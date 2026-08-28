仲點論政｜智慧交通燈　應大行其道

仲點論政｜劉仲恒



相信大家外出時，最討厭遇上這種情況：身為行人，在十字路口焦急地呆等綠燈，明明街上無車，偏偏亮着紅燈。又或者當你駕車趕赴目的地，路口明明無人過路，卻只能無奈地等待，那一刻的紅燈顯得格外漫長。



在科技發達的今天，這種無奈並非不可避免。隨着人口增長與交通擠塞加劇，智能交通管理系統正是上述問題的解決良方。目前我們已具備相關技術，透過整合感測器、數據分析與人工智能驅動的控制技術，該系統能讓司機與行人更高效、安全地在城市中通行。

傳統交通燈的弊端在於僵化的定時循環，導致人車在空曠路口進行不必要的怠速與長時間等待。相反，智能系統能即時分析交通模式，精細調整信號燈配時，從而在繁忙時間疏導車流，將交通樽頸的影響降至最低。

更重要的是，智慧交通燈不僅為大眾節省時間，更有助環保。低效的交通狀況是城市空氣污染的主因之一；智能系統能緩解擠塞、減少車輛怠速時間，從而降低碳排放、改善空氣質素，助力城市達成環保目標。

對救護車、消防車及警車而言，爭分奪秒攸關性命。遇上緊急情況，智能交通系統能透過即時偵測事故與路況，自動調整信號為救援車輛開道，從而提升救援效果，挽救更多生命。

再者，智能交通系統能適應瞬息萬變的路況（包括行人過路情況），甚至能在潛在隱患升級前及早識別。憑藉敏銳感知與極速反應，智慧交通燈能減少交通意外，為所有道路使用者營造更安全的環境。同時，系統亦可結合測速鏡頭自動識別車牌，大幅提升警方的執法效能。

運輸署已經表示，將於明年首季起在銅鑼灣指定路口推行「智慧燈號路暢通」計劃，並逐步擴展至全港約50個路口。鑒於上述種種好處，筆者認為智慧交通燈絕對理應大行其道。新系統能探測實時人車流量，運用AI運算分配更多行人綠燈時間，預計最長等候轉燈的時間可減少15至20秒，大大減輕市民在烈日暴雨下苦候的煎熬。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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