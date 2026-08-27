來稿｜誰在刻意放大一場不存在的風波？

來稿作者：蘇芬



近日，一個本來只是一般場館管理安排，卻被部分網絡言論包裝成「冷待長者」、「不近人情」的事件，甚至引起廣泛轉載。然而，當公眾細看事實後，不禁會問一句：究竟是有人真心關心長者權益，還是有人刻意利用議題炒作？



啟德體育園作為國際級大型場館，需要兼顧數萬名觀眾的人身安全及活動秩序，入場物品限制本屬正常安排。世界各地的體育場館、演唱會場地亦有類似規定，何以到了香港，卻忽然被描述成不可接受？

更重要的是，園方從來沒有忽視有需要人士，沒有不容許拐杖等工具進入。一直以來，工作人員均會因應長者及行動不便人士的實際情況提供協助。以《中年好聲音4登峯之戰》為例，前線團隊已因應長者觀眾較多的情況靈活處理，充分體現安全與人情味並重的原則。

遺憾的是，這些客觀事實在部分討論中幾乎被完全忽略。取而代之的是標題式指控、情緒化批評以及未經查證的演繹。當一件事情只剩下單方面聲音時，公眾自然容易被帶動情緒。

香港社會不應鼓勵這種操作。任何機構都有改善空間，但改善應建基於事實，而非透過扭曲資訊製造公憤。若任由有人不斷借題發揮，今天被針對的是體育園，明天被針對的可能是任何一個認真工作的前線團隊。

作者任職盛事娛樂產業，蘇芬是其筆名。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

