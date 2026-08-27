來稿｜解讀「鍾才文」四連評：經濟敘事從「求快」轉向「看質」

來稿作者：區漢宗



在國家「十五五」規劃開局之年、中共二十屆五中全會召開前夕這一關鍵時間窗口，《人民日報》於8月22日至25日連續四天刊發署名為「鍾才文」的〈中國經濟的韌性與活力〉、〈中國是世界經濟增長的積極貢獻者和強大穩定錨〉、〈上半年經濟增長4.7%說明了什麼？〉、〈如何推動高質量發展行穩致遠〉，釋放的信號遠不止「唱好」二字。讀懂這組文章，需要把它放在兩個坐標中同時審視：一是官方試圖建立的「新觀察框架」，二是市場主體當下的真實體感。兩者之間的張力，恰恰是中國經濟當前最值得辨析的命題。



官方經濟敘事轉向質量評估

官方敘事的底層邏輯，已從「快不快」轉向「好不好」。「鍾才文」文章最核心的貢獻，是提出一個明確的觀察框架——不能僅看速度，更要重視經濟運行質量，注重科技創新成色、產業能級和發展的可持續性，注重作為經營主體的企業是否具有活力。這一框架將討論從「增速快不快」的單一維度，擴展到「質量好不好」、「底盤穩不穩」的多維評估。

支撐這一敘事的有上半年硬數據包括：國內生產總值695,704億元，按不變價格計算同比增長4.7%，處於全年4.5%至5%預期目標的合理區間；裝備製造業增加值增長9.3%，高技術製造業增加值增長13.3%；全國規模以上工業企業利潤同比增長18.7%，其中電子行業利潤受益於人工智能算力需求大增96.9%。

更關鍵的是產業密度的細節，比如一台新能源汽車在長三角一家整車廠4小時內可集齊上萬個零部件；一台人形機械人在珠三角可形成「1小時產業生態圈」。這種「小時級」供應鏈響應速度，確實是幾十年製造業積累的結果，也是中國在全球產供鏈中「樞紐地位」的物質基礎。

值得注意的是，這些文章並沒有迴避風險。當中提及，中國經濟運行的風險隱患正在有序化解收斂；房地產市場築底回穩態勢增強，部分一二線城市二手房成交量增幅較大、價格企穩，庫存壓力有所緩解；地方政府存量隱性債務有序置換，融資平台數量持續壓減。這種「既講亮點也講困難」的敘事方式，比單純的樂觀表態更具說服力。

數據韌性與微觀體感存在落差

「市場體感」的另一面是價格信號與預期偏弱。官方敘事要真正說服市場，必須回應一個客觀存在的悖論——總量數據的「韌性」與微觀主體的「體感」之間存在落差。

國際機構在8月研報中預測，中國三季度初GDP增速可能已下探至4%左右，直言「7月增長放緩比4月更令人擔憂」。官方宣示的「韌性」與市場主體的信心低迷形成錯位，表明結構性通縮風險正在顯現。

深層的矛盾在於大國競爭與內需修復之間的優先序之爭。在當前決策邏輯中，將有限財政與資本集中投向「供給端」和「硬科技」領域，被視為確保產業鏈安全與國家生存能力的核心舉措；而大規模直接補貼家庭消費被警惕可能引發「福利主義」副作用。但偏重生產的戰略模式需要以國內宏觀盤面的穩定為基礎——如果內部通縮壓力導致資產價格超跌與大眾消費持續萎縮，大國競爭的底層基礎將面臨考驗。

供給側優勢奠定經濟硬實力

中國經濟是一片大海，經得起風浪。這一判斷在產業基礎、供應鏈密度、創新轉化等「供給側」維度是成立的——長三角4小時零部件集齊、珠三角1小時機械人生態圈、高技術製造業13.3%的增速、電子行業96.9%的利潤增長，都是實實在在的硬實力。IMF在7月8日發布的《世界經濟展望報告》更新內容中，下調今年世界經濟增長預期的同時，上調中國經濟增長預期至4.6%，明確指出中國高技術製造業表現亮眼是經濟超預期的主要原因。

但「大海」的隱喻也提示了另一面——大海之所以經得起風浪，不僅因為水深，更因為有千川匯流。當前中國經濟的真正挑戰，不在於「有沒有韌性」，而在於如何讓韌性被市場主體真切感知並轉化為預期改善。這需要政策在三個維度取得平衡。

改善市場預期需要多維發力

第一，科技創新向產業競爭力的轉化需要就業與收入的承接。​ 高資本開支、高技術密集的「新質生產力」勞動力吸附力相對較低，難以直接替代傳統房地產與服務業所承載的大眾就業。若青年失業率高企、靈活就業缺乏保障，科技突破的紅利將難以轉化為內生消費力。

第二，風險出清需要精準而非「一刀切」。​ 官方推出「融資白名單」試圖精準救企，但在基層金融機構信貸收縮環境下，財務健康的中小房企也因市場恐慌與續貸受阻陷入流動性緊缺。政策執行生態與市場預期之間的錯位，使局部風險出清演變為全行業流動性壓力。

第三，預期引導需要與真金白銀的改革同步。​ 「鍾才文」文章本身是新聞輿論引導的重要工具，但單純依靠輿論恢復市場信任的邊際效應正在遞減。提升家庭可支配收入佔比（目前約43%，低於全球60%—70%的平均水平）、完善社會保障、打通財政貨幣政策向實體的傳導鏈條，才是打破「低預期陷阱」的根本路徑。

讓微觀感受驗證經濟大海韌性

「鍾才文」四連評的價值，不在於它給出了多少樂觀結論，而在於它嘗試重建一套超越季度波動的觀察坐標。這套坐標承認困難：「經濟運行中也存在一些困難挑戰，一些經濟數據出現波動」；也給出方向——創新引領、宏觀政策發力提效、國內需求擴大、市場環境優化、國際經貿拓展。

中國經濟的大海屬性真實存在，但大海不是靜止的——它需要持續的千川匯流，需要科技、消費、就業、預期的正向循環。只有當「鍾才文」所描述的韌性，能夠被普通企業家和居民在微觀決策中真切感受到時，「經得起風浪」才不僅是一句判斷，而成為一種可驗證的現實。

作者區漢宗是香港傳媒人。



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