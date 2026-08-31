來稿｜青年政策不能再靠「兼顧」　以北都為試點設立「發展專章」

來稿作者：黎達成



為主動對接國家「十五五」規劃，香港正迎來編製首份五年規劃的歷史時刻。國家「十五五」規劃綱要首次以專節形式部署青年發展，明確提出「健全促進青年發展的規劃和政策，為青年成長成才、建功立業創造良好條件」，足見中央已將青年工作提升至戰略高度。反觀香港諮詢文件，僅將青年發展分散於各政策領域處理，這種落差不僅削弱了與國家發展同頻共振的實效，更將導致香港在承接國家戰略時缺乏關鍵的人才支撐。



將青年發展設為硬指標

內地推進青年發展型城市建設的經驗，為香港提供了清晰的制度路徑。國家先後頒佈《中長期青年發展規劃》及「十五五」青年發展專章，廣東省亦在五年規劃中建立跨部門統籌機制，將青年就業、安居、創業等核心指標納入城市規劃與部門考核，從根本上扭轉了政策碎片化的弊病。國家經驗的核心啟示在於：青年發展不能依附於各部門的「兼顧」，必須建立專屬制度載體——專屬規劃、專屬指標、專屬問責。唯有將青年發展設為「硬指標」，方能驅動資源配置形成長遠的戰略方向。

回顧現屆特區政府上任第一年公佈的《青年發展藍圖》，至今已經推出了逾290項措施，成效是值得肯定的。但因應時代變化，青年日益嚴峻的發展困境正在湧現。明匯智庫早前公佈的研究指出，就業與居住壓力成為青年現時面對面對的最大困境。根據數據，25至39歲的適婚青年已婚比例已從2018年的47.3%降至2022年的41.5%，反映經濟壓力正迫使青年推遲人生規劃。就業市場同樣嚴峻，20至29歲年輕群組失業情況逆市狂飆至8.4%，創下五年高位，加上多個主要行業在經濟轉型下面臨挑戰，直接令市場初級職位供應嚴重緊縮。

以北都為試點打造青年專章

綜合而論，青年既是房屋問題的最大受害者，也是產業轉型中最需要被激活的力量。這些困境恰恰論證了為何青年政策必須從「兼顧」提升為「主線」，因為唯有讓青年發展成為未來施政的戰略部署，把學業、就業、創業、安居、身心健康及婚戀家庭支持等統籌規劃，才能從根源上回應青年訴求，將青年從政策邊緣推向發展重心。

正如特首所言，北部都會區建設為青年帶來前所未有的制度創新機遇。為對接「十五五」規劃，五年規劃中應設立「青年發展」專章，將建設國際一流「青年發展型城市」納入戰略部署，並以北都建設作為試點，強化青年在北都建設中的參與，提升青年獲得感和幸福感。專章的意義在於確立青年發展為施政的戰略核心，並繼續優化《青年發展藍圖》內容，強制各部門將就業創業、灣區發展、住房保障等範疇加強統籌規劃，提供明確問責基礎。

未來五年是青年決定去留的關鍵期，「青年興則香港興」並非口號，而是對下一代的信任與承諾，更是對城市未來的戰略投資。香港應積極吸收國家制度經驗，將青年發展提升為核心戰略，方能激活可持續發展活力，將「背靠祖國、聯通世界」的優勢轉化為青年可觸及的機遇。

黎達成是全國青聯委員、明匯智庫總監，擔任政府多個諮詢委員會委員。



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