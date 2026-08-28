立法會議員．李家駒｜審視圖書館規劃　對接國家推廣閱讀戰略

來稿作者：李家駒議員



申訴專員本月宣布就康文署的流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站服務展開主動調查，審研範疇涵蓋服務規劃、檢討機制、設施維修保養、科技應用及宣傳推廣等層面，目標旨在善用圖書館設施，更有效在不同社群推廣閱讀文化，清晰務實。



國家「十五五」規劃明確提出深化全民閱讀活動，推進書香社會建設。此外，國家已連續十三年將「全民閱讀」寫入政府工作報告；今年二月，國家首部專項法規《全民閱讀促進條例》（《條例》）正式實施，標誌着推動全民閱讀已上升至國家戰略高度。公共圖書館作為推動閱讀不可或缺的基礎設施，其服務質素直接影響全民閱讀的成效。申訴專員公署是次主動調查，既呼應國家推動全民閱讀的政策方向，亦有助提升公共圖書館服務質素。



作者李家駒博士是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（李家駒提供）

實際上，2024年公布的《文藝創意產業發展藍圖》已提出重塑公共圖書館及文化設施的功能與設計，以加強閱讀氛圍。筆者也一直關注本港閱讀推廣，並於今年三月在立法會提出「配合國家頒布《全民閱讀促進條例》，進一步加強香港全民閱讀促進策略和推廣力度」議案，獲得通過。議案促請特區政府參考《條例》精神，經多位議員提出修正後歸納出20項具體措施，其中正包括全面檢討公共圖書館的定位與服務，以更有效善用相關資源。筆者亦樂見議案提出後，得到政府各部門的高度關注，合力推動跟進工作。

全球閱讀風氣轉變是不爭的事實，圖書館使用量下降與閱讀習慣減弱有關，香港亦然。但圖書館作為公共服務也是公益服務，具備社會文化功能，不存在要不要做，而是如何提升服務質素與營運效益，從而更精準地回應社會需求，讓市民享受便利服務。

現時流動圖書館各服務站點的使用人次差異頗大，部分屋邨年訪僅數十人，反映選址規劃有改善空間；服務時間為上午10時至晚上6時，周日及公眾假期休息，對在職人士不便；三個24小時自助圖書站覆蓋範圍亦有限。期望公署在後續調查中公開更多營運數據，讓社會更全面了解服務現狀。

有了數據，下一步便是審視優化圖書館的整體布局。現時每20萬人口設置一間分區圖書館的標準，乃沿用《香港規劃標準與準則》，逾40年來未有修訂。固定圖書館與流動服務本應相輔相成，人口少而偏遠地區須靠流動服務補足，形成完整網絡。然而，隨着人口遷移與閱讀習慣轉變，當局應引入大數據分析，讓資源配置真正對應實際需求。例如，流動圖書館112個流動點的服務安排可按人口分布、使用量、借閱量，以及學生、兒童、長者等群體數目作綜合檢視，更好規劃地點與服務頻率。

香港設有71間固定圖書館，平均每間公共圖書館需服務約10.6萬人，比例明顯低於周邊城市。對比之下，台北平均每館服務5.4萬人，東京約3.6萬人，首爾約6.4萬人，均較香港密集。而深圳截至2024年底已有925間公共圖書館及322個自助圖書站，網絡覆蓋全面。若按深圳約3:1的圖書館與自助圖書站比例換算，香港在71間圖書館的基礎上，應設逾20個自助圖書站，現時卻僅有3個，數量明顯不足，反映整體資源配置有提升空間。

筆者認為，秉持以讀者為本的原則，本港自助圖書站和流動圖書館的選址、時間與功能都應與時並進。建議在住宅區、商場及地鐵站等高人流地點增設自助圖書站；至於流動圖書館，建議在資源許可下延長或調整服務時間，便利在職人士於午膳、下班後及周日使用。電子服務方面也可參考內地經驗，開發閱讀主題應用程式，運用大數據分析讀者偏好，提供個人化書籍推薦。

同時，整體圖書館服務亦需加快數碼轉型，建議增加電子書及電子閱讀資源、優化借閱及預訂功能，並進一步研究人工智能與虛擬實境等技術在閱讀推廣上的應用。

除優化選址與加強數碼化功能外，推動閱讀風氣同樣重要。建議圖書館舉辦更多主題書展、讀書會及親子共讀活動，吸引不同年齡層的市民參與。透過多元活動將圖書館從借閱場所拓展為社區文化樞紐，有助提升閱讀興趣，逐步引導閱讀融入日常生活。

社會對全民閱讀的討論日漸增加，各方建言紛呈，共識是很明確的：以配合國家政策與規劃為契機，將閱讀推廣提升至整體政策高度，深化資源整合，構建覆蓋全社會的閱讀網絡。核心目標是鼓勵市民多讀書、讀好書，保障大眾公平獲取知識的權利。歸根結底，閱讀推廣成效最終反映在市民思維深度與創新能力，這是一個城市長遠競爭力的根本來源。因此，推廣閱讀本質上是一項為未來「蓄水」的戰略投資。

行政長官李家超在「2026香港閱讀＋」活動上指出，推動閱讀風氣能培養市民深度思考與開放包容的素質，厚植社會文化底蘊，為中外文明互鑑與民心相通奠定堅實基礎。特區政府即將公布香港首個五年規劃，期盼當局明確閱讀文化建設的總體方向，出台配套的長期政策，將閱讀推廣落到實處，構建覆蓋不同年齡、階層與地域的推廣網絡，讓書香文化深深植根香港，為建設文化強國貢獻香港力量。

作者李家駒博士是第八屆立法會選舉委員會界別議員、香港出版總會會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

