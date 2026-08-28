立法會議員．卜國明｜工程界前景廣闊　機遇處處

來稿作者：卜國明議員



近日有媒體以「工程師不再吃香」為題，關注本港工程界人才問題。我感謝社會對工程行業的關心，但必須指出，該報道將當前的周期性波動演繹為行業衰落的結構性趨勢，實屬有欠公允。作為工程界代表，我希望釐清事實，讓公眾看到工程專業的真正面貌與廣闊前景。



作者卜國明是第八屆立法會功能界別（工程界）議員，經民聯執委，土木工程處前處長。（卜國明提供）

工程專業覆蓋所有新興科技 非局限於建造

首先，社會對「工程師」的認知很多時過於狹窄，誤以為工程僅等於「起樓建橋」。事實上，香港工程師學會涵蓋22個專業界別，從航空、生物醫學、電機、資訊科技，到機械、材料、核子工程，應有盡有。建造業只是其中一環，絕非全部。

工程領域更可以包括「航天」、「量子工程」、「光子學與光學」、「農業科技與食品工程」、「智能紡織與穿戴式科技」等等。今日香港大力推動的創新科技、人工智能、機械人、生命健康科技、生物醫學工程及碳中和，每一項都離不開工程師的深度參與：

．人工智能與機械人：從算法開發、感測器設計到自動化系統整合，均由電腦工程師、機械工程師及機電工程師主導。香港正推展AI超級計算中心，相關基礎設施與運維同樣需要大量工程專才。

．生命科技與生物醫學：基因測序儀、醫療影像設備、人工器官、藥物傳輸系統——這些都是生物醫學工程師的傑作。香港的「InnoHK」創新平台已匯聚多個生物醫學工程實驗室，本地大學的生物醫學工程課程畢業生供不應求。

．碳中和與新能源：節能建築、智慧電網、氫能技術、碳捕集與封存（政府正積極研究中）——這些正是應對全球暖化的核心手段，需要能源工程師、環境工程師及材料工程師的專業貢獻。香港已訂下2050年前碳中和目標，相關工程需求只會有增無減。

工程師是「問題解決師」 更是創科產業中堅

工程學科培養的是系統性思維、量化分析與實踐能力——這些正是創科產業最渴求的素質。從互聯網巨頭到尖端製造，從航天探索到綠色轉型，全球頂尖企業的領導者中，工程背景者比比皆是。微軟創辦人比爾蓋茨、Tesla創辦人馬斯克均為工程院院士，足證工程專業與創新革命從來一體兩面。

香港首位航天員黎家盈正是畢業於港大工程學院計算機科學系；她的丈夫亦是路政署高級工程師。這對工程界伉儷的故事，恰恰說明讀工程既可服務社區，亦可征戰太空，開拓未來。

我必須強調，建造業界目前感受到的壓力，主要源自私人建築工程量因經濟復甦緩慢而下跌，這屬於周期性波動，而非行業本質的衰落。至於調查指「考牌溢價不明」削弱了年輕人的考牌意欲，這情況或見於個別目前未有法定註冊要求的界別，但在已設有法定註冊的制度下，專業資格與薪酬的掛鈎清晰可見，有着非常明顯的升幅，且亦是一個專業人士日後事業蒸蒸日上的起步點。我呼籲企業與政府應將所有工程專業資格（例如包括工業、食品安全）、法律責任與薪酬回報更清晰地掛鈎，設立合理溢價機制，這是對專業價值的應有尊重，亦是挽留人才的根本之道。

基建藍圖持續 工程需求穩定增長

與此同時，政府的公共基建從未停步，且繼續增長。2026/27年度基本工程開支預算約1,280億元（2022/23年約900億元），北部都會區正提速發展；我也促請政府加快推展11號幹線、青龍大橋、屯門繞道、智慧水務、智能交通等已規劃項目，推展「五年修復/重建老舊基建計劃」，提倡將開支進一步提升至1,500億元。

以基建帶動經濟，創造更多就業機會——這正是我提出的「菠蘿包理論」：多做基建，增加就業，提振市民安全感，從而帶動消費、投資以至婚育意欲；從而激活發展商興建新私人建築項目。

必須指出，香港的產業發展從未只有單一軌道。工程專業一直同時服務於建造、製造、能源、資訊、醫療等多元領域；今日新興產業的蓬勃，只是進一步擴大工程師的用武之地，而非取代傳統。國家「十五五」規劃中涵蓋交通、水利、能源、新型基礎設施等重大工程，香港本地生命健康、人工智能、先進製造等領域對工程人才的需求與日俱增之同時亦大力發展基建土地房屋，可謂機遇處處。

一個既能建橋起樓，又能研發人工智能、機械人、設計人工心臟、打造智慧電網的行業，怎可能會是夕陽行業？我對工程界的前景充滿信心。只要政府、業界與社會共同努力，釐清專業價值，提升薪酬回報，工程專業絕對符合年輕人首選的條件 —— 因為讀工程，就是掌握解決未來問題的能力，就是投身創造未來的行列。

作者卜國明工程師是第八屆立法會功能界別（工程界）議員，經民聯執委，土木工程處前處長。



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