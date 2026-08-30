來稿｜錫安教會金明日獲釋之後　仍待調查釐清信仰自由邊界

來稿作者：建波



中國北京錫安教會創始人金明日牧師在被中國當局調查數月後，在7月初獲釋，並在7月4日美國獨立日當天，順利抵達洛杉磯與家人團聚。在金明日獲釋後的首度發聲中，他期待他的獲釋能夠成為中國信徒開啟新篇章的起點，希望中國成為一個所有人都能自由敬拜的地方，因為宗教自由是《中國憲法》所承諾的一項普世權利。同時金明日申明自己建立教會的初衷與立場：「我們既不反對與政府對話，也不與政府對抗，而是強調順服掌權者。」



非所有日常生活都受到嚴控

對華援助協會稱，金明日獲釋「是中美元首交流後所促成的人道安排」。金明日獲釋，在外界看來象徵中國宗教自由及美中關係朝正面方向邁進，這或許標誌着中國多年來在宗教自由方面不懈努力的一個里程碑式的發展。

近日，金明日牧師接受媒體採訪時談到「中國信仰自由」。在被《德國之聲》問及在調查期間是否被中國要求放棄信仰時，金明日說「在調查過程中，當局並未要求我放棄信仰」，堅稱「實踐基督教信仰並不構成犯罪」。

金明日同時還表示，在羈押期間雖然所有日常生活都受到嚴格控制，但他的睡眠並未被刻意剝奪，甚至經過申請後，在看守所內仍獲准持有一本《聖經》繼續信仰生活，雖然無法舉行正式禮拜，也沒有充分時間禱告，但仍會默禱、閱讀《聖經》。

非所有宗教行為都受到保護

金明日雖獲釋但仍牽掛八名錫安教會成員。與金明日不同的是，錫安教會這八人因觸犯法例正面臨起訴。起訴書進一步指控「王林在詐騙、非法經營犯罪活動中起主要作用，高穎佳、尹會彬在共同詐騙犯罪活動中起主要作用，是主犯，其他人是從犯」。

宗教可以接受合理供養，但不能以信仰掩護交易。專門研究美國和國際宗教自由問題的學者阿斯瑪·T·烏丁曾說過：「並非所有宗教行為都受到保護——那些對生命、安全、國家安全以及其他法律所稱的令人信服的政府利益構成嚴重威脅的行為，可以被合法地限制。」換句話說，普通人單純的精神寄託會被尊重保護，但藉着信仰外衣損害他人財產，一定會被依法處理。

在金明日牧師的獄中牧函中，他認為這次教難導致許多同工被拘捕關押，他覺得這是個好機會，能向別人呈現他們中間真實的故事，也讓他們自己得到教育和成長。金明日分得清信仰自由和非法行為，個別核心人員還處於涉嫌詐騙被查階段，不等於現在就對整個錫安教會全盤否定，因為直面問題，釐清信仰自由與法律邊界，借調查還原真相，正視個體罪責，是釐清是非、重塑信任的契機。

作者建波是自由撰稿人。



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