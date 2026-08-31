楊莉珊｜五年規劃與施政報告同日發表：香港告別「一年一部署」

來稿作者：楊莉珊



2026年9月16日，香港將迎來一個具有分水嶺意義的日子，這是香港歷史上首份五年規劃，且與年度施政報告同日發表——這種安排本身就是一種強烈的政策信號：香港的治理正在從「一年一部署」走向「中長期藍圖與年度落地」雙軌並進。



五年規劃與施政報告一脈相承

適逢香港回歸30周年，這份藍圖的問世更添一層象徵意義：它不只是政策文件的迭代，更是香港在國家「十五五」規劃框架下，第一次以五年為周期系統回答「香港往何處去。」按照過往慣例，施政報告一般在每年10月中下旬發表。此次提前並首次與五年規劃同步，李家超特首的解釋很直白——讓市民「更容易了解兩者一脈相承的關係」。

這套「雙文件」架構分工清晰：五年規劃是前瞻性、策略性、方向性的指導文件，鎖定2026—2030年五年間的經濟社會發展藍圖；施政報告是行政長官落實五年規劃的年度報告，按年度實際情況制定施政重點，並設定「年度里程碑」指標。

換言之，五年規劃回答「去哪裏」，施政報告回答「今年怎麼走」。市民同時翻閱兩份文件，就能看清宏觀方向與年度政策之間的咬合關係。這種「藍圖+路線圖」的治理方式，有助於解決香港長期以來被詬病的「短期施政、缺乏縱深」問題。

兩份重磅文件民意基礎厚實

更重要的是問責機制的建立——李家超特首明確，每年施政報告將因應國際環境、經濟預期和最新動態制定年度措施，「持續努力，實踐藍圖。」這意味着五年規劃不是掛在牆上的口號，而是通過逐年指標接受立法會和市民檢驗的硬約束。

這份藍圖的民主基礎相當厚實。從6月15日到8月14日，為期兩個月的公眾諮詢中，特區政府累計舉辦逾100場諮詢會，其中約30場由行政長官親自主持，最終收集意見和建議超1.6萬份，其中約八成來自普通市民。疊加施政報告諮詢渠道收到的約8,500份意見，凝聚了極為廣泛且深厚的社會共識與民意基礎。。

從已經披露的資訊看，民意圖譜呈現出幾個鮮明焦點：經濟上，各界圍繞金融創新、產業轉型、創科發展踴躍建言。香港中華總商會提出「產業牽引、基建先行、民生同步」的原則；有立法會議員呼籲實現「在北都研發、在北都制定標準、從北都走向世界」；有業界人士建議政府聯同香港生產力促進局及海外和內地經貿辦，推出加速器計劃協助本地人工智能、機器人及具身智能企業出海。

民生上，土地房屋、交通運輸、教育、福利、長者支援、青年發展是市民發言的高頻詞。有青年在諮詢會上直言，香港年輕人買房「往往不是靠個人努力，而是靠有個有錢的爸爸，」敦促政府借五年規劃重構房屋階梯。

區域合作上，北部都會區成為各界建言的高頻詞，被定位為香港對接國家發展的重要窗口和新質生產力平台。五年藍圖的核心引擎。無論消費券、醫療券還是房屋政策，最終都要落到空間載體上——這就是北部都會區。各界共識已經形成：北都不是普通的衛星城，而是香港融入國家發展大局的關鍵抓手。

「年度里程碑」機制將帶來三大變化

五年規劃若能明確北都的產業發展時間表、基建落成里程碑、房屋供應階梯，並以年度施政報告的指標形式逐年驗收，就能真正把「新質生產力平台」從概念落到工地。特別是科研要素跨境流動、教育與創科深度融合、河套香港園區與深圳側協同等議題，需要在五年規劃中有清晰的路徑設計。

同日公佈兩份文件只是起點。真正的考驗在於：五年規劃會不會淪為「漂亮文件」？李家超特首給出的答案是「年度里程碑」機制——每年施政報告訂立多項指標，作為落實藍圖的年度座標。這個機制若執行到位，將帶來三個變化：

第一，政策連續性增強。年度指標承接五年方向，避免施政報告「今年一個調、明年一個調」的碎片化；第二，立法會監督有據。議員可以對照五年規劃審視年度指標的合理性，問答會不再是「散槍打鳥」；第三，市民可感知、可參與。指標公開就意味着進度可追蹤，民間輿論可以形成持續壓力。

對於關心香港未來的市民而言，現在正是「最後窗口期」。無論是透過2026年施政報告公眾諮詢網站，還是通過民團、智庫、立法會議員等渠道遞交建議，每一份意見都可能成為年度里程碑上的一項指標。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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