平機會｜攜手大專院校　共建零性騷擾校園

平機會｜林美秀



隨着新學年即將展開，大專院校的學院、學系及宿舍正密鑼緊鼓籌辦不同的迎新活動，幫助新生盡快融入校園生活。近年曾有大專院校的迎新活動發生涉嫌性騷擾事件，引起社會關注。預防校園性騷擾向來是平機會的重點工作之一，多年來，平機會和大專院校緊密合作，透過培訓和宣傳教育提升教職員與學生預防及應對性騷擾的能力，例如上月便舉辦了聯校的校園性騷擾工作坊，讓每一位校園成員都能在安全及零性騷擾的環境中安心工作與學習。



性騷擾認知不足

性笑話非無傷大雅

根據《性別歧視條例》，性騷擾是指一人對另一人提出不受歡迎的性要求或獲取性方面的好處的要求，或作出其他不受歡迎並涉及性的行徑，而在有關情況下，這些行為是一個合理的人應會預期該位受騷擾的人會感到被冒犯、侮辱或威嚇。另外，任何人如自行或聯同其他人作出涉及性的行徑，而該行徑對另一人造成具敵意或威嚇性的環境，亦有機會構成性騷擾。

在校園環境中，性騷擾的表現形式多樣化，例如在迎新活動中強迫新生參與帶有性意味的遊戲環節、在社交媒體群組內發放色情訊息、圖片或短片、或同學之間說出涉及性的笑話等。不少年輕人對性騷擾認知不足，往往誤以為相關行為只是開玩笑，或認為以性相關話題或活動可以拉近彼此距離，未必意識到這些行為有機會構成性騷擾。

平機會與院校合作

共推線上學習平台

有見及此，平機會一直將校園反性騷擾視為優先工作項目，透過培訓、網上學習平台及「平等機會青年大使計劃」等不同渠道，提高學生及教職員對校園性騷擾的意識，並裝備他們成為「積極旁觀者」，在察覺到不當行為並能保障自身安全的情況下適時介入，協助預防性騷擾事件發生。

平機會恆常應大專院校的邀請，舉辦各類型工作坊和講座，向學生及教職員宣揚防止性騷擾的信息。平機會亦拓展網上培訓資源，自2023年起，為大學教育資助委員會（教資會）資助的八間大學開設性騷擾網上培訓課程，透過動畫短片提升學生對性騷擾的認識，並提供實用的應對與介入方法。平機會在2024年也製作及推出另一個網上學習平台，供非教資會資助的大專院校學生及其他機構使用。截至2025年底，已有11所院校或機構開始或承諾使用此課程作為選修科目，或作為學生領袖、教職員或運動教練的必修課程。

新學年全面準備

加強預防性騷擾

為積極預防大專院校在舉辦迎新活動時發生性騷擾事件，平機會在今年6月已去信21所高等教育院校，呼籲將平機會反性騷擾資源平台及反性騷擾熱線等資訊轉發予職員及學生，確保他們具備相關知識，並清楚了解平機會的支援渠道，以便在有需要時能主動尋求協助。

為進一步加強對院校的支援，平機會在上月為教資會資助大學超過30名的宿舍導師和支援學生活動的教職員，舉辦「你智識玩」聯校探討校園性騷擾工作坊。工作坊結合講座及情境討論，協助參加者認識《性別歧視條例》下有關性騷擾的法律保障，並學習處理校園性騷擾查詢及投訴的實務技巧。平機會早前亦安排了部份負責迎新活動的學生領袖參與工作坊，提供反性騷擾及「積極旁觀者」介入的培訓，協助他們掌握處理性騷擾的相關技巧。

青年大使走進校園

宣揚反性騷擾信息

除制度化培訓及教育外，平機會亦透過為大專生而設的「平等機會青年大使計劃」，提升他們對反性騷擾的認識。平機會除了為青年大使提供預防性騷擾的面授及網上培訓外，亦安排他們籌劃反性騷擾宣傳活動，期望藉着同輩影響力及貼近年青人的宣傳方式，在校園或網上宣揚反性騷擾信息，推廣互相尊重的校園文化。

要有效預防校園性騷擾，單靠法例和政策並不足夠，亦有賴院校、教職員及學生等各方通力合作，共同建立尊重及對性騷擾零容忍的校園文化。我呼籲每一位校園成員尊重彼此界線，勇於拒絕不當行為，並在發現性騷擾時適時介入及尋求協助，以行動打破沉默，共同締造安全的校園。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



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