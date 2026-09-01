來稿｜颱風不會跟你打招呼再來襲　莫等風暴已至才修「防洪堤」

來稿作者：陳小辛



每年雨季前，渠務署就要開始「清渠」，派清淤機械人鑽進地底那些看不見的暗渠，把積了一年的淤泥、樹根、垃圾挖出來。沒人知道渠裏堵了什麽，但大家都知道，不清的話，打風落雨的時候，水會倒灌進商鋪、停車場、地鐵站。2018年颱風「山竹」襲港，杏花村停車場被淹的景象，至今很多人還記得。



防洪系統非為某次颱風而建

香港的防洪系統，從來不是為了「某一次颱風」建的。它是一個常年運作的系統：水閘定期檢修，渠務署每年巡查全港逾2,000公里排水渠，土木工程拓展署持續加固海堤，例如擴建香港仔避風塘工程預計於今年第四季度展開，約需時四年半完成。沒有人問過：「去年沒水浸，為什麽今年還要清渠？」因為這問題根本不需要問——颱風不會因為去年沒浸今年就不來。

但有意思的是，同樣是「防禦不可預測的風險」，到了國家安全這件事上，卻有人開始問：「2019年過去了，為什麽還要搞國安？」

防災標準只能上調不能下調

據了解，2023年香港遭遇特大暴雨，渠務署汲取經驗，已檢視及强化緊急事故控制中心及緊急應變隊伍的運作，隊伍數量增至最多160隊，運作基地則增至30個，並相應上調了《雨水排放系統手冊》中訂明的設計雨量參數。這意味着什麽？意味着特區政府深知：極端天氣不會消失，只會以更猛的姿態再來；所以防災標準只能上調，不能下調。

渠務署署長莫永昌介紹，為應對雨季及風季，渠務署正全面落實「韌性防洪」四大策略：「超前準備、加强預警、果斷應急、迅速復原」。這16個字，放在維護國家安全上，竟也一字不差地適用。他們為什麽要這麽做？因為颱風不會因為他們「希望它不來」就不來；海水不會因為他們「現在很忙」就退去。唯一能做的，就是在風季來臨前把堤壩築牢，在風暴來襲時把渠道清通，在平時把每一段排水渠都巡查到位。

反中亂港勢力就像海上颱風

這就是為什麽維護國安需要長期做、持續做。因為所有人都知道：明年還有風季。維護國家安全，就是香港這座城市面對的「常年風季」。反中亂港勢力就像海上的颱風，永遠不會徹底消失，只會換個時間、換個路徑再來。外部干預就像遠方的風暴潮，你不去防它，它就會找上門。2019年的教訓歷歷在目——那場「風暴」給香港帶來前所未見的危機，對香港社會、經濟和營商環境造成嚴重破壞，令廣大市民惶恐終日。今天的香港，已經重新築起了堅固的「防洪堤」：國安法、23條立法、附屬法例、實施細則修訂，一層層加固；執法、檢控、司法體系，一步步完善。

但這道堤，需要年年檢修、季季維護、時時警惕。因為風平浪靜的日子，恰恰是堤壩在背後默默扛住了風浪；一旦你因為「看起來沒事」而荒廢了它，下一次風暴到來時，埋單的將是每一個普通的香港家庭。八號風球掛起的時候，我們會本能地檢查門窗、囤積物資、取消出行。這種本能，源於我們對自然的敬畏，對常識的尊重。面對國家安全，我們也該有同樣的本能。因為香港這道「防洪堤」，守的不只是制度，更是750萬市民的安樂茶飯、是「一國兩制」下的繁榮穩定、是每一個學生哥可以在平靜的教室裏讀書的未來。

颱風季常年有，防洪的事不能鬆。因為香港人知道，颱風來之前不會打電話通知你，只有政府天文台會提醒你做好預防措施。國安維護，亦是如此。太平日子亦如是。

作者陳小辛博士是香港優才及專才協會政策研究委員會會長、香港青年時事評論員協會會員、澳大利亞公共會計師協會中國區顧問委員會委員。



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