徐小龍｜建造安全不能只靠口號　智慧工地不應是「門面工程」

來稿作者：徐小龍博士



今天上午，筆者出席建造業安全周2026研討會，與業界人士一同探討如何提升安全措施、減少建築意外。會上傳遞的訊息十分清楚：工地安全，不能再停留在提醒、標語和活動層面。若安全文化未能真正落地，再多制度、再多設備，也未必足以避免事故。建造業是香港發展的重要支柱，同時也是高風險行業。每一項工程背後，都涉及高空作業、重型機械、複雜工序，以及多工種協調。只要其中一個環節鬆懈，代價可能就是一宗意外，甚至一條生命。正因如此，施工安全從來不是附屬議題，而應是整個建造流程最基本、最不能退讓的底線。據會上引述資料，截至今年8月，本港致命工業意外數字已達雙位數，錄得15宗致命工業意外，情況令人憂慮。若連這樣的警號仍不足以喚醒行業，我們還要付出多少代價，才能讓安全真正成為底線？



安全不是口號

而是管理文化

今年建造業安全周以「智愛履」為主題。發展局局長甯漢豪女士在開幕典禮致辭時指出，政府目標是推動「安全智慧工地」系統成為香港工地的「標配」，同時希望業界建立「以人為本」的關愛文化。這個方向值得支持，因為今天工地安全面對的挑戰，早已不是單靠經驗和臨場反應便可以應付。

然而，安全要做好，關鍵始終不在於說了多少，而在於做了多少。制度若只停留在文件，設備若只停留在展示，安全便進不了工地日常。很多時候，問題不是完全沒有規則，而是有人早已習慣「差不多」、「趕住做」、「照開工先」的思維。這種心態，正正是工地安全最大的隱憂。

有研究指出，在建造企業安全管理中，管理層在「以身作則」和「績效控制」方面的評分，往往高於「願景激勵」。這反映部分安全管理仍偏重制度執行與檢查，卻較少從願景、溝通和文化入手。這也提醒業界，安全管理不能只靠制度文本和辦公室視角，更不能忽略前線經驗。

建造業議會主席何安誠教授工程師亦曾多次強調，建造安全不單涉及制度和設備，更關乎文化、心態和工作習慣。這一點說得很準。因為不少事故，往往不是因為完全沒有防護，而是因為有人忽略程序、有人低估風險、有人在壓力下選擇冒險。安全若不能內化為文化，外在措施再多，也難免流於表面。

正視責任問題

杜絕風險下移

要改善安全，先要處理工地長期存在的不良文化。業界近年不時提到要警惕「催工文化」，以及「你搞掂佢」式的責任轉移。這類情況在部分工地並不陌生。表面上是追趕進度，實際上卻容易令風險一步一步壓向最前線。若行業一邊講安全，一邊默許趕工壓力凌駕安全要求，安全就很容易停留在口號層面。

安全文化能否建立，另一關鍵在於工友是否有足夠發聲空間。若前線人員發現風險，卻因擔心影響工作、得罪上級，甚至被視為「阻工」而不敢出聲，那麼再多安全早會也未必有用。真正成熟的安全文化，不是只要求工友服從，而是讓前線有能力、有空間，也有保障去指出問題。

香港建造業有其長期形成的運作模式，在現實施工環境中，不同層級之間如何劃分職責、落實監督、承擔安全責任，一直都是不可迴避的課題。問題不一定在於制度形式本身，而在於責任是否清晰、監督是否到位、要求是否層層落實。若安全責任在執行過程中被淡化，甚至在多重協作之間出現模糊地帶，風險最終仍然會落到最前線人員身上。

因此，香港若要真正提升建造安全，不能只停留在宣傳教育，更要正視責任界面、監督要求和工地管理機制。無論工程由誰承擔、工序由誰執行，安全責任都不能只向下傳遞，而必須在各個管理層面被清楚確認、切實履行。否則，前線天天講安全，現場卻仍然存在責任不清、監督不足的情況，改革效果自然有限。

智慧工地要有用

制度更要能落地

研討會另一焦點，是全面應用「安全智慧工地」系統，以及善用創新科技和人工智能，加強工地監察與風險管理。這個方向明顯正確。面對愈來愈複雜的施工環境，單靠人手巡查，的確不足夠。但必須指出，智慧工地不是裝幾個鏡頭、感應器，便算完成任務。科技真正的價值，在於能否提升預警能力、即時掌握風險，並協助現場與管理層作出更準確的判斷。問題不在有沒有裝，而在有沒有用；不在有沒有系統，而在系統有沒有真正幫助前線減低風險。

政府提出把有關系統變成工地「標配」，下一步就不能只講普及率，更要講使用成效。業界要回答的，不只是「有沒有裝」，而是「有沒有用」、「是否用得其所」、「是否真正救到命」。若系統只是安裝了，卻無人善用；購置了，卻只在檢查時展示，科技便很容易淪為門面工程，而不是安全工具。

除了科技，制度前移同樣重要。香港鐵路有限公司項目及工程拓展總監鄧輝豪工程師在會上分享推廣「建築設計安全」的經驗，強調應由設計源頭消除或減低施工風險。這一點尤其值得重視。因為很多工地風險，並非要等到開工後才處理，而應在設計、規劃和施工安排階段便盡量避免。安全若能在源頭做好，往往比事後補救更有效，也更符合現代工程管理的基本原則。

鄧輝豪工程師同時提出「沒有監督，不要工作」的理念，強調工序必須在適當監督下進行。這句話看似簡單，實際上點出了香港不少工地長期存在的盲點：程序寫得完整，未必代表執行到位；制度訂得清楚，未必代表現場有人真正把關。若監督流於形式，再好的制度也可能落空；若現場無人跟進，再先進的科技也未必能補上管理缺口。

近年業界積極推廣「建築設計安全」，方向值得肯定。香港若希望追上更成熟的安全管理水平，便不能長期停留在倡議層面，而應朝更清晰、更具執行力的制度方向推進。與此同時，建造業議會近年推動前線人員安全表現紀錄、前線管理人員安全訓練課程認證，以及「生命第一」等措施，目的都是要把安全要求由文件層面帶回前線現場。這些工作值得支持，但成效如何，最終仍取決於管理層是否願意真正改變習慣，讓安全成為日常，而不是例外。

以人為本是底線

安全是行業尊嚴

說到底，建造安全的核心，不是機器，不是報表，而是人。工地每一個決定，都直接影響前線工友能否平安回家。這也是為何「以人為本」不應只是一句好聽的說話，而應成為整個行業共同遵守的價值。

當管理層願意走入工地，當主管願意與前線溝通，當工友敢於指出問題，當發現風險時人人都知道叫停工作，安全文化才算真正開始建立。反過來說，如果只看進度、只問交付、不問風險，再多安全活動也難有根本改變。

建造業安全不能等到事故發生後才補救，也不能只在安全周才高調談論。從「智愛履」這個主題可見，香港建造業已清楚知道，未來安全改革必須同時依靠科技、制度和文化。但三者之中，最關鍵的仍然是執行，尤其是能否把尊重生命、重視風險、拒絕僥倖，真正變成工地日常。

安全不是成本負擔，而是專業底線；安全不是附加要求，而是行業尊嚴。香港建造業若要走向高質量發展，就必須先讓每一位從業者在更安全的環境下工作。這不只是工程管理問題，更是整個社會對生命價值的基本態度。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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