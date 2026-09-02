來稿｜香港小巴陷生存困境　是「良心車」還是道路隱患？

來稿作者：謝柏梁



香港公共交通體系素以高效密集、覆蓋全面的優勢享譽國際。地鐵（鐵路）作為城市運輸的大動脈，貫通全港主要發展板塊；專營巴士作為次動脈，承擔主幹道大流量運輸任務，分流城區主力客流；而公共小巴，包含約3,357輛綠色專線小巴和707輛紅色小巴，則擔當起城市交通至關重要的「毛細血管」角色。不同於鐵路與專營巴士僅能覆蓋主幹道、大型住宅區與核心商圈，小巴車身小巧、機動靈活，可深入舊式街區、半山僻徑、鄉村邊陲等交通盲區，填補大型公共交通的服務空白，是基層市民、長者與學生日常出行最稱方便的交通工具，也是香港立體化交通網絡中不可或缺的重要環節。



小巴亟待被納入公共交通體系

長久以來，香港社會普遍將鐵路、城巴、龍運視為公共交通的核心主力，卻對小巴的法定地位與戰略價值有所忽視。紅綠小巴承載全港龐大的短途接駁客流，肩負疏通社區人流、紓緩主幹道交通擁堵、完善分層交通體系的重要職能，是香港城市運輸體系中無法替代的民生載體。現有公共交通架構中，小巴長期被歸類為民營補充交通載體，缺乏制度化定位、規範化管理與系統化政策扶持。政府應重新梳理公共交通體系架構，將小巴正式納入核心公共交通矩陣，與鐵路、專營巴士、渡輪並列為四大公共運輸支柱。唯有提升其定位、落實體制保障，才能從根源破解行業資源匱乏、升級滯後、安全堪憂的結構性困境。

在通脹持續高企、各類經營成本逐年攀升的市場環境下，城巴、龍運等專營巴士多次申請票價調漲以緩解虧損壓力，出行成本持續上升。反觀紅綠小巴行業，絕大多數經營者數年來堅持平價普惠的經營原則，不隨市場行情加價，以極其微薄的利潤甚至貼本運營支撐服務，被社會譽為香港公共交通的「良心車」。小巴行業的默默堅守，穩住了基層市民的出行成本，減輕了弱勢群體的生活負擔，守住了香港公共交通的民生溫度。但長期的低利經營、政策扶持缺位、行業迭代緩慢，讓產業積累了諸多深層矛盾。交通意外頻發、安全隱患持續攀升，香港小巴行業正面對開業以來最嚴峻的生存危機與信譽挑戰。

車輛老舊司機高齡存安全隱患

首先，車隊整體老舊、更新滯後，既埋下交通安全隱患，亦損害香港國際都市的整體形象。作為聞名全球的國際化大都會，香港向來以整潔市容、先進基建、專業公共服務著稱，然而街頭大量小巴車齡偏高、外觀殘舊、內飾破損、設備老化。多數長期營運的舊車存在制動磨損、油路老化、電路失靈、避震衰退等機械問題，設備故障率居高不下，大幅提升行車安全風險。對比迭代升級的環保專營巴士、現代化鐵路列車，老舊小巴不僅嚴重拉低市民出行體驗，更造成街頭流動市容參差不齊，與香港高標準的城市管理水平不匹配。

車輛是公共交通安全的第一道防線，亦是城市流動的文明門面。當前行業缺乏官方換車補助機制，車主需獨力承擔高昂的車輛採購與迭代成本，最終形成「只敢維修、無力更換」的惡性循環。若政府不及時介入，推動車隊汰舊換新、環保升級與安全標準統一，小巴的安全隱患與形象短板將持續惡化，制約香港公共交通高質量發展。

其次，司機群體嚴重老齡化，是交通意外高發的核心人為因素。據運輸署及業界統計數據顯示，香港小巴司機平均年齡已突破60歲，大量資深司機年逾65歲，甚至80歲高齡司機仍持續營運。年輕人入行接班意願持續低迷，原因在於工時冗長、工作壓力偏大、薪酬收入浮動、社會認同感不足，最終導致行業人手青黃不接的尷尬局面。

高齡駕駛的核心隱患，在於身體機能衰退帶來的綜合性安全風險。伴隨年齡增長，司機的服務態度更好，但視力、反應速度、體力與專注度均會逐漸下降，長時間超負荷營運極易引發疲勞駕駛、判斷遲緩、應對失誤等問題，大幅提升道路交通事故發生概率。與此同時，過往行業體檢機制寬鬆、檢測頻率不足、篩查審核標準偏低，無法有效排查高齡司機的慢性病、視聽退化、體能不足等隱性問題，讓安全風險長期積存、無法根治。

小巴交通意外數據持續反彈，更徹底暴露了行業深層的安全管理漏洞。根據香港運輸署與警務處交通紀錄統計，近四年來，公共小巴每年大小事故數量升到800宗左右，較疫情前大幅回升；2022年發生小巴撞倒路人並捲入車底的嚴重事故，此後亦接連發生多宗小巴撞車、擦撞、傷人事故，多名肇事司機因危險駕駛罪成，面臨監禁與長期停牌處罰。今年4月18日72歲司機駕駛小巴事故，導致10多位乘客受傷；上半年來，本港63人車禍身亡，其中專營巴士與小巴同埋單車各佔八輛（各13%）。車輛老化、人手不足、高齡駕駛、超時營運、監管鬆弛等多重問題，若持續放任不管，小巴將從便民惠民的民生交通工具，轉變為市區道路的重大安全隱憂。

五項舉措助小巴擺脫困境

綜合而言，香港小巴行業的深層困境可歸納為三大核心痛點：其一，政策定位邊緣化，未納入官方核心公共交通體系，長期缺乏制度化、常態化資源支持；其二，產業結構老化滯後，車隊更新緩慢、硬件設施陳舊、安全標準偏低；其三，人力體系瀕臨崩潰，司機高齡化嚴重、青年司機斷層、安全監管與健康審核機制不完善，直接導致事故高發、服務質素持續下滑。

針對上述行業頑疾，政府需從制度化定位、安全體系升級、車隊迭代更新、人才隊伍補充、經營紓困扶持五大維度系統施策，全方位重塑小巴行業可持續發展格局，讓這一民生交通載體重回規範、安全、良性的發展軌道。

第一，明確制度定位，納入核心交通體系。政府應正式將紅綠公共小巴納入香港法定公共交通完整架構，賦予其與鐵路、專營巴士、渡輪對等的公共服務定位。針對小巴「重任在肩、資源匱乏、定位偏低」的尷尬現狀，運輸署需更新公共交通分類標準，明確小巴「社區接駁、便民短途、底層覆蓋」的核心功能，將其全面納入城市整體交通規劃、公共資源分配、政策補助體系，徹底摒棄「零散民營補充工具」的刻板定位，從體制層面解決行業長期邊緣化的問題。

第二，管控車齡迭代，建立換車補貼機制。政府需出台明確的小巴使用年限標準，對超齡服役、故障高發、排放超標、外觀殘舊的車輛制定分階段強制退役計劃。同時推出專項換車津貼、環保車輛獎勵、定期維修保養補助等利好政策，大幅降低車主的車輛迭代與運營成本，加速引入高安全、高環保、高舒適度的新型小巴。全新升級的現代化車隊，既能從源頭壓降機械故障與行車風險，保障出行安全，亦能優化城市流動市容。

第三，完善健康監管，築牢安全運行底線。針對高齡司機安全隱患，推行「分齡、分級、高頻化」的體檢審核機制：65歲以下司機每兩年完成一次全面體檢，65至70歲司機每年進行專業體檢，70歲以上司機每半年開展體能、視力、反應能力專項測試。同時搭建全港小巴司機健康數據檔案，實行動態監管，體檢不合格、體能不達標者暫停執業，嚴禁高齡體弱、疲勞超時駕駛，以制度化監管徹底根治高齡駕駛的安全隱憂。

第四，出台引才政策，破解行業人才斷層。針對年輕人入行意願低迷的現狀，由政府牽頭聯合業界推出新人入職津貼、在職績效獎金、培訓費全額減免等激勵政策，同時規範行業工時制度、優化從業環境、穩定薪酬收入、提升職業尊嚴。透過全方位政策扶持，逐步優化司機年齡結構，實現人才梯隊接替。

第五，落實恆常補助，守住普惠底色。面對油價波動、通脹壓力、客流被鐵路分流、經營利潤微薄的多重困境，政府需設立小巴專項扶持資金，推出燃油補貼、常規路線營運補助、偏遠社區線路專項津貼，紓緩業界經營壓力，讓經營者持續以平價普惠的服務惠及基層市民，守護香港公共交通珍貴的民生溫度。

香港紅綠小巴數十年來默默承擔基層短途運輸重任，以平價服務守護民生，是香港極為珍貴的公共資源。近幾年頻發的交通安全事故，為行業老化、監管缺位、發展滯後的問題敲響警鐘。車輛硬件陳舊、從業人員老齡化、政策定位缺失，是制約小巴行業發展的三大核心桎梏。唯有全方位推動車隊升級、精細化落實安全監管、系統化補充青年人才、常態化落實政策補助，才能幫助香港小巴徹底擺脫發展困境、重塑行業秩序、提升安全水平，讓這一老牌民生交通工具煥發全新活力，支撐香港公共交通體系的完整、高效與普惠運行。

作者謝柏梁是香港紫荊書院副校長，上海交大中文系、中國戲曲學院戲文系原主任。



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