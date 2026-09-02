園遊．杏林｜啟德醫院　承先啟後

園遊．杏林｜張復熾醫生



「啟德」承載着香港人的集體回憶，由昔日航班繁忙升降的啟德機場，到多個新地標陸續進駐的啟德發展區。「啟德」見證著香港變遷及發展，但不變的是，這裡仍是這座城市的核心樞紐。啟德醫院將於10月5日開始投入服務，完全投入服務後將會是本港規模最大的公立醫院，細心了解「啟德」的歷史，便會發覺這裡與公營醫療有著千絲萬縷的深厚淵源。



啟德醫院將於10月5日首階段投入服務。（醫院管理局提供）

「啟德」之名源於二十世紀初，兩名地位顯赫的華人領袖何啟及區德，開展「啟德濱計劃」銳意發展九龍灣一帶，自此這片沿海之地便以兩人的名字命名。何啟是一位跨越不同領域的社會賢達，更是香港醫療踏入現代化的重要推手。他早年負笈海外修讀醫學，成為香港當時少數的華人西醫，更創辦香港華人西醫書院（香港大學醫學院前身），打破十九世紀香港西醫體系由外國人壟斷的局面，首屆畢業生便包括孫中山先生。

何啟與其家族成員亦促成了本港基層醫療的發展，1887年他為了紀念亡妻，捐款興建雅麗氏利濟醫院、他的胞姊何妙齡則在1906年出資興建何妙齡醫院，其後連同那打素醫院合併成「雅麗氏何妙齡那打素醫院」，一直服務香港基層市民。另外，與啟德醫院同屬九龍中醫院聯網的廣華醫院，亦是何啟等一眾華人士紳積極推動成立，當時是九龍半島的第一間華人醫院，致力服務廣東華人。

啟德醫院承襲「啟德」之名，不僅傳承了這片土地的歷史軌跡、亦傳承了何啟對本港公共衛生及基層醫療的貢獻，意義殊深。

啟德醫院4座「專科門診大樓」地下大堂。（醫院管理局提供）

全港公院最大醫療建築群

提升九龍區醫療服務

啟德醫院總建築樓面面積達50萬平方米，由五座功能分明的大樓組成，包括「急症大樓」（1座）、「行政大樓」（2座）、「教學及培訓大樓」（3座）、「專科門診大樓」（4座）以及「腫瘤科大樓」（5座），連同毗鄰的香港兒童醫院組成「5+2 公營醫療綜合體」。綜合體內的各大樓以多條天橋連接，確保醫護在運送、物資調配及護送病人的工作均可在安全及高效率下完成。

啟德醫院全面投入服務後將提供2,400張病床，成為全港病床數目最多的公立醫院、亦將會是九龍區的公營醫療樞紐，服務範圍覆蓋油尖旺、九龍城、黃大仙以及觀塘區。現時伊利沙伯醫院大部分臨床服務將會陸續轉移到啟德醫院，並與九龍中醫院聯網其他醫院，發展成一個覆蓋面廣闊的公營醫療網絡。

在急症及創傷救治方面，啟德醫院將與廣華醫院建立清晰分工，共同承擔九龍區核心地帶發生的緊急及大型事故，確保危重傷者在黃金時間內獲得合適的專科治療。病床流轉是醫院營運上不可或缺的一環，啟德醫院會與聯網內的復康醫院包括九龍醫院、香港佛教醫院、聖母醫院、東華三院黃大仙醫院緊密合作，擬定病情穩定患者的轉院流程以及重返社區的護理安排，讓病人得到循序漸進的復康治療，亦能大幅提升急症病床流轉效率。

除了加強聯網內協作，啟德醫院亦提供跨聯網協作服務，新醫院心胸肺外科接收來自整個九龍區的預約及緊急手術轉介，加大區內相關範疇服務量；院內頂尖醫療設備「迴旋加速器」製作的放射性藥物，亦會供應予其他公立醫院惠及更多病人。

啟德醫院家庭醫學綜合中心位於「專科門診大樓」，將於10月5日率先投入服務。（醫院管理局提供）

最後準備階段

守護醫療初心

啟德醫院首階段服務將於今年10月5日展開，「專科門診大樓」及「腫瘤科大樓」將會率先投入服務，除了提供基層醫療服務的「家庭醫學綜合中心」外，亦會開展專科服務，提供內科、外科、神經外科、家庭醫學科及臨床腫瘤科專科門診。另外，物理治療、職業治療等專職醫療，以及X光、電腦掃描等診斷及介入放射科等服務，亦會逐步在新醫院開展。

醫院團隊正密鑼緊鼓落實最後階段的系統演練與臨床對接，為醫院開幕做好準備工作。在完成首階段開展工作後，啟德醫院團隊會總結經驗並循序漸進推展第二階段服務，預計住院、手術及急症室等主要臨床服務將於2028年投入服務。

「啟德」從昔日帶領香港飛向世界的航運樞紐，到今日成為守護市民健康的醫療新地標，啟德醫院承載著前人的努力及初心，繼續以專業及關懷精神，為九龍區以至全港市民提供優質的公營醫療服務，守護大眾健康，開創本地醫療服務新篇章。

啟德醫院將於10月5日首階段投入服務，圖中為「專科門診大樓」及「腫瘤科大樓」。（醫院管理局提供）

作者張復熾醫生是醫院管理局九龍中醫院聯網總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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