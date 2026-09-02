來稿｜港澳攜手馳援西藏——山河雖遠血脈相連

作者：楊華勇



2026年8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，洶湧的泥石傾瀉而下，瞬間撕裂了西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸的寧靜，造成重大人員傷亡與失聯。雪域高原的災情，牽動了無數中華兒女的心。僅僅三天之後，8月29日，一則消息溫暖了整個神州—— 香港特區行政長官李家超宣佈，特區政府已從賑災基金預留5,000萬港元，作為緊急賑災專案之用，賑災基金諮詢委員會將迅速處理撥款申請；澳門特區政府同步決定，通過澳門基金會向西藏自治區捐助3,000萬人民幣，支持當地的救援及善後工作，並將盡力提供醫療救援等災區所需各項支援。



港澳善款援藏守望相助

一筆5,000萬港元，一筆3,000萬人民幣。數字背後，是港澳特區對西藏災情的第一時間回應，是「同舟共濟，血濃於水，一方有難，八方支援」的深情詮釋，更是「一國兩制」下特區與祖國內地休戚與共、守望相助的生動寫照。 山海相隔，擋不住血脈相連。香港與西藏，相距數千公里；澳門與日喀則，山水萬重。然而，地理的距離，從來隔不斷中華民族的血脈相連。

人們不會忘記，回歸以來，每當祖國內地遭遇災情險情，港澳同胞從未缺席。從地震到洪災，從地質災害到各類突發事件，港澳特區政府與社會各界總是第一時間伸出援手，捐資捐物、馳援救災，跨越山海傳遞溫暖。這一次，面對吉隆口岸的突發災難，香港、澳門再次以最快的速度、最實的行動，向雪域高原伸出了援手。香港的5,000萬港元從賑災基金中預留，程式嚴謹、專款專用；澳門的3,000萬人民幣通過澳門基金會直抵西藏，並承諾盡力提供醫療救援等支援。兩筆善款，一份同心。守望相助，是中華民族的深沉底色。港澳此次馳援西藏，絕非孤立的善意之舉，而是中華民族「守望相助」精神的又一次生動實踐。

援藏承載團結統一精神

1994年，中央第三次西藏工作座談會拉開了「對口支援西藏」的帷幕。30年來，這項制度不斷創新發展，醫療人才「組團式」援藏累計選派10批近2,000名專家進藏，開展新技術4,400多項，填補醫療技術空白2,500多項；教育人才「組團式」援藏2,100餘人次，幫帶本地教師2,500餘名，受援的21所中小學校各項事業取得明顯進步。30年來，一批又一批援藏幹部人才同西藏各族幹部群眾一起接續奮鬥，12萬多人次專家學者進藏授課，87萬多人次幹部到區外培訓學習，93萬餘個崗位讓西藏籍大學生走出高原——對口援藏，已成為西藏長足發展和長治久安的重要助力。

援藏，絕不單單局限於西藏一隅的民族發展，其更承載着整個國家各個民族團結統一的精神與意志。港澳特區此番攜手援藏，正是這條守望相助長河中最新的浪花。它告訴我們：中華民族共同體，不是抽象的概念，而是災難來臨時代第一時間回應的速度，是跨越山海依然溫熱的手掌。 港澳此次援藏，更有着特殊的時代意涵。

「一國兩制」下，香港、澳門保持原有的社會制度和生活方式，享有高度自治。但在家國情懷、在民族大義面前，特區與祖國內地從來都是同呼吸、共命運。每一次內地遭遇災難，港澳的快速回應，都在向世界昭示：特區是祖國不可分割的一部分，特區同胞與內地同胞血脈相連、心靈相通。

快速支援彰顯制度優勢

李家超在表態中對遇難者表示「沉痛哀悼」，對受災者和遇難者家屬致以「深切慰問」；澳門特區政府同樣在第一時間表達關切，並通過澳門基金會迅速落實捐助。這種快速、務實、溫暖的回應，正是「一國兩制」制度優勢的生動體現——一方面保持高度自治的靈活性，一方面彰顯心繫祖國的自覺性。

泥石流可以沖毀道路、摧毀房屋，卻沖不垮中華民族守望相助的鋼鐵長城。 當前，搶險救災工作正在緊張有序開展。首批救援人員已到達吉隆口岸救援核心位置，各方力量正採取「水陸空」並進模式挺進受災核心區。香港的5,000萬港元、澳門的3,000萬人民幣，將為救援與善後工作提供堅實的物質支撐。

我們堅信，在黨中央的堅強領導下，在全國各族人民包括港澳特區同胞的鼎力支持下，西藏人民一定能夠戰勝災害、重建家園。雪域高原上的格桑花，必將在風雨過後更加燦爛地綻放。5,000萬港元與3,000萬人民幣，是兩筆有溫度的款項，更是兩份沉甸甸的家國情懷。它們跨越千山萬水，從維多利亞港畔、從濠江之濱，直抵喜馬拉雅山腳下的吉隆口岸。

港澳特區攜手援西藏，讓我們再次看到：中華民族之所以歷經滄桑而巍然屹立，正是因為我們有着「一方有難、八方支援」的優良傳統，有着「血濃於水、守望相助」的深厚情誼，有着在「一國兩制」下特區與祖國內地同呼吸、共命運的制度偉力。 願吉隆口岸的受災群眾早日脫險，願失聯同胞平安歸來，願雪域高原在祖國的懷抱中重新煥發生機。因為我們知道——港澳與西藏，山海雖遠，血脈相連；今日守望相助，明日共創輝煌。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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