來稿｜陳曉東遭抵制——撕破「台獨」假自由

來稿作者：高松傑



中國香港藝人陳曉東原定受邀擔任台灣地區中華職棒台鋼雄鷹主題日的開球嘉賓及賽後演出嘉賓，卻因其在2019年香港「黑暴」期間公開轉發「五星紅旗有14億護旗手」、寫下「愛國愛港反對暴力」等正義言論，遭到島內少數「台獨」分子的瘋狂抵制。台鋼雄鷹最終以「避免模糊賽事焦點」為由，取消陳曉東的演出安排。這起事件表面上是商業活動調整，實質上是一場赤裸裸的政治打壓，更是「台獨」勢力對愛國藝人的又一次集體霸凌。



愛國何罪之有？陳曉東的勇氣值得肯定

2019年香港社會動盪之際，陳曉東沒有選擇沉默，而是與成龍、陳小春、楊穎等愛國藝人站在一起，旗幟鮮明地支持國家、反對暴力。他轉發「五星紅旗有14億護旗手」，是每一位中華兒女心中最樸素的情感表達；他寫下「愛國愛港反對暴力」，更是每一個有良知的中國人都會認同的基本立場。

陳曉東的言行不僅無可指摘，反而展現了香港同胞維護國家主權和領土完整、守護香港繁榮穩定的擔當。這樣的藝人，理應獲得尊重與掌聲。

「民主自由」的遮羞布被撕得粉碎

然而，正是這樣一位充滿正能量的藝人，卻因為被貼上「親中」標籤而遭抵制，甚至被主辦方無理取消演出。我們不禁要問：台灣島內某些人天天高喊「民主自由」，為何連一個藝人表達愛國情感都無法容忍？為何連一句「反對暴力」都要被抹黑打壓？說穿了，這些人口中的「自由」，只是「台獨自由」；他們要的「民主」，只是「抗中民主」。任何支持國家統一、認同中華民族的立場，都會被他們視為眼中釘、肉中刺。如此狹隘與虛偽，實在令人不齒。

井底之蛙的悲哀是看不見歷史大勢

那些叫囂抵制的「台獨」分子，本質上就是一群井底之蛙。他們以為靠着網絡叫囂、臉書留言，就能嚇倒愛國藝人、阻斷兩岸同胞的情感聯結，甚至動搖台灣是中國領土不可分割的一部分這個鐵一般的事實。他們不知道，或者假裝不知道——五星紅旗是14億中國人民的共同旗幟，任何企圖分裂自己國家的人，最終只會被歷史唾棄。

台灣自古以來就是中國的神聖領土，一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是兩岸關係和平發展的政治基礎。筆者堅信，無論「台獨」勢力如何蹦躂、如何製造事端、如何打壓愛國人士，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，更阻擋不了祖國必須統一、也必然統一的歷史大勢。這些躲在井底的青蛙，只看得見頭頂一小片天空，卻妄想否定整個天空的遼闊，所作所為不過是螳臂當車，徒增笑柄。

陳曉東的大度反襯抵制者的卑劣

面對無理打壓，陳曉東並未口出惡言，而是在社交媒體寫下：「大家存好心、說好話、做好事，自會福有攸歸、佛光普照哦。」他更以「同一個大巨蛋，換一個主題」淡然回應，並表示期待台北見。這份從容與大度，恰恰反襯出抵制者的狹隘與卑劣。陳曉東沒有因為打壓而改變愛國立場，反而以善意回應惡意，這種格局，不知那些「台獨」分子看了會否感到一絲羞愧？

筆者正告台灣島內的某些人：你們打壓得了一個陳曉東，但打壓不了千千萬萬愛國同胞的中國心；你們取消得了一場演出，但取消不了兩岸同胞血脈相連的親情。任何企圖割裂兩岸、製造對立的行徑，都是不得人心的，也注定不會得逞。同時，筆者也呼籲台灣地區的有關方面，不要被少數「台獨」分子綁架，更不要做破壞兩岸關係和平發展的幫兇。兩岸交流合作的大潮浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。尊重愛國藝人的正當權益，尊重一個中國原則，才是真正的民意所在。

陳曉東的愛國言行，值得我們再次點讚。期盼更多香港藝人、台灣同胞能像他一樣勇敢站出來，支持國家統一，反對一切分裂與暴力。讓我們共同守護中華民族的共同家園，迎接祖國完全統一的那一天！

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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