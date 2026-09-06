綠色力量｜中尼洪水泥石流災難警示——香港防洪切忌與大自然硬碰硬

綠色力量｜鄭睦奇博士



中國與尼泊爾邊境在8月26日發生全球矚目的突發性洪水泥石流，造成傷亡慘重的慘劇，其實在香港也經常出現突發性洪水和泥石流，只是規模相距甚遠。2010年大埔河和2023年大圍河發生洪水事故，分別造成人命損失及河道結構嚴重損毀，兩宗事故的洪水都夾雜大石，只是數量及移動距離有分別。然而在這兩次重大事故之前，2008年6月7日大嶼山發生大暴雨，大嶼山錄得破紀錄的400多毫米雨量，東涌河洪水暴發。之後綠色力量到場考察，發現洪水夾着巨石沖過河岸的痕跡；下游人工河道內滿佈上游沖下來的巨大石頭。洪水亦將在河床填土上放置的貨櫃，從黃家圍沖至500多米外河口的泥灘上。這次事件早就顯示香港洪水可以混有大石，破壞力非同小可，幸而當地受直接影響的民居不多。



順應自然才能有效防洪

這次夾雜巨礫的洪水說明了各項有利條件：東涌河發源自鳯凰山坡880米高之處，整體坡度約為1:5，相比其他本地主要河流(如錦田河、城門河)1:15或更小的坡度，東涌河是一條短而落差大的陡斜河流。上游彌勒山和伯公坳山坡有大範圍風化泥石層，而大嶼山高地平均雨量多達2,400毫米，比香港年平均雨量2,200毫米還高。所以東涌河的洪水來犯時，很大可能會夾雜石塊，危險性也大增。

所以綠色力量在發展東涌新市鎮(西)公眾諮詢期間已指出，須要全盤考慮整個東涌河河盆的水文、水力和水陸生態，發展時要避免大幅度增加洪水和泥石流的風險。之後有關部門採用新河道設計，除活化600多米已渠道化的河段外，其他天然河道將保留原貌，保留其天然抗洪能力，保留沿河樹木鞏固河濱；兩側豎立防洪堰讓洪水通過，保護河旁的新發展。

村屋貼河亂建難靠傳統工程硬抗山洪

有關部門積極考慮東涌河流域的水文和地質的獨特性，以新河道設計應對氣候變化對發展增加的風險，固然是進步和負責任的表現。可是縱觀香港現時其他地方，有很多房屋、商店和工場興建在非常接近河溪的地方，鄉郊情況尤其需要關注。以往多數鄉村的民居都是離開河溪的，這應該是祖先們防避洪水的策略。可是近年有很多新村屋貼着河道旁邊而建，這些河溪或許並不是很闊大，平日細水涓涓，但山洪暴發時水位暴漲，而且沖刷力巨大，淹浸及衝擊河旁房屋建築物。但更糟糕的是有些住客欠缺防災意識，竟然把屋旁的天然水道收窄，甚至改道或填埋，棕地的情況就更令人擔憂。

現時有關當局的防洪策略主要着眼於增加收納或分流洪水水量，所以防洪基建主要是擴闊挖深水道，興建大型地下蓄洪池、排水繞道等。在氣候變化下短時強降雨愈急劇猛烈，幾百年一遇的大暴雨，幾年就相繼出現，洪水威力不斷增加，與泥石流夾擊的可能性絕不能排除，防洪基建的穩固性難免必須提升，但是跟大自然的威力硬碰並不是最可取的對策。

落實土地規劃並跨部門整合長遠防災

當務之急，有關當局必須及早正視及預早制定河流土地規劃政策和措施，避免市民在氣候變化下受洪水威脅：

一、避免將天然河道兩旁洪水所及的地方劃作住宅或工商業用途，以免市民的生命和財產受洪水威脅。不應容許村屋在受洪水威脅的河溪旁興建。河道旁和河口海旁地區的停車場或商舖等容易受水浸影響的設施和物業，不應設於地面層或地庫；

二、盡辦法安排受洪水威脅的居民遷離河道兩旁。雖然擴闊河道可增加排洪能力，但是如果河旁的建築物貼近河道的話，擴闊空間就很有限；

三、在可行的情況下興建排水繞道，把洪水引離影響市民的河道。但是興建排水繞道需要佔用土地，可能影響居民、現有建築物，或破壞環境生態。

四、盡量保留河道集水區的植被，避免大面積把泥土表面用混凝土覆蓋，保持河盆地面的滲水能力，使雨水可以經泥土下滲，而不會全部在短時間內湧進河道，減緩暴雨時洪水高峰的威力，亦可減少泥石流的發生機率。

五、加強執法遏止河道兩旁的廢物棄置、堆填泥頭、開闢行車路、搭建寮屋和倉地等影響排洪和山坡穩定性的活動。亦必須禁止收窄天然水道和移除其天然河濱植被等損害河道排洪能力和穩固性的做法。

六、更新強化洪水的水力計算模型，改善沉積物動力學推算，甚至疊加泥石流的場景，更精確地預測洪水夾雜泥石的影響。

中國與尼泊爾邊境這次災難不但又一次催逼人類必須立刻行動減少碳排放，亦警惕我們當下就要應對氣候變化加劇下突如其來的自然現象，不容拖延。綠色力量早於2014年已去信政府各部門，呼籲及早正視及預早制定河流土地規劃政策和措施，應對氣候變化下香港河流流量增加對市民生活及生命財產的影響。政府推展的《香港氣候行動藍圖2050》帶領這方向，《香港自然為本解決方案設計指引》列出大原則，而面對突發性洪水和泥石流的新挑戰，《綜合管治洪水策略》有需要結合《長遠防治山泥傾瀉計劃》，屏棄權責之見，盡早分辨高風險地區，制定及執行防災策略。

作者鄭睦奇博士是綠色力量總監，多年從事香港環境及生態保育的教育及研究工作，關注氣候變化對本地市民及環境生態的影響。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

