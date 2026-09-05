來稿｜「黃金周」集中出遊弊端盡顯　內地年假權益亟待全面落實

來稿作者：陳文坪



享有年假是僱員的權益，也是《勞動法》的規定，受到法令所保護。除了公定假日統一休假之外，員工應可自由支配自己的年假，何時拿假？何時休息？這屬於個人事務。既可讓員工依據自身需求申請年假，處理自身的事務，也可減少員工因缺勤而被扣薪。



落實帶薪錯峰休假政策竟中道崩殂？

中國改革開放已快半個世紀，加入世界貿易組織也有四分之一世紀，但《勞動法》條例的勞動者權益的有薪假期（年假）各方卻沒有嚴格加以執行。勞動者的休假須由官方統一規定（如十一黃金周）。

據《河南日報》8月5日報道，河南省委組織部、省人力資源社會保障廳、省商務廳、省文化和旅遊廳、省政府國資委、省總工會近日聯合印發《關於進一步推動落實職工帶薪錯峰休假的通知》。河南省政府要求各領導幹部帶頭休假，嚴格執行帶薪年休假規定，以激活假期消費潛力。由官方帶頭這本是一件好事，也是好的開始。至少讓僱員/員工可以自由規劃自己的假期，避免同一時間休假。

這一紙公文，《北京日報》8月6日也發表評論給予讚譽，並提到「好好工作，快樂生活，這才是勞動者該有的樣子，一個文明社會應該追求的方向。」然而，8月7日，河南省人力資源和社會保障廳官網公告，《關於進一步推動落實職工帶薪錯峰休假的通知》發布後，得到社會關注並提出意見建議。「鑑於該文相關表述不夠準確，程序審簽不規範，待修改後予以印發。」六個政府部門聯合印發的公告卻出現「表述不夠準確，程序審簽不規範」的現象，這令人費解。

黃金周制度已過時且加劇景區負擔

中國推出「黃金周」（10月1日至7日）放長假，是中國人民的「官定假期」。自從1999年實行「官定黃金周」後，至今已有20多年的歷史。黃金周所帶來的經濟效應，是有目共睹的，這是一件好事，卻也衍生出許許多多的大問題。如高速公路成了停車場，如蝸牛爬行；火車站、地鐵站擠得水洩不通，人滿為患而寸步難行；機場擠爆了出境的旅客；各大景區（點）出現人山人海，無法真正欣賞景觀景色；餐館用餐大排長龍，服務素質跟不上；酒店客房一時需求量極高，房價高漲；到處出現超負荷的車流、人流量的出行等等。

隨着人民生活水平的提高，黃金周從最初受歡迎，到近年來被嚴重吐槽，正說明國家統一休假的方式所造成基礎設施難以負荷，已降低人民對黃金周的期待。當今，無論什麼產業/行業，都倡導可持續發展。因此，也就有綠色環保、再循環、保護資源、出行錯峰、分散政府部門在不同區域辦公、以及避免過度使用資源等現象。

中國在20多年前開啟「十一黃金周」，目的是促進消費，增進經濟發展。10年後，黃金周已經出現許多弊端，資源在一時之間過度使用、交通嚴重阻塞、各地景點人山人海、酒店爆滿、餐館難以負荷等等問題年複一年。當全民同時一起湧向機場、車站、開車上路，花上比平常數倍的時間才能走完「100米的路程」時，那假期的高興，其實變成了苦惱與痛心。

超負荷遊客的到來，給景區、景點造成摩肩接踵，安全隱憂。不但接待出現問題，景物也受到人為的傷害。管理人員再有三頭六臂，也根本無法應付超高流量的人群。

是時候讓員工休假回歸常態

目前中國的經濟發展，與21世紀初相比，已經不可同日而語。鼓勵全民旅遊最初的宗旨，目的是讓人民走出家門，增加消費，刺激經濟的發展。但20多年後的今天，中國經濟已經翻了數番，人民收入也增加了數倍。當局規定全民統一時間休假，已經給交通、公路、鐵路、景區、餐館、酒店等服務造成嚴重的擁擠、有些甚至癱瘓。

如果說20多年前中國需要以「量」來帶動旅遊，促進消費，那現在必須以「質」來提升旅遊的品味。再搞全民出遊，只有產生「量點」，完全失去了「質感」。一手呼喚可持續性發展，另一手卻扼殺可持續性發展的呼喚。這種「全民休假」方式已經與「可持續發展論調」格格不入，是時候讓員工休假回歸到常態中。員工休（年）假的方式，各國都有很好的例子參照。

改革開放快50年，中國官方早已宣稱已經從過去「計劃經濟體制」邁向「社會主義市場經濟」的制度。所謂的市場經濟，就是必須減少不必要的人為指導。繼續推行全民出遊制度，其實還是「計劃經濟」體制的產物。世界上其他經濟體行之有效的僱員假期制度，是值得中國官方參考的。也就是說，僱員應當有權利憑自身決定何時休假，從而降低全面堵塞的概率，讓人民真正體驗假期快樂。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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