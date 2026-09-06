來稿｜生物多樣性政策更新　全方位牢築生態屏障

來稿作者：曾善珩、陳凱婷、劉銳業博士



香港雖是高度密集的國際大都會，但這片僅約1,100平方公里的土地，卻有着令人驚嘆的自然底蘊：超過40%的土地被劃為郊野公園，並擁有海岸濕地與紅樹林等多樣化生境，孕育了逾580種鳥類（佔全國約三分之一）、80多種石珊瑚（種類較整個加勒比海更豐富）及超過3,300種維管束植物。這份得天獨厚的生態財富，正迎來更具前瞻性的守護——繼2015/2016年推出香港首份《生物多樣性策略及行動計劃》後，香港特別行政區政府已正式公佈更新版《香港生物多樣性策略及行動計劃2035》。



氣候變化給香港生態帶來新挑戰

新《計劃》對接國家《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃》與《昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架》，訂立了「人與自然和諧共生」的宏闊願景，標誌着香港的保育工作從局部守護邁向全方位融入國家與全球生態治理體系的嶄新階段。本地生態面臨的當前挑戰香港擁有廣闊的郊野公園系統與豐富的生境，但在高速城市發展與全球氣候變化的雙重壓力下，本港生態系統正承受着嚴峻且多元的挑戰。

首先，氣候變化與極端天氣衝擊不容忽視。海平面上升、海洋暖化與酸化，以及極端暴雨和乾旱頻率增加，直接威脅珊瑚礁、紅樹林及泥灘等脆弱的海岸及濕地生態系統，加速了自然生境退化與物種分佈的改變。加上大型基礎建設與都市擴展項目的推進，鄉郊與低地土地用途轉變劇烈，削弱了生態系統的自我修復能力。

根據世界自然基金會（WWF）發佈的《香港生物多樣性狀況報告2025》，在評估的886個本地物種中，已有21個物種於本地滅絕，且有超過25%（232種）面臨本地滅絕危機，其中以高度依賴低地生境的淡水魚類及鳥類受威脅最為嚴重。而位於受保護區域以外的27個關鍵生物多樣性熱點中，近80%曾遭受破壞或生態破壞，且接近半數與已規劃或承諾的發展項目重疊。

可是，現時香港的法定受保護區域多集中於山嶺與部分海岸濕地，許多具極高生態價值的低地生境依然缺乏足夠保護，當中包括淡水沼澤、低地河流及農地。令生態受外來入侵物種與偷獵威脅，如薇甘菊、巴西龜及外來紅樹物種等競爭本地原生資源，擾亂原生生態平衡。同時，針對稀有物種，如土沉香、金線龜及本土野生動物的非法採集與非法捕獵行為依然屢禁不止，嚴重威脅瀕危物種的野生種群存續。這些挑戰凸顯出僅靠現有的保護區網絡體系已不足以止跌回升，迫切需要更全面、跨區域且具前瞻性的保護策略。

香港BSAP的四大策略支柱

香港實施的《生物多樣性策略及行動計劃》（BSAP）為本地的生態保育和可持續發展勾勒出清晰藍圖。其核心圍繞四大策略範疇，全面推動社會各界共同保護珍貴的自然資產。

一是自然保育政府透過綜合且區域性的措施，致力保護本地的生態系統與物種。這包括強化各個郊野公園及自然保護區的管理，建立更完善的濕地保護體系，並積極修復退化生態系統及活化偏遠鄉郊。此外，當局亦加強打擊非法走私野生動植物罪行、嚴格管理外來入侵物種，以及透過管控污染排放來維護水環境，確保自然生境免受破壞。

二是深化主流化為了讓生物多樣性概念融入各個決策層面，此策略旨在將保育意識貫徹至政府部門的規劃、發展以及商界日常營運中。透過推動環境影響評估機制的優化以及鼓勵企業落實自然相關的財務披露與可持續商業實踐，確保城市建設與經濟發展能兼顧生態平衡，實現人與自然和諧共生。

三是能力建設推動生物多樣性工作建基於扎實的科學數據與專業人才。此範疇聚焦於增進公眾及業界對本地生物多樣性的認知，加強相關的科學研究、生態普查與數據收集，並提升政府人員、專業團體及前線從業員在保育與管理上的實務技能，為長遠的可持續發展提供源源不絕的知識與技術支援。

四是夥伴協作生物多樣性的保育無法單靠政府之力，因此「夥伴協作」強調跨界別的緊密合作。計劃積極連結非政府組織、學術機構、商界及廣大市民，通過推廣公民科學、教育活動與義工計劃，鼓勵社會各階層共同參與實質的保育行動，凝聚全城力量守護香港豐富的自然生態。

香港各界正在實踐生物多樣性

政府的施政重心，已從傳統的「封閉式保育」轉為「全面生態化」。渠務署推行「活化翠屏河」等計劃，將原先的人工渠道轉型為兼具生態棲息與親水功能的空間。為平衡新市鎮（包括古洞北與粉嶺北）的開發，土木工程拓展署推行生態補償措施，正式設立塱原自然生態公園。漁護署持續推進BSAP的更新工作，並為全港物種普查和棲息環境治理注入資金與提供技術指導。

越來越多企業將生物多樣性視為踐行ESG（環境、社會和管治）承諾的關鍵資產。房地產企業將本地植物、微型生境及綠化屋頂融入市鎮項目，積極打造都市生態走廊。領頭羊企業紛紛響應TNFD框架，藉以檢視自身業務對自然資源的依賴狀況與生態影響。串聯民間環保力量，將企業的社會責任承諾落實於長期的環境生態監測。

科研單位精準發力，以科學數據領航生態保育。透過尖端的eDNA技術分析水樣，能高效評估溪流與海洋的生物多樣性。協力推動本地物種紅皮書之編製，藉以探討氣候變遷對本土生態平衡的長期演變衝擊。

在前線環境保育與數據採集工作上，NGO與社會大眾扮演着至關重要的角色。如活化荔枝窩與谷埔推動綠色旅遊與復耕，實踐里山共生願景。透過在公屋及校園建構蝴蝶園，社區組織積極活化都市生態體系。

作者曾善珩、陳凱婷是ESG平台創辦人；作者劉銳業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。



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