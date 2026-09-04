來稿｜「習特二會」之前　中國外交何以「加速度」？

來稿作者：楊華勇



2026年8月30日至9月3日，中國國家主席習近平在不到一周的時間內，先後出席上海合作組織比斯凱克峰會、對吉爾吉斯斯坦進行國事訪問、並對埃及進行國事訪問。緊接着，外界普遍預期他將出席9月12日在新德里舉行的金磚國家峰會。若再算上美方已多次放風、預計在9月下旬舉行的「習特二會」，習近平將在短短一個月內輾轉中亞、非洲、南亞等多個地區。這種「不是在出訪，就是在出訪的路上」的外交節奏，與今年上半年僅對朝鮮進行了一次簡短國事訪問的節奏形成鮮明對比，釋放出一系列清晰的戰略信號。



上合峰會凝聚全球南方戰略共識

比斯凱克上合組織峰會，是此輪密集出訪的第一站。習近平主席在峰會期間先後與吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、蒙古、俄羅斯等多國領導人會晤，並發表題為《推動上海合作組織實現更高品質發展》的重要講話。最初作為歐亞安全合作機制的上合組織，近年來已突破中亞範圍，納入了印度、巴基斯坦、伊朗、白俄羅斯等成員國。在俄烏衝突持續、美國揮舞關稅大棒、伊朗面臨制裁等背景下，這一機制強調安全與經濟合作的取向，客觀上帶有抗衡單極秩序的濃厚色彩。

對北京而言，上合組織是推動「全球南方」建立獨立於西方主導的國際秩序的重要舞臺。習近平在峰會上提出堅持發展優先、安全為要、以人為本、對話協商等主張，不點名批評「霸權主義、單邊主義、保護主義逆流而動」，強調絕大多數國家不認同強權政治，並大力宣導「平等有序的世界多極化」。這既是對當前國際格局的清醒判斷，也是中國在全球治理中角色的明確宣示。

埃及是經略「十字路口」的戰略支點

上合峰會結束後，習近平旋即於9月1日抵達開羅，對埃及進行國事訪問。這是他時隔10年再次訪埃，恰逢中埃建交70周年。

埃及地處非洲、中東、歐洲與亞洲的交匯點，掌握蘇伊士運河要道，對中國而言不僅是一個龐大的市場，更是進入非洲、阿拉伯世界和歐洲的重要通道。近年來，中國企業已在埃及承建新行政首都中央商務區、非洲最高樓標誌塔、齋月十日城輕軌等標誌性專案。

更值得關注的是中埃安全合作的升級。去年中國首次派出戰機參加中埃「文明之鷹」聯合演訓，今年8月下旬再度聯演時，中國派出的戰機已從殲-10C升級為航程和載荷能力更強的殲-16，並與埃及的法國「陣風」戰機展開近距離空戰訓練。這一軍事合作的深化，也使埃及採購中國裝備的傳聞再度升溫。

金磚峰會與中印關係重在管控分歧

此輪出訪的下一站，很可能是新德里。路透社援引消息人士透露，習近平極有可能率領約400人的龐大代表團出席9月12日至13日的金磚國家峰會。這將是時隔七年中國最高領導人再次訪問這個與中國有領土爭議的鄰國。

中印邊界問題曾是兩國關係的最大障礙。2020年發生的邊境流血衝突導致24名士兵死亡。但近期局勢出現明顯緩和——印度國家安全顧問多瓦爾訪華，與中國外長王毅共同主持中印邊界問題特別代表會晤，會後達成八點共識。多瓦爾的北京行，很可能正是在為習近平訪印鋪路。

若習近平出席金磚峰會，其意義不僅在於推動金磚機制的發展，更在於向世界傳遞一個明確信號：中國有能力也有意願與存在分歧的鄰國管控矛盾、修復關係。這也進一步夯實了中國作為「全球南方」領導者的形象。

中國的外交不會圍着美國轉

如果算上預計在9月下旬上演的「習特二會」，習近平將在一個月內至少輾轉四個國家。這種「習特會」前連軸轉的外交節奏，本身就是一個清晰的戰略信號。

這次「習特二會」的主要功能是維持中美元首直接溝通，避免兩國關係失控，但美中在經貿、科技、人工智慧、供應鏈、關稅及地緣戰略上的結構性競爭並未消失。這場會晤更可能是「管控分歧」，而非「化解矛盾」。

正是在這一背景下，習近平在「習特二會」之前的密集出訪，傳遞出一個清晰的資訊：對美關係是中國最重要的外交關係，但中國的外交不會圍着美國轉，這個世界也不會只圍着美國轉。從比斯凱克到開羅，再到很可能成行的新德里——北京正把自己塑造成多極化世界的推動者和全球南方的領導者。這一系列外交佈局，也在為即將到來的中美元首會晤累積戰略籌碼，將中美之間的競爭，轉化為兩個世界大國在多極化國際體系中共存的議題。

近一個月的密集出訪，覆蓋上合組織、中東、南亞等多個關鍵地緣板塊。習近平此輪外交「加速度」的背後，是中國對自身國際角色的清晰定位——不依附於任何單一強國，而是致力於構建一個更加公正合理的多極世界。上合組織凝聚「全球南方」共識、埃及之行經略地緣戰略支點、金磚峰會修復中印關係、以及「習特二會」前的外交佈局——這一系列動作環環相扣，共同構成了一幅大國外交的完整拼圖。正如習近平在峰會上所強調的，絕大多數國家不認同強權政治——在這個日益多極化的世界裏，中國正在用行動書寫自己的答案。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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