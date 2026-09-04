仲點論政｜獨角獸喜歡香港有其原因

仲點論政｜劉仲恒



十億美元是個大數目。一家未上市的初創公司能夠達到該規模，殊為不易。因此，2013年風險投資者便以「獨角獸」這種神話中的動物稱呼這類公司，正是源於其罕見性。



企業與人類一樣存在成長周期，獨角獸公司亦不例外。一般而言，獨角獸企業需要完成轉型，從主要依靠燒錢換取高速增長，轉向更契合長遠發展的可持續盈利模式。與此同時，不少獨角獸企業為謀求進一步發展，會考慮上市，為首次公開招股（IPO）或戰略收購鋪路。對多數獨角獸企業而言，地理拓展同樣關鍵，其下一步發展策略往往是邁向國際、搭建全球佈局，進而系統開拓國際市場，實現收入來源多元化。

上月底，首屆全球獨角獸大會於香港舉行，吸引眾多國際企業及投資機構參與。除探討資本融資、技術合作、市場開拓等與會者關注的議題，大會亦組織對粵港澳大灣區創科生態的實地考察。

這場全球獨角獸大會落戶香港，自有緣由。畢竟香港是連接內地龐大市場與國際社會的重要橋樑。中國在獨角獸企業領域舉足輕重，擁有全球近30%的獨角獸企業，位居世界第二。據官方數據，中國共有416家獨角獸企業。如前文所述，這些內地獨角獸企業邁向下一階段發展，會有融資、上市、拓展國際市場的需求，而香港三者皆可滿足，且極有可能是全球表現最為突出的地方。意欲開拓內地市場的國際企業與投資者，亦看重香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。故此，香港是承辦全球獨角獸大會的理想之選，而毗鄰大灣區、便於開展創科生態實地考察，更是錦上添花。

香港在融資、IPO、對接國際市場的優勢，對獨角獸企業具備極強吸引力，並非空談。以去年為例，在港營運的非本地企業數目突破11,000家，創下歷史新高。除固有優勢外，特區政府近年強化本港創科生態系統的舉措，亦逐步顯現成效。香港科學園和數碼港這兩個科技「大戶」，為不同發展階段的初創企業提供全方位支援，涵蓋孵化、資金對接、市場推廣及基礎設施供應等範疇。不論外地案例，單看香港本地，歷年已培育出約20家本土獨角獸企業，正是香港培育世界級創新企業實力的最佳佐證。

獨角獸企業青睞香港，事出有因。專注孵化與業務拓展的機構在本港蓬勃發展，筆者便接觸過一間此類企業，核心業務是協助科技初創以香港作跳板拓展海外業務，迄今已助力近百家企業邁入國際市場。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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