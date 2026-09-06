地球之友｜極端天氣肆虐　弱勢承受代價

地球之友｜葉廣濤



近日，尼泊爾與西藏邊境地區發生嚴重山洪與泥石流災害，造成大量人命傷亡，許多家庭一夜之間失去親人、家園與生計。面對這樣的悲劇，我們首先應懷着沉痛與憐憫。每一個死亡數字背後，都是一個家庭的破碎；每一間被泥水沖毀的房屋，都是多年辛勤生活的累積。



大自然在「懲罰」人類？

這場災難也提醒我們，氣候變化不再是遙遠的科學預測，而是正在發生的現實。喜馬拉雅山區是全球冰川最集中的地區之一，冰川融化、凍土退化、極端降雨增加，正令高山地區的地質和水文系統變得更加脆弱。科學界雖然通常不會把單一災害簡單歸因於氣候變化，但全球升溫正在增加冰川湖潰決、山泥傾瀉、突發洪水等風險，這已是不容忽視的趨勢。聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）亦指出，亞洲高山地區正面對冰川消退、坡面穩定性下降及洪水風險上升等挑戰。

令人痛心的是，最先承受氣候衝擊的，往往不是造成最多排放的人。許多生活在喜馬拉雅山區的居民，世代依山而居，生活方式簡樸，對全球溫室氣體排放的貢獻極少；但當冰川崩塌、洪水暴發、泥石流沖進村莊時，他們卻成為最直接的受害者。這正是氣候變化最深層的不公：高排放的發展模式所累積的代價，常常由最脆弱、資源最少、最缺乏防災能力的社群承擔。

這次發生在高山的災難，並非孤立事件。歐洲的極端高溫與山火、沿海地區因海平面上升而面對海水倒灌與農產失收、太平洋地區承受更強烈風暴威脅、亞洲多地遭遇暴雨和水災，都是同一個警號的不同表現。這不是大自然在「懲罰」人類，而是地球系統失衡後，以越來越極端的方式向我們發出的警示。

全球須加速防災減排

因此，面對氣候危機，我們不能只在災後哀悼，更要在災前準備。各地政府、城市、企業和社會都必須加快負起應對氣候變化的責任，加強氣候韌性，包括完善山區和沿海地區的風險監測、預警系統、土地規劃、基建安全、社區疏散能力和災後支援。同時，減排仍是根本之道。若人類繼續依賴高碳能源、過度消費和破壞自然的發展模式，類似災害只會更頻繁、更猛烈，也更難承受。

尼泊爾與西藏的災難，是一場人間悲劇，也是一記全球警鐘。氣候行動不是抽象口號，而是關乎生命、家園與下一代安全的共同責任。

葉廣濤是香港地球之友主席。



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