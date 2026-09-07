來稿｜北都片區開發　公私合營考驗

來稿作者：謝宛達



香港北部都會區的發展藍圖，已不僅被視為地理空間的拓展，更普遍被解讀為香港經濟結構調整的關鍵契機。隨着片區開發項目陸續落地，市場關注其能否引導香港從過度依賴地產與傳統服務業的模式，逐步過渡至創新科技與多元產業並重的新格局。這一步，既承載着突破舊有循環的期望，也正面對着執行層面的現實考驗。



一場金融風暴下的結構轉折

要理解北都當前的戰略定位，有必要回顧2008年全球金融海嘯的深遠影響。當年內地推出「四萬億」大規模刺激經濟方案，其信心與資金效應迅速蔓延至香港。恒生指數顯著回升，內地擴大自由行更為本地零售、旅遊等行業注入強勁動力。

自那時期起，香港與內地的經濟軌跡從貿易往來轉向深度融合。內地市場與政策為香港提供了重要的增長穩定器；然而，這一路徑也在客觀上形成了一種路徑鎖定，資金與資源加速湧向回報率最高的金融與地產領域，金融業對經濟的貢獻持續攀升，銀行體系貸款亦高度集中於地產相關業務。同屬四大支柱的旅遊及零售業，長期以來對經濟的貢獻緊隨其後。

可以說，「四萬億」與「自由行」締造了繁榮，但也悄然將香港經濟推向「地產＋金融」的雙核心，令產業結構趨於單一。旅遊、零售等行業雖僱用大量人口，卻在資本過度集中的格局下未能充分發揮潛力，也恰恰凸顯了今日北都推動多元產業轉型的必要。

公私營合作下的「片區模式」

有鑑於此，今日的北都發展策略，可視為對上述路徑的一次主動校正。當局引入「片區開發」新模式，透過「公私營合作」機制撬動市場資源。在此模式下，政府不再獨力承擔所有基建開支，而是由中標財團負責土地平整及公共設施建設，以減輕即時財政壓力。

值得留意的是，片區招標市場反應不算熾熱。這既反映發展商在當前市況下趨向審慎，亦說明該模式的吸引力與條款細節仍有待市場驗證。然而，市場反應審慎從另一角度看，亦可促使政府優化條款、提升透明度，從而建立更穩固的市場信心。中標財團的遴選準則重視其產業引入與就業創造能力，此舉旨在確保發展與實體經濟掛鉤，而非單純的房地產項目。

機制類同但角色有別

若與內地的區域開發經驗相比，兩者在「政府引導與市場力量結合」的底層邏輯上有相似之處，但具體操作維度與角色定位截然不同。內地重於企業層面產權與治理改革；而北都的片區開發則是宏觀區域發展模式的創新。

更關鍵的區別在於，香港在此過程中更多扮演「規則制定者與監管者」的角色，市場參與者從規劃到營運均深度介入。這既保留了資本主義市場的靈活性，也試圖在項目層面引入更具策略性的產業導向，走出了一條具本地特色的公私營發展路徑。

現實挑戰與制度潛力

無可否認，北都的全面推展面臨多重現實挑戰。首先，用地涉及複雜的安置與補償問題，相信現行機制在效率與標準銜接上仍有優化空間；其次，前期基建投入，在當前財政壓力下，如何確保資金有序到位是一大考驗；再者，宏觀經濟波動與地緣政治局勢，亦可能影響社會資本的參與意欲及市場的融資能力。

然而，正因為這些關卡的存在，片區模式的制度設計才顯得有其現實意義。公私營合作的本質，正是將部分開發風險分散至市場，借助專業財團的風險評估與營運能力，為公共項目建立一道「市場化的安全閥」。此外，北都廣闊的腹地資源，為長期受制於產業空間不足的創科、醫療及先進製造業提供了落戶條件；在「南金融、北創科」的空間佈局下，此處有望成為數據跨境流動、專業資格互認等制度創新的試驗田，且革新成本相對市區為低。

從「橋樑」到「節點」的過渡

在全球供應鏈重組與區域競爭加劇的背景下，北都的規劃，是香港回應時代命題的一項前瞻性部署。它承載着對經濟社會進行一次結構性調整的期望，在尊重市場規律的同時，探索如何將公共福祉更有效地納入發展，從過往側重套現型的增長慣性，逐步轉向更具多元韌性的可持續繁榮模式。

歷史告訴我們，任何具開創性的區域規劃都不可能毫無波折，北都的創新設計，正是為了解決當下痛點而進行的前沿探索。隨着片區開發模式積累經驗、配套政策逐步明朗優化，若執行得當，香港在鞏固其作為國家「南方橋頭堡」戰略門戶功能的同時，在金融與創科之間搭建制度通道，更有機會在傳統的「超級聯繫人」角色之外，逐步建立「區域創新協調者」的新定位。這條路註定不易，但正因其充滿考驗，才令這場香港本土的經濟轉型試驗，更值得各界持份者以務實、開放心態去參與及期待，北都的發展，正當其時。

作者謝宛達博士是港台青年創意聯會理事、港澳青年內蒙古國情研學考察團成員，從事商務對外聯絡及社會公共關係發展義務工作，關注香港社會發展。



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