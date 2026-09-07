來稿｜要讓旅遊業進入年輕人「求職清單」

來稿作者：黎天恒博士



一名20多歲年輕人正在失業，他會否點開酒店、旅行社或景點的招聘廣告？年輕人若早已把旅遊工作理解為輪班、服侍他人、社會地位偏低和發展有限，那麼職位空缺也未必會進入他的求職清單。香港旅遊業對「形象」並不陌生。業界多年來投放資源塑造目的地形象，學術界亦持續研究這幅形象如何影響旅客選擇。旅遊業在本地年輕人心中的職業形象，卻較少成為人才討論的中心。



青年寧願失業也不入行

政府統計處數字顯示，2026年5月至7月，20至29歲組別的失業率為8.4%。當中，20至24歲有17,800人失業，25至29歲有20,600人，合計約38,400人。 同一時間，職業訓練局《2026年旅遊業人力更新》歸納業界焦點小組的觀察，當中包括持續人手短缺、年輕人入行意欲有限，以及疫情後中層人才減少等問題。失業青年與旅遊業人才需求同時存在，兩幅畫面仍然未能拼合。

《2026年旅遊業人力更新》在2025年4月至2026年3月期間，從主要網上招聘平台收集到3,329項旅遊業招聘廣告紀錄，涵蓋旅行社、會議展覽、航空公司及景點。這批資料只用作觀察招聘趨勢，不能視為全港職位空缺總數。但這些紀錄至少顯示，旅遊業的人才需求分布在不同環節。可是，現有資料沒有告訴我們多少20至29歲年輕人曾經留意或申請這些職位，也沒有交代他們在哪一個階段放棄或未獲取錄。

核心落差在於，業界展示了職位，年輕人卻未必看見一條值得投入數年的職涯。職訓局的報告把招聘困難連繫至行業觀感與工作條件。輪班、非標準工時及即時處理顧客需要，與部分年輕人重視工作與生活平衡及工時自主的期望存在落差。

年輕人找工作也在選擇身份

業界報告從工作條件和職涯資訊解釋招聘困難，學術研究則從職業身份提供另一條線索。來自四川大學及西北民族大學的學者團隊於2026年發表研究，向中國內地416名旅遊管理及相關學科學生收集問卷。研究顯示，「骯髒工作觀感」及「面子顧慮」，均與較低的酒店入行意願相關。

研究對象來自中國內地院校，未能直接代表香港失業的年輕人。它可以協助解釋部分旅遊及酒店管理學生為何避開酒店工作。研究結果亦指出，與社會地位及外界標籤相關的觀感，在學生的入行考慮中尤其突出。學生如何看待酒店從業員這個群體，以及家人和同輩如何評價這項選擇，都會進入職業考慮。

酒店是旅遊業其中一個部分，也最能呈現服務價值與職業地位之間的張力。香港旅遊業以服務質素建立競爭力，提供服務的職業身份卻可能未獲同等肯定。年輕人可能會問：讀完旅遊或酒店管理後從前線做起，三年後可以走到哪裏？這份工作能否累積通往營運、培訓或管理崗位的專業能力？家人和同輩又會怎樣看待這項選擇？這些疑問不會出現在空缺統計內。年輕人尚未遞交履歷，行業可能已經失去一名潛在人才。

香港需要更清晰的本地調研

旅遊研究一向關注目的地形象如何影響旅客選擇。年輕人選擇職業也有相近的過程：在真正入行之前，他們已從招聘廣告、實習經驗、家庭意見和前線員工的故事，形成一幅職業形象。旅遊工作的實際面貌已比傳統印象廣闊。酒店需要前台、餐飲和房務人員，也需要收益管理、顧客數據、數碼營銷、活動策劃和可持續營運人才。旅遊業還涵蓋航空服務、旅行產品設計、景點營運、會議展覽、盛事管理及旅遊科技。

這些職位能否進入年輕人對旅遊業的想像，仍是另一回事。招聘廣告通常解釋入職後要做甚麼，較少交代累積數年經驗後可以成為甚麼人。對一名正在選擇第一份工作的年輕人來說，後一條問題可能更重要。

香港目前需要一份本地答案。第一步可調查涵蓋20至29歲求職者，了解旅遊職位有沒有進入他們的考慮，以及哪些工作條件影響申請意願。研究亦可向前延伸至DSE考生填報升學志願前，了解旅遊職業有沒有進入他們的升學和就業想像。刊登空缺和增加培訓名額相對容易，職業形象則由工作條件、晉升經歷和社會評價逐步形成。

旅遊業若希望進入更多年輕人的求職清單，招聘工作的起點或許要再向前移。現有數據已勾勒出青年失業與旅遊業招聘活動的輪廓，下一步是了解年輕人如何認識旅遊工作，以及哪些因素影響他們入行和留下來。這些答案有助業界調整招聘訊息、職位設計和人才培訓，也讓年輕人看見一條更清楚的旅遊職涯。

作者黎天恒是聖方濟各大學廖湯慧靄商業及款待管理學院助理教授。



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