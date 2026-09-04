來稿｜從北京西城文創參訪　看京港文化高質量發展

來稿作者：何凡



八月下旬，筆者應北京西城海聯會、西城區文化產業發展促進中心之邀，與多位來自港澳台地區的青年設計師、學者及文創界代表一同赴京，參與2026第五屆「白塔杯」文化創意大賽參訪交流活動。在為期一周的考察與座談中，參訪團深入調研了北京西城在歷史文脈保護、非遺活化、老字號IP運作及數字文創賦能等方面的創新實踐。



當前，國家正穩步推進「十五五」規劃的前瞻佈局，文化強國建設步入縱深發展階段；而香港亦在特區政府與業界的合力推動下，全力落實國家「十四五」及「十五五」規劃賦予的「中外文化藝術交流中心」戰略定位。置身這一宏觀背景，回看此次京港「雙向奔赴」的文創參訪，不僅為理解傳統文化當代表達提供了生動樣本，更引發了業界對兩地在城市更新、永續發展及推動非遺「出海」與「引進」等維度的深層思考。

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活態共生與永續更新：街區治理的人文啟示

北京西城作為首都功能核心區，匯聚著深厚的中華文脈。參訪期間，筆者隨團走進妙應寺白塔，這座始建於元代、由尼泊爾工匠阿尼哥主持設計的文化地標，正是中外文明互鑒包容的歷史見證；緊鄰其旁的白塔寺藥店始於1872年，近年透過植入文創空間與「耀咖啡」，成功轉型為兼具傳統藥房與中醫藥博物館屬性的現代複合地標；而在溯源至元明時期的宮門口東岔胡同，城市更新建立在與原住民和睦共處、保留市井生活溫度的基礎上推進，展現了精細化治理的深厚功力。

近年來，香港文化界在推動「舊區活化」與「文旅融合」的過程中，亦在深入反思如何超越單一的商業化改造，實現文化生態的「永續發展」（Sustainability）。西城的實踐表明：

城市更新並非空間的簡單置換，而是生活方式與人文溫度的延續。其在尊重原住民生活習慣的同時植入現代美學公共空間的經驗，為香港深水埗、中上環等歷史街區在平衡社區原真性、商業永續與青年文創新業態培育方面，提供了寶貴的範式參考。

社會力量與公益基金會可扮演更主動的「在地共生」紐帶。不論是內地的文促平台，還是香港的民間公益力量，均可透過資助在地共創項目、引導社區居民參與公共美學營造，讓空間更新真正轉化為居民的認同感與凝聚力。

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文化基因與IP生態：現代文創的跨界創新實踐

在現代文創產業生態的調研中，參訪團重點考察了不同維度的創新樣本：

一方面，走訪曾打造北京冬奧會「冰墩墩」等經典IP的元隆雅圖集團總部，深入了解了其在頂層IP研發、全產業鏈供應鏈協同及市場化閉環運作上的成熟體系，展現出內地在大型盛事與現代消費文創領域的強大產業動能；另一方面，在設計之都大廈舉行的「中華紋樣文化數字基因工程交流分享會」上，專家提出「紋樣即是社會紋理」的深刻理念，展示了如何將中華傳統文脈進行學術解構與數字化建庫，進而透過現代設計手法賦能日常生活。

從現代商業IP的成熟運營，到傳統文化基因的數字化再造，這些前沿探索為當代文創發展提供了多元路徑。對香港而言，近年本地年輕設計界正積極推崇新晉藝術探索與跨界文創融合，但在商業轉化、規模化供應鏈及數字資產構建上仍有拓展空間。京港兩地在「學術深挖—數字建模—創意設計—產業鏈落地」的完整生態鏈條上，具備巨大的協同互補與跨界合作潛力。

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服務國家大局：構建京港文化「雙向奔赴」的長效機制

在總結座談會上，圍繞如何進一步對接國家戰略、深化京港文化交流，參訪團成員展開了熱烈探討。結合自身的觀察與實踐，筆者認為未來京港兩地可從以下四個維度精準發力：

第一，發揮香港獨特樞紐優勢，推動非遺與國潮IP「揚帆出海」。香港具備成熟的國際商貿網絡、跨文化傳播能力及現代金融服務體系。北京西城擁有中醫藥文化、老字號工藝、宮廷與民間非遺技藝等豐厚資源。兩地可探索在港設立「中華非遺國際化出海孵化基地」，依託香港國際藝術品交易中心與各類國際展會平台，以當代國際通用語言重塑非遺敘事，推動國家優秀傳統文化「走出去」。

第二，引入國際前沿展陳與永續設計理念，「反哺賦能」傳統文博與老字號。香港文化界對國際綠色設計標準、低碳文旅、沉浸式新媒體展陳等前沿潮流有著敏銳洞察。未來可推動海外及香港的新銳設計力量走進北京西城，將環保材料、循環經濟思維與潮玩互動概念反哺內地老字號與文博空間，把外面的優秀經驗帶回來，實現傳統產業的年輕化與永續轉型。

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第三，建立「新晉設計師雙向孵化平台」，促進兩地文創青年深度交融。建議推動京港兩地專業機構、文化產業園區與社會組織建立常態化合作機制。一方面，引導更多香港本土新晉藝術家、設計系青年走進北京，開展駐留創作與供應鏈對接，將首都文化底蘊轉化為創作靈感；另一方面，鼓勵內地「白塔杯」優秀獲獎團隊赴港參展交流，在雙向切磋中激發更多兼具東方美學與國際視野的原創作品。

第四，以公益與文化為舟，增進基層與青少年群體的文化認同。文化交流需深植人心。未來，兩地民間公益與文化力量將積極發揮橋樑作用，推動更多香港基層家庭、新港人子女走進首都、走進西城，在胡同街巷、古建築群與非遺手作體驗中，建立對中華文脈最真實、最溫暖的感知與認同，為推進「十五五」時期的京港青年心靈相通貢獻力量。

從西城的古都匠心到維港的國際舞台，京港文創的對話既是一場關於文脈延續的探尋，更是一次面向未來的攜手。深信在兩地各界的共同推動下，京港文化合作必將在守正創新中迸發出更大生機，為弘揚中華文化、促進民心相通書寫更加精彩的時代篇章。

作者何凡是北京西城海外聯誼會理事，香港專業人士（北京）協會副理事長。



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