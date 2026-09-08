來稿｜高溫頻破紀錄　校園防暑要由提醒走向制度治理

來稿作者：盧施予



香港天文台9月2日公布，2026年8月遠較正常炎熱。全月平均氣溫達29.5度，8月5日至13日連續九日錄得酷熱天氣；9日至11日更連續三日極端酷熱。8月9日，天文台錄得36.9度，上水更升至39.8度；12日的日最低氣溫亦高達30.2度，創有紀錄以來最高。這些數字提醒我們，高溫不是放學後才需要處理的生活問題，它已經走進校門，成為學校每天都要面對的管理風險。



學校防暑應為學生留下安全選擇

政府的夏日健康資訊把小孩子列為中暑高危群組，並提醒市民穿着淺色、鬆身和透氣衣服、帶備足夠飲料、避免長時間戶外活動，感到不適便立即停止。這些建議清楚而實用，但落到校園，單靠一句「多飲水」仍然不夠。學生不能自行改動上課時間，也未必可以選擇校服；早會、體育課、小息、午膳排隊、課外活動，以至等候校車，都由學校安排。防暑因此不是個人自律問題，而是制度有沒有為學生留下安全選擇。

首先，學校需要知道自己哪裏最熱。全港氣溫只是一個城市層面的訊號，同一校園內，頂層課室、玻璃走廊、有蓋操場和禮堂的體感可以相差很遠。校方可在酷熱月份以簡單儀器記錄不同時段的溫度和濕度，找出持續積熱的位置，再決定哪些課室需要優先改善通風、遮陽或冷氣，哪些活動應移到較合適的場地。沒有基本數據，資源容易花在最顯眼的地方，而非學生最難受的地方。

第二，校本安排要有預先說明的啟動門檻。當酷熱天氣警告生效，或校內指定位置超出學校訂定的風險水平，早會是否縮短？體育課如何降低強度？戶外活動何時轉到室內？學生多久可以飲水和休息？出現頭暈、頭痛、噁心、氣促或神志不清時，由誰判斷、送到哪裏休息、何時聯絡家長？這些問題不能等到有人不適才臨場決定。學校應把方案寫成一頁清晰流程，讓教師、學生、家長、校車及活動承辦者都知道如何配合。調整不等於一遇酷熱便取消所有活動。

更好的做法是重新安排時間和強度：把較劇烈的活動放在早上，提供室內或低強度選項，增加有遮蔭的休息位置，容許學生按需要補充水分。校服政策亦可保留合理彈性，例如在極端高溫日允許較透氣的指定服飾，避免學生因擔心違規而勉強忍耐。這些細節看似瑣碎，卻最能反映制度是否把健康放在方便管理之前。

校園治理要設計安全環境

第三，防暑不能只看有沒有冷氣。學生每天經過的樓梯、走廊、操場、巴士站和校車未必有空調；冷氣設備本身也涉及保養、能源和停電後的應變。較舊校舍、頂層課室或缺乏遮蔭的校園，面對的風險尤其不同。教育部門可支援學校進行簡單的校園熱點審視，並把遮陽、通風、隔熱、飲水設施和綠化納入校舍改善優次。資助不應只按全校平均環境分配，也要看到少數長期處於高溫位置的班級。

學校亦要照顧學生之間的差異。有長期病患、正在服藥、體能較弱或有特殊需要的學生，未必會主動表達不適；年幼學生甚至未能準確描述身體狀況。校方可在保障私隱的前提下，讓家長預先提供需要注意的情況，並容許學生在不被標籤、不影響操行評價的情況下暫停活動。真正安全的制度，不是要求每個人承受相同熱度，而是承認不同身體有不同界線。

最後，學校應留下可供檢討的紀錄。哪些位置經常過熱？有多少次活動因高溫調整？學生在什麼時段最常求助？設備改善後情況有沒有改變？這些資料毋須變成另一份沉重報表，但可以幫助校董會和管理層在下一個夏季來臨前作出選擇，也讓家長知道學校不是靠個別教師臨場撐住。

極端高溫未必每天出現，但它正逐漸由例外變成校園必須預備的情境。警告信號只能告訴我們天氣有多熱，不能替學校決定學生應在哪裏上課、如何活動、何時休息。當氣溫刷新紀錄，校園治理也要跟上：由提醒學生忍耐，走向設計一個容許他們安全學習的環境。

作者盧施予是香港教育及文化工作者，現任國際學校學術主任，長期關注課程發展、青年培育、藝術教育及公共文化議題。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

