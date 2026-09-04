來稿｜全面撲殺格鬥犬　就能解決問題嗎？

來稿作者：鄧國輝



據美國 The Pit Bull Coalition統計，2023年全美收容所約有45萬隻狗遭人道毀滅，其中約18萬隻——即接近四成——屬格鬥犬（Pit bull，又稱比特犬）及其混種；格鬥犬僅佔全美狗隻總數約5%，卻佔進入收容所狗隻的22%、被安樂死狗隻的40%，其特殊性難以忽視。



狗咬人引發「禁養」呼聲

近日有跡象顯示香港可能正朝着同一趨劫。近月接連發生狗咬狗、狗咬人事件，輿論迅速聚焦於「危險品種」，行政長官李家超亦表示，環境及生態局與漁護署會檢討格鬥狗隻的定義，以及管控危險狗隻的法例是否足夠，並會加強巡邏及公眾教育。不少市民更高呼禁養、甚至乎主張全面撲殺。

在矛盾激化之前，格鬥犬被當作彰顯「威猛」的身份象徵，往往被鐵鏈長年綁在後院、甚至被拋入鬥狗場互相撕咬，電擊、落藥、遺棄都是家常便飯。但即便如此，我們亦不應主張隨意把飼主往往視為家人的狗狗帶離家庭，如果人類是基於「品種」的理由去繁殖，那亦需要基於「品種」的理由去對格鬥犬進行更多的保護。

具體而言，香港法例應進一步實施強制為所有格鬥犬絕育，終結繁殖與遺棄的惡性循環。事實上，包括PETA在內的眾多動保組織，都主張對同伴動物進行絕育，禁止繁殖任何品種的狗隻，支持愛心人士從領養中心領養遭遺棄的動物，因為只要每年全球仍有數以百萬計的動物在收容所不得不面對遭人道毀滅的命運，繁殖狗隻就理應是「違法」且不道德的。而要求所有格鬥犬絕育，將減少格鬥犬出生於充滿虐待、歧視、遺棄的商業繁殖環境，這對格鬥犬才是最大的幫助。

根據《危險狗隻規例》（第167D章），格鬥狗隻包括比特鬥牛㹴、日本土佐犬、阿根廷杜告狗、巴西非拉狗及上述四類的任何混種都被禁止繁育，現存狗隻亦必須接受絕育。

但香港眼下的隱憂卻是對「格鬥犬」的判定往往只繫於主觀鑑別，當缺乏透明、可覆核的機制，「寧枉勿縱」只會製造恐慌，甚至逼使更多狗主走上棄養一途——那才是更大的人道災難。近日就有一隻養了10年、從無襲擊紀錄的史丹福鬥牛㹴，因外形被漁護署鑑定為格鬥犬；狗主為免愛犬被扣押，只得為高齡狗隻緊急安排絕育手術，令一眾狗主費解。

保障公眾安全本無可厚非，但政府也不必反應過激，而應商討制訂一套嚴格、清晰、可執行的絕育政策，減少因主觀判斷產生的爭議。否則一味地防微杜漸，只會產生更多社會矛盾。

作者鄧國輝是PETA亞洲善待動物組織香港倡議活動專員。



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