立法會議員．洪錦鉉｜需正向看票尾經濟與盛事經濟的真實價值

來稿作者：洪錦鉉議員



坊間有論者對盛事經濟、票尾經濟的效益持保留態度，認為單靠演唱會、體育賽事帶動的消費，僅屬零散短暫的熱鬧，不足以支撐香港長遠經濟發展，甚至質疑政府投放資源舉辦各類盛事，性價比不高。這類觀點表面看務實理性，卻忽視一個核心事實：經濟發展從非少數支柱產業獨力撐起，而是由無數大大小小的經濟活動環環相扣、累積匯聚而成。



更有部分言論，在肯定金融、貿易、科技等核心產業的同時，刻意製造發展上的對立，把票尾經濟、盛事經濟貶為無足輕重的「瑣碎事」，彷彿政府只着眼盛事活動，忽略支柱產業的升級發展。但筆者身為立法會議員，無論是議會質詢辯論，抑或是與各政策局官員交流接觸，都切實看到，特區政府及各部門官員，一方面持續夯實傳統支柱產業，另一方面多管齊下拓展經濟新增量，兩者從非二選一的關係。



作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯常務執委、工商發言人，城市智庫主席。（資料圖片）

古語有云「莫因善小而不為」，盛事經濟與票尾經濟，正是一股不容小覷的微觀經濟動能。我們不該因其規模看似零碎，便抹殺其拉動消費、惠及各行各業的現實貢獻。

何謂票尾經濟？就是市民及訪港旅客，憑藉賽事、演唱會、展覽門票，衍生出一連串周邊連鎖消費。觀眾入場前到周邊商場購物、光顧食肆；活動完結後繼續逛街消遣、夜遊，甚至選擇留港住宿。一張門票，不單是觀賞活動的憑證，更是撬動完整消費鏈條的鑰匙。一場大型球賽、演唱會或是文化展覽，大批觀眾進場，直接帶旺周邊餐飲、零售、酒店、交通行業。不少商戶在盛事舉行期間營業額錄得兩至三成增長，這些都是真真切切流入中小商戶的實際收益，絕非紙上虛構的數字。

盛事經濟的價值，亦不局限於單場活動的短暫熱潮。由國際體育賽事、大型音樂活動，到美食博覽、各類文化節慶，不同類型盛事接連登場，既可吸引海外旅客專程來港，亦能提振本地居民的消費意願。透過「盛事活動＋」的效應，延長旅客留港時間，推高酒店入住率，讓零售、餐飲、交通、旅遊產業普遍受惠。與此同時，源源不絕的人流，對外展示香港的城市活力，塑造國際都市形象，帶來寶貴的無形品牌資產，吸引更多國際大型活動選擇落戶本港，構建正向循環。

當然，盛事經濟並非萬靈丹，不可能單靠它解決香港所有深層次結構經濟問題，但我們亦不應因此否定其正面作用，簡單將其歸類為短線虛繁。

有意見批評盛事僅帶來一次性熱鬧，活動結束之後熱度隨即消散，難以沉淀長遠產業價值。然而經濟本身便存在長遠支柱與短期催化的分工。金融、貿易、專業服務是香港經濟的核心支柱；盛事經濟、票尾經濟則擔當市場催化劑。它能夠激活內需市場，協助大量中小企改善經營環境，創造基層就業崗位。許多中小餐館、街鋪零售商，未必能夠直接受惠大型金融項目，卻可以受惠於盛事帶來的龐大人流。支柱產業與增量動能相輔相成，香港經濟方能走向多元穩健；倘若只看重大型支柱產業，輕視這類看似細小的經濟增量，反而會令經濟結構日趨單一，削弱整體抗風險能力。

推動經濟發展，是特區政府各個部門義不容辭的責任。我們應充分肯定各部門的積極心態與務實舉措，不論是政策層面拆牆鬆綁，抑或是推動各項項目落地。旅發局、康文署、體育相關部門多方協同，一方面積極爭取國際盛事落戶香港，另一方面推動業界推出票尾優惠、跨界聯合推廣，把盛事帶來的人流，切實轉化為商戶營業額與社會經濟效益。現階段當然仍有不少環節有待優化，例如交通配套、場地調度、盛事效益的精準評估機制，都有進步空間，但不能因為尚有改善空間，便全盤否定政策大方向。

經濟發展從來不是非黑即白的二元選擇，不存在「要麼舉足輕重，要麼毫無價值」的簡單邏輯。莫因善小而不為，票尾經濟與盛事經濟帶來的，不只是一時的消費數據，更是城市活力、旅遊競爭力，以及中小企業的生存機會。我們既要鞏固金融、貿易等傳統優勢產業，亦要珍惜每一個激活市場的新增量，畢竟中小微企業，正是香港經濟及就業市場的重要基石。堅持大小並重、多元並舉，香港經濟才可以行穩致遠。

作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯工商事務發言人，城市智庫主席。



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