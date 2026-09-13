來稿｜習特會再臨　釋放新信號？

來稿作者：區漢宗



7月20日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者提問，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示「中國國家主席習近平即將於9月對美國進行的訪問仍在按計劃進行」，請問中國外交部是否認為此次訪問仍在按計劃進行？對此，林劍表示：元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，雙方就年內元首的互動安排保持了溝通。2026年5月中旬特朗普訪問北京時，兩國元首贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，這一重要定義不僅對中美關係的發展具有深遠意義，也對國際局勢產生重要影響。



中美關係新定位如何體現？

中美作為世界前兩大經濟體，經濟高度依存。雙方在貿易、投資、科技等眾多領域存在廣泛的共同利益。合作能夠帶來巨大的經濟利益，促進雙方經濟發展。例如，在貿易領域，雙方互為重要貿易夥伴，合作可以擴大市場規模，降低交易成本，提高經濟效率。同時，合作還能夠促進技術交流與創新，推動行業的升級與發展。以科技領域為例，中美在人工智慧、新能源等前沿技術領域都有很大的合作潛力，通過合作可以加速技術的創新與應用，為全球科技進步做出貢獻。

大國之間存在競爭是正常的，但中美之間的競爭應該是良性的。這種競爭應該建立在公平、公正、開放的基礎之上，而不是通過零和博弈的方式進行。中美可以在科技創新、文化傳播、教育交流等領域展開健康的競爭。例如，在科技創新方面，雙方可以通過競爭激發創新活力，推動科技水準的提高；在文化傳播方面，雙方可以通過文化交流與競爭，增進彼此的瞭解與認同。

中美之間在政治、經濟、文化等方面存在一定的分歧。但這些分歧應該被控制在合理的範圍內，避免影響到雙邊關係的穩定。雙方應該通過對話、協商等方式妥善處理分歧。例如，在貿易領域，雙方可以通過談判解決貿易糾紛，避免貿易戰的進一步升級；在氣候變化問題上，雙方可以通過合作共同應對氣候挑戰，同時也可以在相關政策上進行適當的協調。

和平共處是中國的一貫立場，也是中美關係發展的基礎。中美之間應該避免發生衝突對抗甚至戰爭，這不僅符合兩國人民的利益，也有利於世界的和平與穩定。雙方應該通過建立互信、加強合作等方式，推動中美關係的持久穩定發展。例如，在國際事務中，雙方可以加強協調與合作，共同應對全球性挑戰，如恐怖主義、傳染病防控等。

新定位強調合作為主分歧可控

首先是國際局勢變化。當前，國際局勢變亂交織，世界走進新的十字路口。百年變局加速演進，全球治理體系面臨嚴峻挑戰。美國內部也存在不同的利益集團和聲音，可能發出混亂政策信號，給中美關係增加不確定性。在這樣的背景下，中美需要通過元首外交來確定關係的發展方向，增強雙方的互信與合作。

其次是中美關係發展的需要。中美關係是世界上最重要、最複雜的雙邊關係。近年來，中美關係經歷了波折與起伏。雙方在貿易、科技、地區安全等領域存在一些分歧和摩擦。通過此次元首會晤，雙方可以進一步加強溝通與協調，妥善處理分歧，推動中美關係的穩定發展。

全球治理亦需要中美關係新定位。全球性挑戰日益突出，如氣候變化、恐怖主義、傳染病防控等。這些問題需要各國共同努力，通過合作來解決。中美作為世界前兩大經濟體，應該在國際事務中發揮更大的作用，共同應對全球性挑戰。通過構建「中美建設性戰略穩定關係」，可以為全球治理提供更多的合作機會和平台。

「中美建設性戰略穩定關係」為中美關係的發展提供了明確的方向。雙方可以根據這一定位，制定相應的政策和行動，推動中美關係朝着穩定、健康的方向發展。例如，在經濟領域，雙方可以加強合作，共同推動經濟全球化，促進雙邊貿易和投資的自由化與便利化；在科技領域，雙方可以加強交流與合作，共同推動科技創新，為全球科技進步做出貢獻。

新定位強調合作為主，這將增強雙方的互信與合作。通過合作，雙方可以加強在經濟、科技、文化等領域的交流與合作，共同應對全球性挑戰。例如，在氣候變化問題上，雙方可以加強合作，共同推動綠色發展，減少溫室氣體排放；在反恐領域，雙方可以加強合作，共同打擊恐怖主義，維護世界和平與安全。

新定位強調分歧可控，這將有助於緩解中美關係的緊張局勢。雙方可以通過對話、協商等方式妥善處理分歧，避免因分歧而引發衝突對抗。例如，在貿易領域，雙方可以通過談判解決貿易糾紛，避免貿易戰的進一步升級；在科技領域，雙方可以加強交流與合作，避免科技競爭演變為科技戰。

新定位對國際局勢的影響

中美作為世界前兩大經濟體，雙方的關係發展對全球治理具有重要影響。通過構建「中美建設性戰略穩定關係」，可以為全球治理提供榜樣，展示大國合作的力量。雙方可以在國際事務中加強協調與合作，共同應對全球性挑戰，推動全球治理體系的改革與完善。

中美關係的穩定發展對世界和平與穩定具有重要意義。通過構建「中美建設性戰略穩定關係」，可以減少中美之間的衝突對抗，避免戰爭的發生。同時，雙方也可以通過合作共同應對全球性挑戰，如氣候變化、恐怖主義、傳染病防控等，為世界和平與穩定做出貢獻。

新定位強調合作為主，這將推動多邊主義的發展。中美可以通過加強合作，共同推動多邊主義的發展，促進國際秩序的改革與完善。雙方可以在聯合國、世界貿易組織等多邊機構中加強協調與合作，共同應對全球性挑戰，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。

未來，中美雙方將在經濟、科技、文化等眾多領域加強合作。雙方可以通過建立更多的合作機制，推動雙邊關係的穩定發展。例如，在經濟領域，雙方可以加強貿易往來，共同推動經濟全球化；在科技領域，雙方可以加強科技交流與合作，共同推動科技創新。

儘管中美之間存在一些分歧，但雙方將通過對話、協商等方式妥善處理分歧。雙方將加強溝通與交流，增進彼此的瞭解與認同，避免因分歧而引發衝突對抗。例如，在貿易領域，雙方可以通過談判解決貿易糾紛；在科技領域，雙方可以加強交流與合作，避免科技競爭演變為科技戰。

中美將共同推動全球治理體系的改革與完善。雙方可以在國際事務中加強協調與合作，共同應對全球性挑戰，推動全球治理體系朝着更加公正合理的方向發展。例如，在氣候變化問題上，雙方可以加強合作，共同推動綠色發展；在反恐領域，雙方可以加強合作，共同打擊恐怖主義。

這一新定位為中美關係的發展提供了明確的方向，增強了雙方的互信與合作，緩解了中美關係的緊張局勢，對國際局勢產生了深遠影響。未來，中美雙方將持續加強合作，妥善處理分歧，推動全球治理體系的改革與完善，共同為世界和平與穩定做出貢獻。我們相信，在雙方的共同努力下，中美關係一定能夠朝着穩定、健康的方向發展，為世界和平與發展做出更大的貢獻。

作者區漢宗是香港傳媒人。



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