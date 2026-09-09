北上飛鴻｜小米汽車遠征歐洲，是一場怎樣的全球化戰略賭注？

北上飛鴻｜田暢



小米汽車宣布2027年進軍歐洲，看似是一家中國科技公司跨足汽車的又一次海外擴張，實際上卻是一場更大的試驗：當中國電動車企從「中國製造」走向「全球製造」，世界還會不會照單全收？而Polestar在美國碰上的那堵牆，恐怕才是小米真正該擔心的對手。



小米要去歐洲賣車了

小米要去歐洲賣車了。這件事情如果只從汽車產業看，並不算太令人意外。小米汽車在中國市場已經建立一定聲量，從手機跨足汽車，也符合它一貫「硬件＋軟件＋生態系」的商業模式。

就在小米宣布2027年進軍歐洲的同一天，美國汽車業界正敦促國會加速通過法案，禁止中國汽車及相關軟體、硬體進入美國市場。更巧的是，與中國吉利集團關係密切的Polestar，也在同一天宣布下修全年交車預期。原因之一，就是美國政策已經讓它難以正常經營美國市場。

歐洲不是「容易的」第一站

歐洲是全球電動車競爭最激烈、法規最嚴苛的市場之一。歐盟已對中國製電動車加徵反補貼關稅（基礎關稅10%，再加上因品牌而異的額外稅率），電池護照、數據安全、高階智駕認證等要求也在陸續落地。小米目前尚未被單獨核定反補貼稅率，最終落地價格很可能比中國高出不少。

SU7在中國起售價約22萬元人民幣，到了歐洲恐怕要挑戰4萬至5萬歐元區間——這個價位正面對上特斯拉Model Y、大眾ID系列，以及已站穩腳跟的比亞迪。

更關鍵的是，小米選擇了傳統經銷商模式，而非特斯拉式的直營。與德國八家老牌經銷集團簽下MOU，顯示它更傾向借力本地網絡快速建立銷售與售後服務，而不是從頭搭建直營體系。這在短期內有助降低進入門檻，但也意味着品牌控制力與用戶體驗的妥協。

美國的「禁令陰影」與歐洲的「相對開放」

美國汽車製造商聯盟正催促國會盡快通過立法，徹底禁止中國汽車（含軟硬件）進入美國市場；瑞典品牌Polestar因吉利持股，已被迫退出美國，並下調全年交付預期。美國把中國電動車視為國家安全與補貼競爭的雙重威脅，歐洲雖同樣祭出關稅，但仍保留市場准入空間。

在這個背景下，小米把歐洲定為第一站，既是現實選擇，也是戰略賭注。美國大門基本關上，東南亞、中東等新興市場雖有空間，但難以支撐高端品牌形象與規模效應；歐洲雖難，卻是驗證產品力、建立全球聲譽的「試金石」。小米已在紐柏林賽道刷出多項紀錄，並展示「Human × Car × Home」生態——手機、智能家居與汽車的深度互聯。若能在歐洲證明這套系統不只是國內的「內循環」，而是真正具有跨市場吸引力，將遠比單純賣車更有長期價值。

小米在中國已累積超過80萬輛交付經驗，SU7與YU7在性能、智能座艙與性價比上確有競爭力；慕尼黑研發中心與本地經銷合作，也顯示出「長期投資」的姿態，而非短期傾銷。

小米汽車的歐洲征途，本質上是一場「在高壁壘市場證明自己」的考試。它不是最早出海的中國車企，但若能以生態整合與本地化運營走出一條差異化路徑，或許能在歐美對中國電動車整體防範的氛圍中，找到屬於自己的縫隙。2027年並不遙遠，真正的考驗才剛開始。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



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