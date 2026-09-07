來稿｜聯合國通過更換世界地圖　美國卻對「還原真實」感到刺痛

來稿作者：高松傑



聯合國大會日前以164票贊成、6票棄權、僅美國1票反對的結果，通過決議鼓勵各國採用「平等地球」投影地圖。有媒體標題直指「放大非洲、縮小北美，惹美怒轟」。然而，我們必須澄清一個觀念：新地圖並沒有放大非洲，也沒有刻意縮小北美。它只是還原真實面積比例。正是這種「還原」，讓被放大的力量，感到被縮小的刺痛。



不是縮小北美

是停止放大北美

墨卡托投影（Mercator projection，又翻「麥卡托投影」）問世近500年，最初的用途是航海。它能保持航向角度不變，讓水手畫直線就能到達目的地，這是了不起的技術成就。

這套為航海設計的投影，後來被廣泛用於世界地圖、教科書和新聞媒體，變成了一種「世界觀」的載體。問題是，在墨卡托投影下，離赤道越遠的地區，就被放大得越厲害。格陵蘭看起來跟非洲差不多大，北美和歐洲被視覺上撐大，而非洲、南亞、東南亞、拉丁美洲這些靠近赤道的地區，則被壓縮、縮小。500年來，全球幾十億人看着這樣的地圖長大，在不知不覺中接受了一套被扭曲的空間認知：北方是大的、重要的、主導的；南方是小的、次要的、邊緣的。

筆者認為，新通過的「平等地球」投影，是一種等面積投影，它不偏袒任何緯度，各大洲的相對大小符合真實比例。所以，非洲看起來比以前更大了，不是因為被「放大」，而是因為它過去被「縮小」得太久了；北美看起來比以前更小了，也不是因為被「縮小」，而是因為它過去被「放大」得太久了。真相從來不需要放大或縮小，真相只需要被看見。

美國投下唯一反對票

是失去視覺特權的怒

美國駐聯合國代表批評這項決議「偏離真正議題」，指責大家「陷入16世紀的地圖方案之爭」。但美國選擇投下唯一的「反對票」，本身就說明了問題。

如果這真的只是一項無關緊要的技術決議，美國大可以棄權，甚至不必出席。在聯合國大會中，投下全場唯一的一張反對票，需要付出外交成本。美國寧可承擔這種孤立，也要明確表達反對，說明這項決議觸動了它不願明說的敏感神經。

墨卡托投影的世界地圖，是歐美中心主義最直觀、最日常的視覺呈現。北美被放大，歐洲居中偏上，全球南方被壓縮在下方。這幅圖像伴隨殖民主義的擴張、工業革命的敘事、戰後秩序的建立。它不只告訴你世界長什麼樣，更告訴你誰站在世界的中心。當聯合國大會以壓倒性多數通過決議，要求改用更公正的投影時，美國感受到的不只是一張地圖的變更，而是一種視覺特權的剝奪。那種「怒」，是舊秩序守護者面對認知革命時的典型反應。

地圖投影之爭

折射全球治理之變

這次表決的結果，比任何地圖都更清晰地勾勒出當今世界的格局。164個國家，涵蓋非洲、亞洲、拉丁美洲、歐洲大部分國家，選擇站在「修正失真」的一邊。6票棄權，是還在觀望的沉默者。而那個孤零零的「1」，像一個不願從舊地圖上走下來的身影，固執地守着一個正在褪色的投影。

這不是偶然。全球南方在過去幾十年裏經濟崛起、政治覺醒，越來越多的國家不再願意接受一套由少數北方國家定義的敘事框架。從歷史教科書到國際金融規則，從博物館藏品歸屬到地圖投影，一場關於「認知正義」的較量正在多個領域展開。地圖只是其中一個戰場，但因為它足夠日常、足夠直觀，所以它的象徵意義格外強烈。

正是在這樣的背景下，2025年9月，世界見證了全球治理變革的「中國時刻」——中國鄭重提出全球治理倡議，為破解治理赤字、推動構建更加公正合理的全球治理體系提供了中國智慧和中國方案。全球治理倡議的核心理念——奉行主權平等、遵守國際法治、踐行多邊主義、倡導以人為本、注重行動導向——與聯合國憲章的宗旨和原則一脈相承，也與此次地圖表決所傳遞的「大小國家一律平等」、「修正認知失真」的精神高度契合。

中國歷來主張公平與正義是全人類共同價值中的重要理念。作為最大的發展中國家，中國堅定不移做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。在解決國際爭端問題上，中國一貫主張用和平方式解決，堅決反對訴諸武力相威脅，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動國際秩序和全球治理體系朝着更加公正合理的方向發展。這與全球治理倡議的核心理念一脈相承，也與此次地圖表決所追求的「認知正義」同頻共振。

讓世界回歸真實

讓規則回歸公平

中國既是全球治理倡議的提出者，也是完善全球治理的積極參與者、貢獻者和建設者。目前，全球治理倡議已得到150多個國家和國際組織響應支持，且正在獲得越來越多的國際認同。今年4月，中國常駐維也納代表團在聯合國總部啟動「全球治理之友小組」，這是繼紐約、日內瓦之後的第三個，以開放、非排他為原則，為全球治理倡議的落實搭建常態化溝通平台。中國推動核心理念逐步融入聯合國等多邊機構的議程和實踐，積極參與並支持世界貿易組織、世界衛生組織、二十國集團、亞太經合組織等機制建設。今年中國主辦亞太經合組織第33次領導人非正式會議，以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，聚焦開放、創新、合作三大優先領域，必將為區域乃至全球經濟治理貢獻更多智慧和力量。

地圖投影的修正與全球治理體系的變革，本質上指向同一個目標：讓世界回歸真實，讓規則回歸公平。中國方案之所以得到廣泛認同，正是因為它回應了全球南方國家的共同訴求——不再接受由少數國家單方面定義的世界圖景和治理規則。中國攜手各國發展振興，改革完善全球治理，在變亂交織的世界提供了中國方案、中國智慧。

一張公正的地圖，不會自動帶來一個公正的世界。非洲的真實面積不會因為地圖的改變而多出一寸土地，北美的地緣影響力也不會因為地圖的改變而一夜消退。但「看見」真實的比例，是「理解」真實關係的第一步。當一個非洲孩子第一次在教室裏看到自己的大陸以真實的大小呈現在地圖上，他獲得的不只是地理知識，更是一種被看見的尊嚴。

美國的憤怒可以理解，因為對習慣被放大的人來說，還原真相本身就是一種冒犯。但歷史的投影終將被修正，地圖上的墨卡托時代結束了，下一個需要修正的，是人們心中的那張地圖。這場地圖之爭的真正意義，不在於那一張紙上的線條，而在於它向世界宣告：全球治理的話語權，正在回到大多數國家手中。東升西降，全球南方崛起，西方衰落勢不可擋。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

