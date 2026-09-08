立法會議員．鄭泳舜｜創新思維　打破長沙灣海濱困局

來稿作者：鄭泳舜議員



「先駁通、再優化」作為香港政府發展維港海濱的核心策略，近年成功促成了港島區約 13 公里海濱長廊的全面開通，不僅成為深受市民與旅客歡迎的公共休憩空間，更標誌着本港城市空間發展的重要里程碑。然而，當視線轉向九龍半島，沿岸卻依然存在不少受歷史因由和規劃限制的海濱「斷點」。要突破這些瓶頸，必須以更具前瞻性的創新策略因地制宜，透過跨界連繫與跨部門協作打破既有掣肘。



作者鄭泳舜是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員，告別劏房行動召集人。（夏家朗攝）

觀乎九龍沿岸的城市規劃，過去較為偏向單一功能。以長沙灣海濱花園至觀塘碼頭的海岸線為例，不少沿海空間長年劃作公共設施、航運作業、貨物裝卸區、避風塘及私人用地等。這些基礎設施在香港不同發展階段確實肩負重任，但由於早期規劃未有預留公眾通道，導致市民今日難以沿海暢行。這非規劃失誤，而是城市演進與市民生活質素需求提升下，對沿海空間產生了新的期許。令人鼓舞的是，局方近期明確表示下一階段將聚焦九龍海濱的發展，積極回應公眾期盼。

優化海濱可兼顧業界營商

筆者數月來多次聯同研究團隊及不同部門的政府官員實地考察長沙灣至大角咀一帶，探討借鏡對岸西區副食品批發市場的成功經驗，劃出部分沿海用地打通「斷點」。然而，考察結果顯示，西區經驗無法複製貼上。

啟用於 1993 年的長沙灣副食品批發市場昔日依賴水路運輸蛋菜，隨着陸路交通發展帶來的便捷，水路需求已大為減少。其原設的五號碼頭近年已納入鄰近住宅及海濱花園發展，四號及三號碼頭亦具備顯著的空間優化潛力，市場上蓋的停車場在日間的活動亦相對減弱，具備推動海濱發展的客觀條件。不過，該市場作為全港副食品批發樞紐仍在日常運作，推動發展的同時必須兼顧商戶生計與物流需求。

在這個大前提下，筆者建議善用市場上蓋停車場部份空間劃出為海濱長廊通道，並在市場兩側加設上落設施，延伸沿海步行動脈；同時在不影響市場正常運作的前提下，有限度開放閒置的市場與碼頭空間，透過定期引入漁農主題市集或活動，讓公眾亦可進內，藉此拉近市場與社區的連繫。有關方案目前已獲政府部門正面回應，並將積極研究其落實的可行性。

搭建橋樑拉近公眾與海岸距離

海濱發展不單是追求暢達度，更涵蓋產業聯動、水質改善、管理模式及設施優化等多個維度。筆者在推動相關工作時發現，背後往往牽涉多個政策局與部門，各方持份者亦存在不同訴求。

有見及此，筆者聯同不同界別的議員、地區及專業人士正式成立「維港連線」協作平台。平台聚焦五大發展綱領，冀全面發揮跨界別的橋樑作用，推動維港發展成為「世界級海濱」，建構充滿活力的「維港生活圈」。為將藍圖落實並走進社群，平台亦正積極籌備於明年推出大型「海濱巡禮」活動，透過多元主題串聯全港海濱，拉近市民與海岸的距離，讓公眾親身感受海濱建設帶來的蛻變。

海濱功能不只是一條通道

回顧港島海濱長廊的成功經驗，其核心在於持之以恆與靈活變通，讓港島海濱「段段有特色」。九龍半島面對的挑戰固然複雜，涉及運作中的基礎設施、多元持份者利益以及早年規劃留下的物理限制——但絕非無從入手。即將在年底完工的新油麻地公眾貨物裝卸區外的950米行人通道，正好示範了如何在尊重現有功能的前提下開創共贏空間。

展望未來，期盼政府能以同樣的決心處理九龍其他的海濱斷點，在「先駁通、再優化」的框架下注入「因地制宜、公眾參與」的思維，將每段海濱的獨特限制轉化為獨特個性，讓它不僅是一條步行通道，更是承載城市記憶、連結社區、展現香港韌性與創意的海濱動脈。

作者鄭泳舜是第八屆立法會地方選區（九龍西）議員、「維港連線」協作平台召集人。



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