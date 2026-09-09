立法會議員．李家駒｜APEC聚賓客　文化添底蘊

來稿作者：李家駒議員



今年是亞太經合組織（APEC）中國年，深圳將於11月舉辦領導人非正式會議，大灣區各城市亦會承辦不同的部長級會議，其中香港會在10月主辦財長會議。



這是香港首次承辦高級別國際財金會議，行程安排備受關注。目前距離財長會議尚有一個半月，各界已提出不少建議，期望藉此盛會向政商領袖展示香港的國際金融中心優勢，以及港深兩地在金融與創科方面的合作潛力。早前亦有報道指，特區政府正研究安排與會者參觀離島、馬場等名勝，並品嘗本地美食；旅遊及餐飲業界也在積極籌備，希望展現高水平的接待能力。



作者李家駒博士是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（李家駒提供）

財長會議固然是展現香港金融與經貿實力的場合，但也是一個向世界呈現香港文化底蘊的時機。國家「十五五」規劃提出支持香港深化中外文化藝術交流中心建設，發揮中西文明交流互鑑的作用。筆者作為從事文化的立法會議員，曾於今年2月的在立法會會議上向當局提出，可藉是次會議弘揚中華傳統文化，並樂見當局當時回覆表示將在會場布置、歡迎晚宴及實地考察等環節融入中華文化及香港特色元素。但在此基礎上，行程安排若能多考慮文化藝術交流的內容，也可讓來賓對香港有更立體的認識。

談及文化交流，博物館經常在跨文化對話中扮演着重要角色。國家主席習近平與夫人彭麗媛上周訪問埃及期間，也特意參觀了大埃及博物館，聽取有關古埃及歷史的介紹。香港近年落成和翻新了不少文博設施，既可用來說好香港故事，也是向外展示中華文明的一扇窗口。

況且，大灣區交通便利，高鐵往返深港只需14分鐘，若能在11月深圳APEC領導人非正式會議前後，成功爭取亞太領袖及政要短暫訪港，西九文化區應是值得考慮的行程焦點。這樣賓客既能體會大灣區一小時生活圈的高效，也可就近感受香港的文藝氣息。

現時香港故宮文化博物館正舉行「紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」展覽，呈現中國與亞歐多國在商貿及工藝等方面的歷史交流，涉及的地域與APEC部分經濟體的所在地相近，相信賓客觀賞展品時也會多一份親切感。這些展品不僅印證了中華文明在歷史上的開放與包容，也記錄了中國與周邊地區長久以來的交往。

位於尖沙咀海濱的香港藝術館，距離西九文化區不遠，正展出藝術大師吳冠中的珍貴作品。吳冠中先生享譽中外畫壇，他畫筆下的香港既有東方韻味，又充滿現代都市的流動感，呈現香港文化的包容與多元。同在尖沙咀的香港歷史博物館亦可作為行程參考，館內的「香港故事」常設展溯源香港與中原及嶺南文化的根脈，重現唐樓街景、雙層電車等場景，並展現香港蛻變為國際都會的歷程。賓客置身其中，不難體會香港在「一國」之下的文化根脈，以及「兩制」賦予的城市氣質。

尖沙咀一帶的文化場館各有側重，行程緊湊之下，參觀安排難免要有取捨。除了為與會者編排精華景點，也可提供文化行程給隨行家屬與國際傳媒參考。建議特區政府可參考深圳等地的做法，為APEC賓客開設城市文化體驗網頁或指南，增設「活動推介」欄目，整合博物館、歷史街區及特色餐飲資訊，配以背景介紹與交通指引。配套做得到位，賓客按自己的時間和興趣自由探索，同樣能體會到香港的好客之道和城市管理的細緻。

在國際交流中，文化往往是促進理解與認同的有效橋樑。一場展覽、一件文物或一幅畫作，有時比千言萬語更能說明一座城市的性格。以上一些文化藝術行程建議供特區政府參考，並期望當局能把握這次盛事，將金融創科的硬實力與文化藝術的軟實力有機結合，向全球立體地呈現一個多元、包容且充滿文化氣息的香港，藉此鞏固香港在國際舞台上的獨特定位。

作者李家駒博士是第八屆立法會選舉委員會界別議員、香港出版總會會長。



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