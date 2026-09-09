來稿｜從200億美元場外配置　看韓式資本平衡術

來稿作者：許小哲博士



市場消息顯示，SK海力士於7月完成265億美元美國存託憑證（ADR）發行後，由韓國財政部與韓國央行聯合管理的外匯穩定基金，透過場外大宗交易承接該項目回流資金約200億美元。在美元主導的全球貨幣體系、美韓雙邊合作機制與半導體全球供應鏈的多重約束條件下，韓國在現行制度邊界之內開展這筆大規模跨境資本配置，表面看是一樁容易被市場簡單歸類為常規匯率干預的事件，但若置於宏觀框架下審視，此舉可能不屬於單純的市場調控工具運用，而可看作為一項務實的經濟策略調整。透過這筆大額資金運作，亦可窺見中等經濟體在當前錯綜的全球格局之中，如何在既有國際體系框架下拓展政策操作空間，爭取政策彈性，實現產業鏈安全與金融穩定。



資本開放與金融主權的平衡

當前國際金融規則與全球貨幣體系由美元機制主導，而維護本幣匯率穩定、外匯儲備安全與實體產業鏈韌性，仍是各主權經濟體的核心職能。韓國作為高度外向型開放經濟體，深度嵌入美元資本循環與全球半導體分工體系，天然存在結構性博弈關係，即本土龍頭科技企業需要依託美國資本市場完成低成本融資與國際資信認證，但宏觀經濟穩定性、外匯風險抵禦能力與戰略產能布局，又要求本國保留獨立的宏觀調控與資本管理彈性。而SK海力士赴美開展大額ADR融資，正是全球科技產業資本趨勢下的市場化選擇。依託美國成熟的多層次資本市場，企業有效拓寬國際融資渠道、優化負債結構、降低綜合融資成本，同時鞏固韓國在全球存儲晶片賽道的競爭地位，客觀上體現韓國對現行國際經濟秩序的適應與融入。

相較於公開市場操作，韓國此次採用場外非公開大宗承接模式，是典型的宏觀風險對沖與外匯結構優化舉措。若200億美元巨額跨境資金直接流入在岸外匯市場，將快速推升韓元匯率，壓制製造業出口比較優勢，衝擊內需與外需的宏觀平衡。與此同時，大額資金公開化跨境流轉，將使得本國資本周期、外匯庫存與產業資金節奏完全暴露於國際資本監控體系，壓縮主權政策的調節緩衝區。該筆操作的核心價值，在於實現資本開放性與金融主權性的動態平衡。一方面維持企業與國際美元資本市場的對接通道，保障產業國際化與融資多元化不中斷；另一方面通過主權基金定製化場外承接，隔離短期超大額資本流入的順周期衝擊，修復此前匯率防禦周期消耗的外匯儲備底倉，增厚國家外匯安全墊與宏觀風險抵禦能力。

韓國依託美元秩序但不依附

該案例也客觀反映出當前美韓經貿互動的現實關係，並非單向度的依附與被牽制，而是產業價值、資本規則與區域定位的雙向制衡與利益共生。美方提供國際資本平台與制度紅利，韓方輸出核心半導體產能與區域產業穩定性。本次場外資本重配未突破國際制度底線，卻顯著提升本國宏觀抗風險屬性，正是雙邊合作框架內政策彈性的充分體現。在安全與國際制度層面，韓國依託美韓夥伴關係與美元秩序換取外部穩定環境；在產業與金融治理層面，則善用各類政策工具保留調控空間，避免經濟命門完全交由外部市場決定。過去市場往往預設，接入美元主導的資本市場就意味着主權讓渡。但韓國此次資本運作的實踐說明，在規則邊界之內，主權治理可以做到借力外部體系，同時守住自身發展底盤。

對於外向型主權經濟體而言，這是一個值得研究的樣本。在地緣博弈升溫、資本周期波動加劇、產業鏈重組提速的新常態下，單純封閉保守將喪失產業競爭力，徹底放任市場自由流動則容易積累系統性金融風險。市場慣性觀點常認為，深度接入美元資本體系必然伴隨政策讓渡與主權弱化，閉關保守難以維持產業競爭力，完全放任市場又容易損害經濟主權。但韓國此次結構化資本運作證明，在國際規則邊界內，成熟的宏觀治理可以實現「借力外部資本、固化內部底盤」的雙重收益，在開放格局中構建屬於自身的風險隔離機制。當前，如何權衡好開放與安全、融入與自主、依託與平衡的邊界，才是多數國家需要長期面對的戰略課題。

作者許小哲是就是敢言執行主席，法學博士。



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