來稿｜外媒質疑隱匿吉隆災情　新聞治理應從闢謠轉向制度化透明

來稿作者：楊華勇



8月26日尼泊爾境內藍塘里壤峰一帶冰川冰岩崩，高位物質墜落後轉化成巨型泥石流，沿普熱普強藏布、東林藏布衝擊約22公里，直抵海拔1,800米左右的西藏吉隆口岸，約0.7平方公里、27處建築被夷平。截至9月5日18時，吉隆側通報43人遇難、519人失聯，其中外籍失聯261人、涉及23個國家；成功救出2人，發現遺物993件。災情跨境、失聯者國籍分散、源頭在境外，天然會觸發國際媒體跟進。此前外媒和駐華記者團體反映申請進藏未獲個別批准，9月1日外交部曾解釋道路通信中斷、二次災害風險高、救援優先；9月5日至6日，國新辦會同外交部組織CNN、NBC、路透社、今日俄羅斯（RT）、印度報業托拉斯（PTI）等八家外媒進入核心區，9月7日毛寧在例行會確認此事並承諾繼續及時發佈。這一步應當肯定，但它不應只是一次「闢謠式開放」，而應成為高原跨境災害新聞治理的轉捩點。



信息公開亟需制度化

先保安全、後放記者，邏輯成立但不能無限期。冰川泥石流核心區不是普通新聞現場。吉隆災害發生後，道路、通信、電力一度全斷，核心區上方曾有堰塞體，雖已溢流洩洪、整體潰決風險較小，但邊坡、溝口、堆積體仍可能位移沉降；救援方24小時監測，投入2,500多人、車輛500多台次、設備9,000多台套、無人機1,000多架次、空投5.43噸物資，9月2日10時道路搶通後才轉入核心區拉網。在這種條件下，要求災後第一天就放行自由採訪並不現實；以安全評估、搶通進度、搜救秩序為依據設定「媒體進入視窗」，合理。

問題不在於「遲幾天」，而在於規則不透明。若只靠臨時審批、個案回復，外界很容易把「沒批」解讀為「不想讓人看」。更好的做法是：災後即公佈媒體准入安全條件——例如道路搶通等級、次生災害預警閾值、可進入點位清單；滿足條件後自動啟動集體踩點，再按申請受理個別獨立採訪。安全是底線，但不能用安全代替公開。

災害報導需要「第三方質感」

八家外媒進核心區，價值在「可核驗」而非「可參觀」。此次入境媒體覆蓋美國、英國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、新加坡、巴西等方向，CNN、路透、PTI等發回的現場內容重點是破壞尺度與救援難度：從拉薩到定日約八小時、定日到吉隆又約六小時，部分路段徒步進入；道路被沖毀後鋪礫石通行，口岸只剩地基，核心區揚塵、濃霧、滑坡風險並存；路透提到山體滑坡與天氣增加搜救複雜度，CNN提到過去11天救援常因次生災害、新堰塞湖、暴雨受阻。這類資訊恰恰是官方通報之外最稀缺的「第三方質感」。

但也要承認局限。集體組織容易限定動線、限定受訪對象、限定提問時長。中外記者見面會上，指揮部通報了43死519失聯、外籍261人23國、家屬熱線509通、國內家屬675通、接待791人等資料，並答記者問；這比閉門通報進步，但若外媒只能看已搶通區域、不能隨機走訪安置點、邊境檢查站、外籍失聯者最後定位點，獨立核驗仍會打折。未來應把「組織參觀」升級為「組織+自助」：在安全清單內允許抽點、允許調取去識別化的出入境與通信定位交叉材料、允許隨同地質專家複看遙感解譯。

回應質疑靠制度不靠情緒

跨國失聯資料，是透明度的真正試金石。吉隆特殊在失聯者不全是中國公民。官方反復核查外籍失聯261人，涉及美、澳、英、印、尼、拉脫維亞等23國，已通過外交管道向駐華使館通報；開通24小時外籍家屬專線，累計接聽509通；國內家屬線675通、接待791人、安置640人。對跨國災情來說，人數不是唯一指標，身份核對機制才是信任來源。建議後續定期發佈脫敏明細：各國別失聯人數更新、按「已確認安全/仍失聯/已找到遺體/身份DNA比對中」分層、出入境記錄與通信定位匹配率、家屬認領進度。若只給總數，外媒和駐京使領館仍會懷疑低估或高估。

中尼機制也應從「災後通報」變「常態共享」。指揮部稱已通過中尼防災資訊通報機制每日向尼方發氣象、水文、冰湖、冰川資訊，並向尼派出隧道救援與DNA專家，西藏向尼提供320噸貝雷橋元件等物資。源頭在尼泊爾、承災在西藏，單邊監測必然有盲區；冰岩崩前兆、界河堰塞、口岸人員密度三件事都應放入雙邊聯合預警，媒體准入也可設「中尼聯合採訪日」，避免兩邊各說各數。

回應「隱匿災情」質疑，靠制度不靠情緒。外媒質疑隱匿，本質不是要不要唱讚歌，而是三件事：資料可覆核、過程可觀察、錯誤可更正。吉隆前期8月29日曾通報16死546失聯，9月5日更新為43死519失聯，數位變化需要主動解釋口徑——是按出入境記錄重核？還是發現重複登記、已確認離境、身份再識別？若只換總數不換口徑，外界永遠猜。建議每次更新附「核減/核增原因表」；重大跨境災害均發佈中英雙語、按國別拆分、附遙感影像時間軸。

同時，對常駐外媒應建立「災區臨時採訪許可」機制。平時進藏需要常規手續，災後開闢綠色通道：提交健康與高原資質、接受安全簡報、購買救援區保險、簽署核心區行為規則，即可申請個別進點。既避免「只請友好媒體」的觀感，也防止無高原經驗的記者盲目闖核心區添亂。FCCC（駐華外國記者協會）之類團體若提出名單，可在安全視窗內個案處理，而不是一律等集體團。

讓開放成為長期規則

要把一次開放寫成長期規則。吉隆之災是氣候變暖下高原邊境災害的樣板：源頭境外、鏈條跨境、失聯多國、救援極難。這樣的事不會最後一次發生。邀請八家外媒進核心區，是止損輿論信任的正確動作，但別把它做成「危機公關一次性工程」。更穩的安排是——災後6小時內出安全通告與媒體准入條件，24小時內出脫敏資料底座，72小時道路具備條件即放首批外媒，一周內建立常駐記者個案申請與聯合踏勘並行；所有資料同步給相關使館、保險公司、國際搜救組織。

透明不是把傷口敞開給人看，而是讓外界知道傷口如何清創、誰在縫、何時複查。吉隆若能做到「資料可核、動線可抽、國別可問、源頭可共享」，下次再遇冰岩崩，質疑會比泥石流來得慢一些。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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