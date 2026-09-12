來稿｜港島海濱已全線貫通　九龍三成「斷點」幾時打通？

來稿作者：徐毅興



早前有政黨成立「維港連線」協作平台，倡議提升維港海濱暢達度及設施優化，再次引起社會對維港兩岸發展的關注。事實上，隨着北角東岸板道（東段）於年初啟用，約13公里長的港島海濱正式貫通，反觀一海之隔的九龍，海濱步行網絡至今仍有不少斷點。早日打通九龍由長沙灣海濱長廊至啟德的步道，不僅可增加公共空間，帶來更多人流，更可釋放經濟和旅遊潛力、提升城市競爭力。



九龍海濱地標割裂

三成路段亟待貫通

九龍海濱擁有眾多著名地標，西九文化區去年吸引逾1,700萬人次到訪，是本港極具代表性的文化旅遊目的地。尖沙咀碼頭至星光大道一向是遊客必到的香港名片，加上紅磡海濱的寬闊景致，近年新開放的長沙灣海濱長廊，以及啟德一帶的嶄新面貌，是維港一岸不可多得的資源。

可惜的是，這條海岸線目前仍缺乏貫通的步行連接。根據發展局資料，九龍區有約21公里可發展海濱，已開放地段約14公里，即仍有三成海濱尚待打通。尤其從尖沙咀中港城經戲曲中心行至西九文化區一帶，步行方式需經佐敦，頗為複雜曲折，不熟悉環境的遊客極易「蕩失路」。這一海濱連接的缺失，令維港的傳統旅遊景點星光大道與新興藝術文化樞紐西九文化區長期處於斷開狀態，難以形成協同效應。

另一邊，大角咀至西九龍的行人步道亦仍在進行工程，政府預計可在今年內完成，但有專業人士到現場查看，發現全長約一公里行人道，部分路段僅闊1.2米，即使未來道路暢通，亦未算行人友好。

以「先駁通後優化」策略

打通九龍東與西九樞紐

要全面釋放九龍海濱的價值，可採用發展局在港島北岸「先駁通、再優化」的策略，優先打通目前道路中的斷點，連點成線，再逐步豐富沿線設施和體驗。例如中港城至西九的海濱未能接通，皆因高鐵站地底工程持續，令相關進度一直膠着。當局應提升效率、加快工程進度，以期早日進行步道工程。若未來再配合高鐵站上蓋環球匯的「天空綠徑」，乘高鐵抵港的旅客便可由西九龍站經步行網絡直達西九海濱，沿岸漫步至尖沙咀碼頭乘搭天星小輪，將高鐵門戶、文化地標與維港景觀串連起來，形成更便捷完整的旅遊體驗。而大角咀至西九龍的步道則可在打通之後，逐步提升沿途設施，增設清晰指引或出入口等，令步道更加通達。

除了上述位置，政府還應關注九龍東的海濱斷點，可善用修訂後的《保護海港條例》從政策上拆牆鬆綁。例如紅磡新海濱至尖沙咀沿線，可興建更方便的樓梯、出入口、並在沿途增設導向標示等。此外，當局還應早日完成東九龍海濱長廊研究，並檢視啟德等未貫通地帶的改善方案，駁通整個九龍沿岸。

打造超級步行網絡

釋放海濱商業與文旅價值

港島海濱暢通已經成為很好的樣板，證明海濱空間可與周邊社區良性結合，成為市民及遊客的聚腳點，提供散步、跑步、遛狗等多元共融的親水公共空間。相信屆時待九龍沿岸海濱貫通之後，可形成由長沙灣海濱長廊出發，途經大角咀、西九、尖沙咀、紅磡、黃埔、啟德，並直到觀塘的海濱步道，成為香港的一張新名片。尤其近年政府着力吸引人才及企業落戶，亦積極提升香港的旅遊競爭力。隨着大型企業越來越重視工作與生活平衡，旅客亦更追求城市漫步和深度體驗，一個貫通維港兩岸的超級步行網絡，本身已是一種極具吸引力的城市氛圍，對於企業、人才或遊客選擇赴港可謂加分項。

下一步，還可透過步行系統把商業、文化、餐飲及公共空間串連起來，從政策上加大力度支持於公共空間舉辦各種活動，進一步放寬公共空間商業使用限制，更好發揮海濱資源的潛力。維港是香港最珍貴的天然資產，當港島海濱已率先駁通，九龍海岸亦應加快步伐，讓維港兩岸不僅看得到，更走得到、用得到，也帶動更多人流、活力與經濟效益。

作者徐毅興是任職跨國企業的「80後」工程師，對城市規劃、舊區重建尤感興趣。



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