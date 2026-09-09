園遊．杏林｜走出醫院　進入社區　加強急救與應急教育

園遊．杏林｜袁卓斌醫生



當大家「煲劇」時看到一些突發意外與急救情節，會否覺得很不真實？「這樣的事情不會在我身邊發生吧！」可是，意外，就是意料之外，往往發生在毫無防備的一瞬間。



早前，在大圍發生一宗車禍，一名電單車司機被一輛私家車攔腰撞傷，私家車不顧而去，意外過程被尾隨另一名司機目擊。可幸的是，這名司機除了持有急救牌外，車上更長期自備自動體外心臟去顫器（AED機），他馬上使用AED機為傷者急救，讓傷者恢復心跳，救護員到場接手，再送傷者至醫院治理。

掌握正確急救知識，隨時可以救人一命。本周六（9月13日）是世界急救日，世界急救日的宗旨是提醒大家，急救是一項至關重要的「救人自救」技能，人人皆可掌握。基本急救技巧有助減輕傷者痛苦和傷害嚴重程度，提高面對意外、災害的應變應急能力。今年世界急救日的主題是關注全球大量流動人口在異地言語不通、文化差異的情況下，大家可以如何協助他們在有需要時提供急救介入與支援。

有時候，搶救生命的關鍵時刻並非只發生在醫院急症室，意外發生當下那幾分鐘，現場有沒有人能夠及時提供正確急救與協助，可能生死攸關。突發事件可以在任何時候、任何地方發生──家居、校園、街頭、交通工具、工作場所等，身邊素未謀面的人可能忽然心臟病發、遇溺、受傷出血，甚至發生火災、地震等災難，一秒遲疑可能足以讓傷者來回又折返於生死之間。當意外來臨，每一位路人，身邊的你我他，都可能成為關鍵的支援者；不論身處何方，只要掌握急救技能和應急知識，往往都是最強大的「救人自救」護身符。

為了加強推廣急救常識，醫管局不時協調臨床與支援部門，派出醫護同事走進社區與學校舉辦講座與工作坊，讓市民大眾與學生認識醫護工作之餘，亦能學習急救常識與日常家居意外的正確處理方法，了解常見急救謬誤及感染控制等知識。醫護導師更會以小組形式，指導參加者使用AED機的程序及需要留意的地方，同時讓學員有機會「落手落腳」嘗試「搓人」（即心肺復甦法），親身掌握當中力度、速度及位置等。

我們希望讓參加者掌握危機意識，當遇上有人暈倒或不省人事等突發情況，能夠隨機應變，充分利用社區資源，找到就近的AED機為患者施救。筆者留意到，早前有部分區議員辦事處增設了AED機，希望在突發事故發生時為有需要人士提供即時急救支援。AED機運作時可自動分析昏迷患者的心律，並透過電擊恢復患者正常心跳，配合心肺復甦法，隨時在關鍵時刻救人一命。急救並非醫護人員的專屬技能，透過專業課程與訓練，社區民眾都可以掌握基本急救知識，讓善意在關鍵時刻轉化為實際行動，拯救生命。

加強市民急救知識的教育工作並非一次性的活動。筆者希望繼續與社區和學校合作，進一步推廣「救人自救」理念，讓更多市民願意了解與學習基本急救與應急知識，推動急救技能普及化。每當多一個人掌握急救技能，都可能在未來某個突發時刻，為挽救生命付出多一分力量。

作者袁卓斌醫生是醫管局理局總行政經理（感染及應急事務）。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

