楊莉珊｜天宮一課聯動五年一圖　黎家盈劃出香港創科新棋局

來稿作者：楊莉珊



從香江之畔到距地面約400公里的中國空間站，黎家盈走的不是一條普通的職業轉軌路，而是一條由個人志趣、國家平台與香港創科願景共同鋪設的「星空大道」。2026年9月9日上午，「天宮課堂·港澳專場」在港舉行，正在天宮執行神舟23次載人任務的指令長朱楊柱、航太員張志遠，以及來自香港的載荷專家黎家盈，為港澳學生講解並即時示範太空科學實驗，隨後展開「天地對話」。這堂課看似只有90分鐘，意義卻遠超一節物理或天文課：它把國家最前沿的載人航太資源直接送進香港課室，也把一位香港女性從警隊技術崗走到航太員大隊的真實經歷，變成新一代港青可觸摸、可提問、可複製的榜樣。



「上太空」並非遙不可及

黎家盈的「四年」說法，要放在國家第四批航太員選拔時間表裏看才準確。2022年10月，我國第四批預備航太員選拔啟動，首次面向港澳地區招錄載荷專家；黎家盈當時在香港警務處技術服務部從事電子取證、網絡安全，擁有香港大學計算機科學博士背景，覺得「難得機會，試一試」。

經初選、復選、定選，她於2024年6月作為載荷專家入選第四批航太員，同年8月進入中國人民解放軍航太員大隊；2026年5月神舟二十三號乘組公開，她與朱楊柱、張志遠共同執飛，成為我國首位執行飛行任務的第四批航太員，也是工程面向港澳選拔出的首位女性載荷專家。若從2022年報名算起，是三年半到四年的選拔與訓練周期；若從入大隊算起，則是一年多高強度補課。兩個數字都不誇張，卻正好說明：國家沒有因為「來自香港」降低標準，香港人也不應把「上太空」視作遙不可及。

「天地對話」別具意義

9月9日這場「天地對話」，它的特殊之處在於「專場」與「直通」。過往「天宮課堂」多面向內地中小學，這次由香港特區政府、澳門特區政府聯同中國載人航太工程辦公室合辦，香港教育局邀全港中小學校內看直播，澳門教青局組織師生來港並安排全澳學校同步，政府新聞處、香港電台、澳廣視及「同圓航太夢 共襄復興業」專頁分發信號。環節包括專家講解、在軌演示、學生提問、港澳家書分享；香港現場設在黎家盈母校荃灣公立何傳耀紀念中學，培僑、拔萃男、皇仁等校派代表提問，問題從太空生活、微重力實驗到香港如何參與國家航太皆可覆蓋。

對學生來說，微重力下液體張力、火焰形態、物體運動這些課本概念一下子「活」了；對老師來說，這是把STEM教育從比賽、夏令營升級為「國家級實驗室現場教學」的契機。更重要的是，提問對象不是抽象科學家，而是會用粵語自嘲、曾在大學做網安、曾在警隊取證的香港師姐——榜樣的在地性，會顯著降低「航太與我無關」的心理距離。

五年規劃打造航太人才

黎家盈現身天宮與香港首份五年規劃臨門，其實是同一盤棋的兩枚子。特區政府宣佈，《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）》將於9月16日與《2026年施政報告》同步公佈；規劃定位為未來五年經濟社會藍圖，施政報告為年度落實報告，兩者一脈相承，主動對接國家「十五五」。

具體到創科人才，天宮授課與五年規劃可形成閉環。小學階段用「天地對話」種興趣，中學把微重力實驗、編程、數據分析納入校本STEM，大學依託計算機、航太、生命、材料學科申請天宮載荷或地面對比實驗，政府則透過北都大學城、河套香港園區、創科資助與青年創業計劃接住畢業生。黎家盈的載荷專家路線尤其值得香港教育借鏡：她不是傳統「飛行員型」航太員，而是科研人轉軌；這提示香港不必只羨慕別人出宇航員，也可批量培養「能進國家大科學裝置的載荷人才、衛星工程師、航太數據科學家」。未來五年若能把中小學天宮延伸課程、大學載荷實習、創科局與載人航太辦公室常態對接寫進規劃指標，香港的航太參與就會從「出一位明星航太員」升級為「出一條人才管道」。

更深一層，是身份與願景的重新錨定。回歸以來，香港青年認識國家成就常靠新聞片段與訪問活動；楊利偉2003年訪港、月壤入港、「時代精神耀香江」等活動都曾點火，但火種要變持續熱度，需要可參與的載體。黎家盈的價值在於「同城、同言、同校」：學生問她如何熬過睡眠剝奪，本質是問自己如何熬過DSE與科研低谷；問她在太空看宇宙與地球有何不同，本質是問香港在國家大局中位置何在。政府與學校若只把直播當一次活動，熱三天就過；若能配套專題研習、校際提問賽、給航太員回信、把天宮實驗複製到地面實驗室，國民身份與科學志向會一併生根。這也是「同圓航太夢，共襄復興業」不是標語的原因——當學生知道天宮實驗櫃可能跑香港大學設計的樣本，愛國就不是抽象情感，而是「我的功課可能上天」。

把個人奇蹟轉化為創科競爭力

黎家盈故事的啟示其實很樸素：一個在香港讀電腦、在警隊做取證、會暈車又敢坐轉椅的女子，用三年半到四年證明兩件事——國家頂尖科技平台對香港開門，香港專業人才也接得住國家標準。下一步不是再誇她多勵志，而是把個人奇蹟制度化：讓更多中學生因天宮專場報讀物理與計算機，讓更多大學團隊因載荷合作申請空間站實驗，讓特區五年規劃因創科指標把資源投到北都與河套，讓施政報告每年交數。香江到天宮的距離，表面是400公里軌道，實質是教育、選才、科研與政策四段路；黎家盈已走完示範段，剩下要靠學校、政府、產業與家庭接棒。

新學年伊始，全港師生打開直播看黎家盈在微重力下做實驗，不應只鼓掌稱奇。校長可把當日提問整理成跨週專題，教育局可把天宮素材納入STEM資源庫，創科局可把載荷實習列入青年創科路線，特區政府則可在9月16日規劃出爐後，把「航太人才管道」列為對接十五五的具體指標。如此，一場天地對話才會從新聞變成課程，從課程變成職業，從職業變成香港創科競爭力。紫荊入星海，不靠浪漫，靠標準、靠訓練、靠規劃；這一代港青若懂這一點，黎家盈四年之路就沒有白走。

國家頂尖科技舞台向港人開放

從香江之畔到中國空間站，黎家盈走了約四年。2022年底港澳載荷專家選拔啟動，她經層層篩選，2024年6月入選國家第四批太空人，接受離心機、轉椅、睡眠剝奪等系統與極限訓練；2026年5月隨神舟二十三號升空，與指令長朱楊柱、太空人張志遠共同駐留「天宮」，成為首位執行飛行任務的香港載荷專家。9月9日，她與乘組為港澳學生主講「天宮課堂·港澳專場」，通過專家講解、在軌實驗與天地對話，把400公里外的太空實驗室搬到香港課堂。

這不是一次普通科普。香港、澳門特區政府與中國載人航太工程辦公室合辦專場，教育局動員中小學即時收看，澳門組織師生來港，政府新聞處、香港電台及主要電視台直播。對香港青年而言，黎家盈從警務處警司到「天宮」載荷專家的路徑，說明國家頂尖科技舞台向香港人才開放；空間站、載荷實驗、天地互動也不再是新聞片裏的遠景，而是可提問、可模仿、可報考的職業生涯。

同期，香港編制首個五年規劃（2026—2030），6月至8月諮詢收逾1.6萬份意見，9月16日與施政報告同步出台，主動對齊國家「十五五」。航太示範與長遠規劃一橫一縱：橫向把青年創科興趣接進國家工程，縱向把產業、人才、北部都會區等政策釘入五年路徑。由治及興階段，香港若要把「市場自由」升級為「長遠謀劃＋國家對接」，天宮一課與五年一圖，正是同圓航太夢、共襄復興業的具體落點。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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