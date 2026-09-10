我的九龍城｜簡樸房登記數字持續攀升　政策成效穩步彰顯

來稿作者：關浩洋



政府為改善基層住屋環境而推行的簡樸房制度，自2026年3月正式實施至今，已順利推行半年。這項全新的規管政策，旨在有序規範「劏房」經營，取締長期存在的劣質「劏房」問題，從制度層面提升基層居住安全、衛生及環境質素，為基層市民打造更安全、更宜居的居住空間。



根據房屋局最新公佈的數據，現時全港已接獲超過7萬個分間單位的登記申請，對比全港約11萬個分間單位總數，整體登記率已突破六成。持續上升的登記數字，充分印證業主們及單位營運者對簡樸房政策的認同、支持與配合，亦反映社會各界普遍肯定政府透過制度化規管，改善基層居住環境的初心與實質成效。

九龍城區作為本港傳統住宅密集區，其中土瓜灣及紅磡區「劏房」數量眾多，數目約佔全港整體10%，是簡樸房政策推動的重點地區。我們一直積極配合房屋局多管齊下的規管方針，在地區層面持續開展宣導教育、政策宣講及資訊推廣工作，走進社區向業主講解登記流程、規管標準及政策支援，全力鼓勵區內尚未登記的業主及營運者把握時間、盡快遞交申請。

在此鄭重提醒全港各業主及營運者：2027年3月1日為簡樸房制度過渡期的最後期限，由當日起任何業主或營運者出租未完成登記、未取得認證的分間單位，即屬違法行為並涉及刑事責任。

目前，距離可豁免認證費的登記寬限期僅剩半年，亦是業主享受政府優惠政策的最後黃金窗口期。尚未辦理登記手續的業主，務必把握珍貴時間，主動盡責、及早辦理登記認證，成功登記即可享有首兩年認證費豁免的專項優惠。

整治劣質居住環境、優化租務市場、讓基層「住得安心」，是社會共同的目標。期盼全港業主積極配合政府政策，主動完成登記合規，合力取締劣質「劏房」。透過各界同心協力，共同建構安全整潔、規範有序的優質居住社區，讓每一位基層住戶都能住得安全、住得安心，一同建設更美好、更宜居的香港。

作者關浩洋是九龍城區議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

