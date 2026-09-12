來稿｜遠程機械人手術大有可為：讓「隔空執刀」融進北都產業鏈

來稿作者：崔家倫



日前，我出席一間國產手術機械人落戶香港的典禮，近距離了解機械人輔助手術系統的最新發展。精準機械臂、立體影像和遠程操控固然令人印象深刻，但香港更應思考：能否把醫療需求、臨床研究、高端裝備、通訊網絡、人才培訓和制度創新連成產業鏈，形成保障病人、服務國家並面向國際的發展模式？



北都可承載遠程機械人手術發展

這正值重要政策窗口。國家《十五五規劃綱要》支持香港建設國際創新科技中心、加快北部都會區建設，並深化粵港澳產學研協作和河套合作。香港首份《經濟和社會發展五年規劃（2026—2030年）》亦將於9月16日公布。我建議把「大灣區遠程機械人手術及智能外科示範計劃」納入規劃，以北都為主要承載地，讓宏觀藍圖轉化為病人可受惠、產業可發展的成果。

遠程手術正位於「科技強國」與「健康中國」的交匯點。國家「十五五」把機械人、生物醫藥及高端裝備列為戰略性新興產業，並提出促進優質醫療資源擴容下沉、發展數智醫療。遠程機械人手術既是高端醫療裝備、5G／光纖網絡和數字技術的應用場景，也有潛力讓專科能力跨越地域，支援基層和偏遠地區。

張旭院士提出，遠程機械人手術應建立「安全且可擴展」的全球框架。安全與擴展必須同時成立：沒有安全，技術不應進入臨床；缺乏標準、人才和可複製流程，成功個案亦無法形成公共服務。2026年《英國醫學雜誌》刊登的中國多中心隨機對照試驗顯示，在指定術式、資深團隊、專用通訊線路、持續監測和本地備援操作台等嚴格條件下，遠程手術的主要可靠性結果不劣於本地機械人手術；但研究亦強調，仍須評估長期療效、成本和病人經驗。因此，香港應及早建立驗證與監管能力，而非急於全面推廣。

推進路線需分段及分區域發展

北都不應只有土地，更要有醫療創科旗艦工程。香港五年規劃諮詢文件提出，結合牛潭尾第三所醫學院、綜合醫教研醫院及新田科技城，建立教學、研發、臨床試驗和技術轉化一體化的醫療創新集群。遠程手術可串連這些布局：河套香港園區側重研發、中試、跨境數據治理和標準研究；新田科技城承擔可靠性測試、裝備驗證和產業化；牛潭尾醫教研集群負責臨床研究、專業培訓和人才認證；香港醫院再與大灣區合作醫院建立多中心研究網絡。

推進路線必須分階段。2026年先「立規」，成立跨部門平台，訂明病人篩選、知情同意、專業資格、網絡延遲、斷線處置、現場接管、網絡安全和事故通報要求。2027年「建台」，在北都設測試及培訓平台，完成雙重通訊、備援控制和網絡攻防演練。2028年才「試點」，在倫理審批、獨立監察和現場備援下，選擇證據較成熟的術式作小規模先導。2029年「擴證」，推進大灣區多中心研究，評估安全、療效、成本和病人經驗。2030年「定標」，由獨立機構總結成效，符合門檻者才轉入常規受監管服務，並形成可供大灣區及國際參考的標準。

尤其在跨境應用方面，兩地專業資格、醫療責任、病人同意、數據跨境、設備註冊、保險和支付都要先有清楚安排。所謂規則「軟聯通」，不是簡單放寬限制，而是讓每項責任有歸屬、每項風險有預案、每次操作可追溯。

把中國方案轉化為國際信任

香港的價值，在於把中國方案轉化為國際信任。遠程手術的產業價值不只在設備銷售，還包括臨床研究、標準認證、網絡安全、專業培訓、知識產權和跨境數據治理。香港可憑藉臨床質量、專業規管、普通法、融資和國際網絡，把內地累積的技術與臨床經驗轉化為國際市場可理解、可評估、可採用的證據和規範。

衡量遠程機械人手術是否成功，最終標準不是距離多遠、延遲多低或創下多少紀錄，而是病人是否更安全、優質醫療是否更可及、醫護是否更有能力、產業是否形成持續競爭力。若香港能在未來五年以北都為基地，建立安全、合規、可評估、可複製的遠程智能外科模式，便能為國家「十五五」、健康中國和大灣區高質量發展作出具有香港特色的貢獻。

作者崔家倫是廈門市政協港區委員、泌尿科醫生。



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