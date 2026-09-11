徐小龍｜一場天地對話　在香港學生心中種下太空夢

來稿作者：徐小龍博士



由早年國家天宮系列任務的探索，到今天「天宮課堂」港澳專場走進學生視野，航天發展對香港年輕一代的意義，已不再只是遙遠的新聞畫面，而是一場能夠真正連結校園、啟發想像的教育實踐。9月9日，香港載荷專家黎家盈完成與港澳學生的「天地對話」，讓不少學生第一次如此真切地感受到，原來香港人也可以參與國家航天任務，並在太空科研之中擔當角色。對很多學生而言，這不只是一場科普活動，更像是一扇被打開的窗。透過這場來自太空站的交流，他們看到的，不只是航天科技的進步，也是香港青年參與國家發展的另一種可能。



不只是遙遠的夢

是真實可見的路

黎家盈自今年5月下旬隨國家載人航天任務升空後，至今已展開逾百日太空任務。這段時間，她在空間站內參與多項工作，包括配合在軌科研、醫學觀測及日常任務安排，亦與隊友共同完成不同類型的測試和訓練。這些內容顯示，航天員在太空中的工作，遠不只是外界想像中的失重展示或象徵亮相，而是長時間、高要求、講求精確與協作的專業任務。

當香港學生看到一位來自本地的科研人才能夠置身其中，這種啟發尤其直接。航天夢因此不再只是抽象概念，而成為一條真實可見、值得努力追尋的道路。

科研、訓練與協作

是太空任務的日常

在這段太空任務期間，黎家盈曾與隊友參與多項與人體狀態、行為表現及在軌適應相關的測試，為了解長期太空飛行對人體帶來的影響提供參考。乘組亦持續進行各類訓練與演練，以提升在軌工作效率和應急處置能力。

除了在科研工作上的投入，她亦有參與艙內支援與協同操作，配合整體任務推進。這些細節說明，太空任務從來不是單一個人的工作，而是一個高度系統化的團隊工程，需要艙內外分工、天地協同，以及科研與工程之間的緊密配合。

這一點對學生尤其重要。因為它讓人明白，航天並非只屬於極少數天賦異稟的人，而是屬於一整個由不同專業組成的體系。只要具備知識、能力與持續投入的精神，每一個人在不同崗位上都可能為航天發展作出貢獻。

太空生活的真實感

最能拉近學生距離

相比起艱深的科研名詞，最能打動學生的，往往是那些看似平凡的生活細節。除了執行任務外，黎家盈亦曾分享太空站上的飲食、鍛鍊與日常生活片段，讓公眾看見航天員在失重環境中的另一面。這些畫面之所以重要，不只是因為有趣，而是因為它把原本遙不可及的太空生活，轉化成學生能夠理解、能夠想像、也願意靠近的真實經驗。

即使身處太空，航天員每日仍須持續進行體能訓練，以維持身體狀態，應對長期在軌環境帶來的各種挑戰。這些片段無形中也向學生傳遞了一個清楚訊息：所有看似耀眼的成就背後，其實都離不開日復一日的自律與堅持。

種下的不止太空夢

更是對未來的想像

今次「天地對話」最深遠的價值，也許不只在於傳遞了多少航天知識，而在於它成功在許多年輕人心中埋下了一顆種子。這顆種子，可能是對科學的好奇，可能是對工程技術的興趣，也可能是第一次意識到，原來自己的未來可以與國家最前沿的科技發展產生連結。

更重要的是，航天事業本身從來不是單一學科所能支撐。其背後涉及醫學、機械工程、材料科學、環境研究、數據分析等不同專業領域。對香港學生來說，黎家盈帶來的啟發，不只是「我也想做太空人」，而是「原來不同專業的人，都可以走近太空、參與航天」。

這種想像力，正是今天教育最珍貴的成果之一。

交流開啟未來新窗

共同灌溉探索種子

一場來自太空站的對話，也許未必能立即改變甚麼，但它至少為香港學生打開了一扇窗。透過黎家盈與港澳學生的交流，大家看到的，不只是國家航天事業的發展成果，更是一種關於未來的可能性——只要願意學習、累積與堅持，香港青年同樣可以把目光由課室伸向星空。

如果說今次活動真正留下了甚麼，或許正是一顆悄悄落在學生心中的種子。這顆種子未必今天就會發芽，但只要社會、學校與家庭願意共同灌溉，它終有一天會長成對科學的熱愛、對探索的勇氣，以及對未來更大的想像。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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