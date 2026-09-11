區議會議員．張美雄｜香港的舞台不只在中環辦公室　更在天地之間

來稿作者：張美雄



暑假剛結束，我辦事處有位就讀寧波諾丁漢大學航天航空工程專業的香港年輕人完成實習。他很勤奮、主動積極，前途無可限量。剛與他飲茶送別，談起他的理想——香港年輕人，正在為飛向天空做準備。他讓我想到今日全港都在談論的另一個香港人——黎家盈。一個正在地面準備，一個已經在400公里外的太空。今日國家舉辦的「天宮課堂」港澳專場，讓我們一起見證了國家航天科技的重大成就，而這份榮耀，香港有份。



廣東話與雞蛋仔：太空離香港不再遙遠

「天宮課堂」上，神舟二十三號乘組三位航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈為青少年上科普課。黎家盈先後以普通話及廣東話與大家溝通，除了展示太空食物、跑步機等設施外，又示範在太空扭毛巾——扭出來的水不會向下流，而是附在毛巾表面。

有學生知道她最喜歡吃雞蛋仔，問有沒有太空食品令她想起香港的家鄉味道。她提到太空食品種類很多，但希望回到香港後可以吃到最愛的雞蛋仔。為解思鄉之情，每當經過中國上空，她便會尋找大灣區的位置。

比起傳統課堂，今日的「天地對話」是一堂沉浸式、體驗式、頂配的愛國教育課。當香港學生聽到熟悉的廣東話從太空傳來，當他們知道一位香港母親在國家空間站掛念着家中的孩子，國家航天工程不再遙遠。這份歸屬感和民族自豪感，為香港社會注入了強大的正能量。黎家盈用最香港的方式告訴我們：太空，香港人是能夠觸及的。

天地之間：一個在準備，一個在翱翔

我辦事處那位實習生，和黎家盈有一個共通點，他們都是在香港土生土長的年輕人，在國家的支持下，都選擇了「上天」這條路。

黎家盈讀本地學校、做過警司、讀完博士，最終成為國家載荷專家。行政長官李家超出席「天宮課堂」時指出，黎家盈的故事告訴我們，航天夢從來不是遙不可及，只要勇於追夢、奮發圖強，香港人同樣有可能翱翔星空。國家將如此重量級的天地互動機會帶到香港，並向香港開放航天選拔，充分體現了中央對香港發展科技和青年成長的高度重視與關心關懷。

曾有說法指香港社會「向上流動空間收窄」，但黎家盈的「向上」，是從香港「向上」到400公里外的太空。香港年輕人的舞台，從來不只是中環的辦公室——當國家把大門打開，年輕人的「空間」就擴闊到天地之間。

「天韻相機」：香港科研從幕後走到幕前

黎家盈在課堂上介紹了由香港科技大學牽頭研製的「天韻相機」的出艙過程。該儀器是全球首款「輕小型、高分辨率」二氧化碳與甲烷點源探測儀，能從太空精準測量溫室氣體。這是首項成功登上中國太空站的香港科學載荷，連同首位香港航天員參與國家航天任務，體現了香港的科技實力和人才集聚優勢。

「天地一課」讓香港科研從幕後走到幕前。國家「十五五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，而香港在基礎研究、人才培養、國際融資等方面擁有獨特優勢。黎家盈的「天地對話」搭建了一座高規格的溝通橋樑，未來香港科研力量可以更深度參與國家空間站建設、「深空探測」等重大項目。

那位剛完成實習的年輕人選擇了航天航空工程——一條在許多人以往眼中「冷門」的路，但黎家盈的「天地一課」告訴我們：這條路不冷，它是通向天地之間。香港的空間有幾大？不取決於香港的面積，而取決於國家的平台有多大、我們的視野有多遠。對每一位香港年輕人來說，你的舞台，可能比你想像中大得多。

作者張美雄是西貢區議員，清華大學公共管理碩士研究生。



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