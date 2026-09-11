立法會議員．卜國明｜星空觸手可及——從天宮課堂看香港創科新征程

來稿作者：卜國明議員



9月9日上午，「天宮課堂·港澳專場」舉行。這是一堂充滿「本土港味」的太空課——港產航天員黎家盈博士在空間站擔任「太空講師」，以熟悉的廣東話向港澳學生授課，與指令長朱楊柱、航天員張志遠一同跨越300多公里，為學生們帶來一場別開生面的天地對話。這份親切感讓課堂格外動人，也讓香港學生真切感受到——航天夢想並非遙不可及！



作者卜國明是第八屆立法會功能界別（工程界）議員，經民聯執委，土木工程處前處長。（卜國明提供）

今次是一場最好的「公民課」，最好的「物理課」。課堂主場館設在黎家盈的母校荃灣公立何傳耀紀念中學，現場有超過200名港澳中小學生參與，全港多所中小學亦同步直播觀看。行政長官李家超親臨致辭，形容黎家盈是「香港女兒」，她的故事證明香港人同樣可以翱翔星空。

在失重環境下，黎家盈紮起的招牌辮子向四周散開，成為最搶眼的畫面。她首次公開介紹了自己的太空睡眠區，展示了專屬觀景圓窗、家人的照片和孩子的畫作，更以親手製作的紫荊花黏土寄託對香港的思念。她介紹了艙內的熱風烘烤機，笑言烤蛋糕的香氣讓她想念香港的街頭小食雞蛋仔——這些生活化的細節，讓香港學生感到分外親切。

航天員們即場示範了微重力下的科學奇觀：懸浮半空的陀螺、表面張力形成的「水球乒乓球」實驗，並展示了空間站內新鮮種植的「太空菜園」。黎家盈更介紹了由香港科技大學研發的「天韻相機」，該設備已在天宮空間站投入運作，將提供高精準度的溫室氣體排放數據。香港科研力量深度參與國家航天事業，正是香港工程界的光榮。

作為工程界立法會議員，我曾在報章撰文指出，修讀工程是成為航天員的最清晰路徑。黎家盈恰恰是最佳例證——她畢業於香港大學工程學院計算機科學系，從本科攻讀至博士，再到征戰太空，每一步都證明工程思維與科學素養能讓人突破想像的邊界。

「天宮課堂」讓我看見香港創科的未來。同學們聚精會神觀看演示的眼神，閃爍著對科學的熱情與好奇。有教育界人士形容，這次活動對香港青少年而言是「里程碑式的歷史時刻」，不僅點燃了學生對STEAM，特別是物理課領域的熱情，更切實深化了國民身份認同與愛國情懷。航天科普是厚植家國情懷最生動的載體。

黎家盈（中）聯同神舟二十三號乘組指令長朱楊柱（右）及航天員張志遠（左）9月9日與港澳學生「天地對話」。三人親自擔任太空教師，為港澳學生進行專家講解，實時示範科學實驗活動。(政府新聞處直播)

黎家盈的成功，是香港發揮自身優勢、服務國家戰略的標誌性成果。從選拔港人載荷專家，到本港高校團隊參與太空科研，無不體現國家對香港的高度信任與支持。香港工程界具備國際化標準與專業技術能力，未來更應主動對接國家戰略，在國家航天事業及大型基建建設中發揮「香港所長、國家所需」。

「數學和科學訓練我如何去思考和解決問題。」黎家盈在回應母校學生提問時的這句寄語，樸實而有力。期盼更多香港年輕人，以她為榜樣，厚植家國情懷，培養工程思維與科學素養，投身創科，為國家航天事業貢獻香港力量。

星空觸手可及，夢想大有可為。香港由治及興的新篇章，正在每一個心懷夢想的年輕人手中寫就。

作者卜國明工程師是第八屆立法會功能界別（工程界）議員，經民聯執委，土木工程處前處長。



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