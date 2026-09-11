來稿｜天宮課堂背後的國家厚愛：一堂來之不易的太空愛國課

來稿作者：高松傑



9月9日，「天宮課堂·港澳專場」舉行。正在中國空間站執行任務的神舟二十三號乘組指令長朱楊柱、航天駕駛員張志遠，以及香港首位載荷專家黎家盈擔任太空教師，透過天地連線為港澳學子帶來一堂生動的太空科普課。黎家盈授課期間，除了進行示範和帶大家參觀外，更展示金紫荊廣場的精美黏土手工，將紫荊花元素帶上太空，並介紹空間站上香港科學家牽頭研發的「天韻相機」。筆者認為，這場跨越天地的對話，充分體現國家主席習近平和中央對港澳的高度重視、親切關懷和堅定支持，是一堂點燃創科夢想、厚植愛國情懷的啟蒙之旅，極大增強了港澳青少年的民族自豪感，激發了廣大港澳青少年的愛國精神和報國之志。



太空課背後的技術挑戰

這堂看似尋常的太空授課，背後凝聚了巨大的努力與艱辛。這是「天宮課堂」第一次在境外舉辦，也是國家級航天科普資源首次專門面向港澳青少年開放。從技術層面而言，太空授課面臨着多重前所未有的挑戰。

通信鏈路是最大的技術難關。據了解，航天員在空間站的所有話音圖像，需先通過空間站經中繼衛星傳至北京航天飛行控制中心，飛控中心再通過通信鏈路傳至港澳地面課堂，反向亦然，整個過程涉及多段鏈路轉發。中國空間站以每秒約7.7公里的速度環繞地球運行，受地球曲率遮擋影響，大部分時間無法通過陸基測控站建立聯繫，測控盲區極大。為保證授課全程天地通信順暢，工作人員啟用了三顆中繼衛星接力保障信號通聯，每顆衛星覆蓋地球120度的空間，基本做到全覆蓋，另有兩顆備份中繼衛星待命。空間站組合體同時啟用兩個艙段進行中繼跟蹤，根據飛行位置、姿態和遮擋情況進行切換，力求達到連續測控區間的最大化。中繼終端通過在天鏈中繼衛星之間的切換跟蹤，確保信號傳輸持續正常，將測控覆蓋率提高至九成以上，實現了幾乎100%的測控覆蓋。

授課時段的選擇同樣極為講究。課堂全程必須避開測控盲區，確保信號覆蓋不中斷。這意味着授課窗口需與航天員工作、科學實驗、測控通信等多重因素精準匹配。空間站在軌任務排期緊湊，天上時間並不確定，協調磨合難度極大。正式授課前，天地協同進行了兩次全系統、全流程、全要素的綜合模擬演練，進一步細化和完善方案預案。

天地互動的技術要求極高。艙內採用多台高清攝像機，通過中繼高速鏈路將高清視頻實時傳送至地面，地面上行兩路高清圖像送至艙內顯示器，從而實現雙向視頻傳輸。地面課堂師生的問答話音圖像同樣需要反向經過這些複雜環節，最終呈現出「幾乎沒有延時」的實時互動效果。有評論觀察到，雖然太空教師距地面約400公里，但課堂畫面圖像清晰、語音清脆響亮，太空教師也能清楚地看到地面課堂內孩子們的一舉一動。

筆者認為，從中繼衛星的接力保障到天地鏈路的多段轉發，從測控盲區的規避到雙向互動的即時傳輸，每一個技術環節都凝聚着內地航天科技人員的心血與智慧。正因為中央各部門的通力協作和無縫配合，才使這場太空授課得以順利舉行。國家空間站在軌任務繁重，仍專門為港澳開設專場，表明中央對港澳年輕一代的厚愛與期許。這本身就是中央對港澳關心和支持的最生動體現。

港澳共享國家榮光顯中央厚愛

在國家主席習近平和中央的親切關懷下，國家航天事業不斷取得新突破，港澳參與國家航天事業的步伐也明顯加快。有評論表示，中央提供寶貴機會支持港澳學生向航天員學習，充分體現了中央對香港發展科技和青少年成長的高度重視與關心關懷，亦是香港在「一國兩制」下共享國家榮光的生動寫照。

國家航天工程每一次重大突破，都凝聚着中華民族自強不息、勇於探索的奮鬥精神，也讓港澳青少年真切感受到國家科技實力的飛躍。筆者認為，在「一國兩制」下，港澳同胞不僅是國家現代化建設的支持者，更是核心參與者；香港與國家命運緊密相連，共享榮光、共擔責任。這份關懷，正是香港青年敢於追夢的最大底氣。

香港從「支持者」到「核心參與者」

此次「天宮課堂」的一大亮點，是香港首位載荷專家黎家盈親自在軌授課。她以廣東話向港澳學生介紹太空艙生活和航天員的每日飲食，並在微重力環境下進行實驗示範，讓深奧的物理原理變得直觀可感。黎家盈更展示金紫荊廣場的精美黏土手工，將紫荊花元素帶上太空，別具象徵意義。她亦介紹了由香港科技大學牽頭研發的「天韻相機」——這是全港首個載荷相機，用以探測溫室氣體，已進入中國空間站並由黎家盈親自操作。有評論指出，相機安裝成功並工作超過兩個月，傳回了不少圖像，整體達到預期效果，體現了國家對香港科研實力的肯定。

筆者認為，「人上去、物也上去」的雙重突破，標誌着香港創科力量從國家航天事業的「支持者」轉變為「核心參與者」。看着黎家盈等展示微重力下的奇妙物理現象，並介紹來自香港研製的天韻相機，學子們真切感受到國家科技的飛躍。黎家盈作為香港首位載荷專家親身在軌授課，讓青年意識到星辰大海並非遙不可及，而是能親身參與的廣闊舞台。

激發愛國精神和報國之志

對港澳學生而言，這堂太空課的意義遠超知識傳授。過去港澳青年發展多局限於傳統產業，這次授課為他們打開探索未知的大門。有評論觀察到，港澳學生在現場反應熱烈，對國家航天成就感到振奮和自豪；有學生認識到，原本遙不可及的航天科技變得很真實，希望將來有機會加入國家航天事業。亦有評論表示，活動厚植愛國愛澳情懷，增強對國家發展的認同感與自豪感，既是一堂生動的科技教育課，也是一堂重大的愛國主義教育課，航天員的訓練經歷和科研任務起到榜樣作用。

筆者認為，當港澳學子親眼見證國家自主建設的空間站穩定運行，親耳聆聽香港載荷專家在太空授課，國家認同感與民族自豪感便從抽象概念化為真切體驗。活動極大增強了港澳青少年的民族自豪感，激發了廣大港澳青少年的愛國精神和報國之志，激勵他們投身STEM領域，將個人理想與國家發展相連。這堂課將國家重大科技成就與航天員頑強奮鬥的個人經歷相融合，讓學生真切感受「特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能攻關、特別能奉獻」的載人航天精神，潛移默化播下愛國愛港、投身創科的種子。

呼應五年規劃培育創科人才

當前，國家「十五五」規劃明確支持香港建設國際創科中心，香港首份五年規劃亦將創科發展列為重點方向，據悉將於9月16日公布。有評論表示，國家級航天科普資源首次專門面向港澳青少年開設專場，有助他們認識國家航天工程和創新科技的最新發展，厚植成長成材、愛港報國的情懷，對於他們日後更好融入和服務國家發展大局，貢獻香港的創新科技發展，具有重大而深遠的意義。有評論指出，這次天宮課堂引發的空前航天熱，可以轉化為香港創科發展的強大推動力，香港社會應乘此東風進一步加強STEM教育，完善創科生態圈。

筆者認為，「十五五」強調港澳更好融入及服務國家發展大局，意味着香港青年將有更多機會參與國家級科研。香港正全力建設國際創新科技中心，對具備跨學科背景和國際視野的創科人才需求日益殷切，「天宮課堂」及其帶動的航天教育熱潮，正為香港創新科技發展提供厚實的人才支撐。透過神舟乘組的啟發，今日螢幕前的學子，明日極可能成為推動國家技術突破的生力軍。香港應把握這次航天熱潮，進一步將航天科技教育融入學校課程，搭建常態化的航天科普與創科體驗平台，善用粵港澳大灣區的產業配套優勢，以培養人才和發展產業雙輪驅動，打造香港發展國際創科中心的助推器。

總括而言，9月9日的「天宮課堂」在港澳學子心中種下探索宇宙的種子，指明了融入國家創科大局的航向。從中繼衛星的接力保障到天地鏈路的精密部署，從中央各部門的全力支持到黎家盈以廣東話親切授課，每一個技術環節、每一次天地互動，都凝聚着國家對港澳的深情厚意。筆者認為，有國家主席習近平和中央的堅強領導和親切關懷，有國家航天事業的蓬勃發展，有內地各部門的全力支持，港澳青年必將在浩瀚星空中找到自己的位置，築夢科技強國的新征程。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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