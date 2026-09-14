民思政研｜北都會成為下一個「悲情城市」嗎？

民思政策研究所｜葉浚生



香港人的職涯地理，有時早已藏在一張車票裏。現時港鐵都會票適用於67個指定市區車站，港島綫、觀塘綫、將軍澳綫、荃灣綫及南港島綫均在範圍內；東鐵綫去到九龍塘，屯馬綫則去到荃灣西。九龍塘和荃灣西本身仍然適用，但它們恰好成為邊界：越過這些站，乘客便要重新計算車費。一張票可以畫出通勤範圍，甚至也可照出青年能夠選擇的工作和人生。



交通邊界也是職涯邊界

都會票不是按照就業地理劃界，更不是城市規劃的證據，卻意外折射出香港普通打工族習慣的通勤範圍。它所包圍的，是一個成熟而密集的市區就業網絡；再向外走，問題不只是多幾個車站，而是現有職涯選擇開始變薄。換言之，這張票不是因果證明，而是一個觀察香港經濟地理的切口。對不少青年來說，荃灣西、將軍澳可能已接近心理上和產業上的職涯邊界；北都要求他們跨過的，不只是地理邊界，而是一片尚未完全形成的就業生態。

「你會不會住北部都會區？」表面上是一個住屋選擇，背後卻是一個青年發展問題。人們首先想到的，往往是鐵路何時落成、回到九龍或港島需要多久、區內有沒有商場、公園、海濱和咖啡店。然而，交通只能回答一個人能否離開北都，不能回答他為甚麼願意留下。

過去談「悲情社區」，不少人將原因歸結為交通不便。但一個社區真正令人感到悲的，從來不只是路程遙遠，而是住屋與工作、教育、社會網絡和發展機會長期分離。當居民每天花上大量時間離開社區工作，轉工、進修、創業，以至讓下一代尋找機會，都必須去到城市另一端，悲便不再是偶發情緒，而是一種日復一日的無力感。一個社區的困境，不應只用少數極端事件衡量；更值得注意的，是居民長期承受的時間消耗、選擇收窄和發展停滯。

天水圍困局是居職太分離

要理解北都的風險，仍要回到天水圍；但回到天水圍，不等於把今天的居民永遠定格為「悲情城市」。這個標籤更適合作為一段規劃史的警號。天水圍昔日的悲情，不是由交通、新來港人士或較低學歷任何一項單獨造成，而是多種條件疊加：較需要支援的人口在短時間內集中遷入，就業、交通、公共服務和社會網絡卻未同步成熟；區內職位不僅數量有限，工種和晉升梯級亦偏窄。

新來港、低收入或學歷較低，會令部分家庭對車費、時間及支援不足更敏感；這些是脆弱性，不是罪因。真正的問題，是城市把較高需要的人口，放在機會和支援較薄的地方。將居民背景當成社區悲情的來源，既標籤居民，也掩蓋了房屋、土地、就業和公共服務規劃的責任。

所以交通重要，但更像一個放大器。長途通勤把職住錯配每天重演，消耗的不只是車費，還有照顧家庭、進修、建立人脈和尋找下一份工作的時間。近年香港新市鎮研究亦指出，長途通勤與較差的出行滿意度、工作生活平衡和主觀幸福感相關；空間錯配更可能把低技術工人，以至部分副學位青年，推向較不穩定的就業。昔日天水圍的困局，說到底是居民離既有機會太遠。

此「悲情」不同彼「悲情」

但今天的青年悲情，已不完全相同。很多青年有專上教育、有工作，也能乘鐵路跨區通勤；他們的困局不是完全進不了勞動市場，而是第一份工作之後沒有清楚的第二步。行業轉型、技能折舊、僱主和工種集中，以及收入增長追不上生活成本，令「有工返」與「有前途」之間出現斷層。香港青年協會2024年的調查顯示，六成受訪青年對香港整體經濟前景傾向不樂觀，近六成感到憂慮，但仍有八成四選擇留港發展。這不是青年拒絕投入，而是他們願意留下，卻看不清今天的努力會通往哪裏。

此悲情，不同彼悲情。上一代的困局，是空間上的被困：離工作、服務和支援太遠；這一代的困局，則是時間和前景上的停滯：有起點，卻看不見下一站。鐵路可以縮短住所與辦公室的距離，卻不能自動縮短第一份工與下一個職級的距離。北都因此要同時避免兩種失敗：既不能重演住宅先行、職位和服務後補的舊悲情，也不能建成一個有職位、沒有職涯的產業飛地。舊悲情，是離機會太遠；青年悲情，是看不見機會會通往哪裏。

產業社區不能只靠龍頭企業

作為對照，荃灣西一帶的工廈尤其值得留意。那裏未必有最簇新的甲級寫字樓，卻因空間、租金和用途相對有彈性，容納設計、影像、音樂、健身、網購、小型製作和各種工作室。年輕產業需要的，往往不只是漂亮園區，而是租得起、容許試錯、能由一兩個人慢慢發展的空間。荃灣西的啟示是，青年職涯生態不能只靠龍頭企業和甲級園區，也需要大量低門檻、可試錯的中間空間；北都若要形成真正的產業社區，同樣不能忽略這一層。

天水圍的教訓，並不是北都必然失敗，而是提醒我們：新社區不能只有住宅，還要同步帶來工作、服務和發展機會。當我們再問青年會不會住進北都，真正需要追問的，便是北都能否讓人不用每天離開自己的社區，才接觸到工作和發展機會。這也引出下一篇要處理的問題：北都計劃中的職位，究竟能不能形成真正的職涯？

作者葉浚生是民思政策研究所地區專員，元朗分區委員會委員。



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