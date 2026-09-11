平機會｜建構種族友善校園　從小培養多元共融價值觀

平機會｜林美秀



近年，政府積極打造「留學香港」品牌，發展香港成為國際教育樞紐。教育局於今個學年起推行「直資學校擴容計劃」，容許48間直資中小學上調班級數目及每班學生人數，加大錄取持學生簽證的非本地學生。隨着更多非本地生與土生土長的非華裔人士聚首校園，學生的文化背景更趨多元。平機會多年來透過嘉許計劃、宣傳教育、培訓等工作，持續推動校園種族共融，其中「種族友善校園嘉許計劃」便是當中的核心項目。平機會在今個學年繼續舉辦「種族友善校園嘉許計劃」，該嘉許計劃現正接受報名，歡迎全港幼稚園、小學、中學及特殊學校報名參加。



「種族友善校園嘉許計劃」有效推動校園共融文化

平機會自2022/23學年推出「種族友善校園嘉許計劃」，旨在提高教職員和學生對種族多元共融的認識。參與學校須落實三項要求，以獲嘉許為「支持種族友善校園」，包括：舉辦至少一項促進種族共融的學生活動、安排教職員接受有關種族共融的培訓，以及響應3月21日國際消除種族歧視日進行線上或線下宣傳。

自計劃推出至今，反應持續踴躍，累計已有259間學校獲嘉許。在今年7月舉行的「2026年種族友善校園嘉許典禮」，更有169間學校獲嘉許，為歷屆之最，其中82間為連續三年參與嘉許計劃的學校，足見教育界越來越重視種族平等共融，亦印證了計劃鼓勵持續參與的機制，有效推動學校將共融理念內化成校園文化的一部分。

教職員成種族共融校園推動者

推動校園種族共融，除了學校的參與，前線教師的角色亦很重要。他們不單是知識的傳授者，更是來自不同文化背景的學生之間的橋樑。因此，平機會自2023/24學年起增設「種族多元共融伙伴老師」獎項，表揚教職員在促進校園種族共融上的持續努力和貢獻。 這個獎項的設立，正好呼應了「種族友善校園嘉許計劃」中「教職員培訓」的要求，進一步將教師從「參與者」提升為「推動者」。

這些年來，我們欣見愈來愈多老師願意主動肩負「文化橋樑」的角色，以行動推動種族共融教育，如在課堂上引入多元文化視角，設計跨文化體驗活動；在課餘時間關心非華裔學生的家庭需要；甚至帶動身邊老師，一同思考如何將平等共融的價值融入日常教學。今年，共有94位伙伴老師獲嘉許，較去年63位大幅增加，足證這股由前線教師帶動的共融力量正持續擴散。除此以外，平機會亦持續為教師提供有關《種族歧視條例》及文化敏感度的培訓，裝備前線教育工作者應對日益多元的校園環境。

搭建平台分享經驗及支援非華語學生

為了加強得獎學校間的交流及促進經驗分享，平機會在今年的「2026年種族友善校園嘉許典禮」首次同步舉辦「種族友善校園展」，並邀請17間幼稚園、中小學、特殊學校、大學計劃和社區計劃的機構參展，展示學校及機構在支援非華語學生及推動種族友善校園方面的實踐成果。此外，平機會亦於今年8月推出了《種族友善校園每月活動通訊》，定期分享不同學校的種族共融校園資訊，搭建一個持續交流、互相啟發的經驗共享平台。

然而，校園的共融工作不能止於嘉許與表揚，更需延伸至學生的長遠發展。有見及此，平機會今年將進一步建立「種族共融教育平台」，善用校園嘉許計劃累積的經驗，並計劃邀請《種族多元共融僱主約章》的僱主參與，連同近百個持續合作和聯繫的社區機構和族群組織，匯聚學校、僱主與社會不同界別的資源與力量，產生更大協同效應。平台將促進持份者互相交流在推動校園種族共融及支援非華語學生學習中文方面的經驗，同時透過為非華語學生提供實習機會，協助不同族裔學生發掘潛能、規劃升學與就業路向，共同推動更多元、共融和平等的教育環境。

新一屆「種族友善校園嘉許計劃」現正接受報名

建立多元共融的校園環境，不單讓非華裔學生在共融的環境中獲得肯定與發展機會，亦讓華裔學生突破單一文化的局限，拓闊視野，學習欣賞多元文化之美。當這份從日常校園生活中培養出來的共融價值觀，延伸到社會每個角落，自然成為社會共融和諧的基石。平機會將繼續與教育界及社會各界攜手，讓尊重差異、擁抱多元的價值，在校園扎根。

「2026/27種族友善校園嘉許計劃」現正接受報名，截止日期為2026年10月2日。如欲了解計劃詳情及平機會為學校提供有關促進種族平等和共融的資源，請瀏覽平機會「種族共融校園」網頁。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



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