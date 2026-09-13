立法會議員．陳文宜｜推動「AI＋社福」　共建關愛創科之城

來稿作者：陳文宜議員



國家「十五五」規劃強調科技自立自強，並明確支持香港建設為國際創科中心。過去數年，特區政府在創科基建、資助與部署方面已有可見進展，包括超算中心、數據園區、研發平台、資助計劃及部門應用工具逐步成形，為香港打造國際創科中心奠下基礎。不過，創新科技與社會服務的融合仍有不少環節值得持續優化，本文就2026年《施政報告》提出「創新科技與社會福利政策」一系列建議，並在此列出若干重點，期望在既有創科成果上，補上社福應用的政策缺口，讓弱勢社群同樣共享數字時代的成果。



作者陳文宜是第八屆立法會社福界立法會議員，香港社會服務聯會行政總裁。

將「AI＋」變成可檢視的戰略目標

筆者建議把人工智能發展納入五年規劃的約束性指標，為算力規模、AI相關企業數量、應用場景覆蓋等訂下可量化目標。同時，建議加快香港人工智能研發院運作，盡快完成人事與架構部署，聚焦上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景，並搭建技術方案配對平台，讓科研成果更快「落地」。

此外，香港需要一份更完整的《香港人工智能＋發展策略》，涵蓋研發、產業應用、人才培育、倫理治理及社會服務應用，對接國家「人工智能＋」行動。與此同時，特區政府應該建立AI應用的監管與倫理框架，透過立法或制定指引方式，應對AI及機械人發展帶來的法律挑戰，守住專業底線與公眾信任。

推動AI賦能社福

隨着本港人口高齡化、勞動力短缺與社福服務需求持續上升，我們的社福系統面對沉重壓力。AI若要真正成為社工的「得力助手」，必須以「社福優先場景」作牽引，而不是讓社福界在通用科技浪潮中自行摸索。筆者提出以四個方向推動AI賦能社福：

第一，照顧者支援由「被動求助」走向「主動識別」。在現有照顧者平台基礎上，透過分析求助訊號及服務接觸資料，及早辨識高風險個案，配合地區力量更快轉介與跟進，實現「未訴先辦」，把危機處理前移。

第二，安老服務以科技填補護理人手缺口。樂齡科技、智能設備及合適的自動化工具可在院舍或社區服務中分擔重複性工作，提升長者生活質素，亦讓前線把有限人手用在更需要人性互動的照顧環節。

第三，審批與個案管理減文書、提效率。不少前線同工長期被行政程序牽制，難以集中於輔導與介入。建議優先開發社福相關的自動化審核與風險評估支援系統，用於費用減免、服務申請等高重複性行政工作。

第四，以數據決策推動精準支援。把社福AI應用的KPI納入五年規劃，例如提升高風險家庭識別準確率、提高服務覆蓋與介入時效，讓政策推進不靠感覺，而靠可量度的成果。

設「社福AI專項基金」

要令上述方向落實，資源配置不可缺位。筆者建議設立「社福AI專項基金」，以配對基金模式支援機構購置設備與系統、維護與營運，並成立由社福界、科技界與學術界代表組成的「社福數碼轉型督導委員會」，負責審批、訂定優先次序與監察成效。另建議建立更完整的社福數據互通平台，在保障私隱前提下，逐步擴展跨部門資料連結。

同時，建議由香港人工智能研發院每年舉辦至少兩次社福科技需求配對會，讓前線社工與研發團隊直接對接，確保研發成果「落地」。並建議把「社會效益」提升為AI資助評審的核心KPI之一，要求每個項目提交可量化的效益框架，例如改善多少服務使用者生活質素、節省多少前線工時、提升多少覆蓋率等。

五年規劃提供了難得契機：把創科與社福由並行推進，提升為互相支撐的治理能力。期望2026年《施政報告》吸納上述重點建議：以約束性指標推動AI戰略、以專項基金與數據互通補上政策缺口、以場景導向與成效KPI確保落地，讓香港在發展國際創科中心的同時，亦成為一個市民可感知、弱勢可受惠的關愛創科之城。

註：筆者就2026年《施政報告》共撰寫七篇社福政策建議文章，本文為其中一篇。系列全文陸續上載至立法會（社會福利界）陳文宜議員 Facebook 專頁，歡迎參閱。

作者陳文宜是第八屆立法會社會福利界議員，香港社會服務聯會行政總裁。



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