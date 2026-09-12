立法會議員．鄧銘心｜智慧+綠色　打造北部都會區宜居宜業新樣貌

來稿作者：鄧銘心議員



立法會考察團進行了近期第三次北部都會區（北都）的實地考察。回顧三次考察，從早期的產業用地部署、創科佈局，到本次深入古洞北新發展區、何東夫人醫局活化項目及塱原自然生態公園，北都的發展藍圖已逐步由規劃圖紙走向落地實踐。



作者鄧銘心是第八屆立法會選舉委員會界議員，工程師。（直播截圖）

作為一名工程界議員，筆者在考察過程中深受觸動。北都面積達3萬公頃，不僅是香港未來發展最重要的經濟引擎，更是一項牽涉跨世代的宏大工程。從這三次考察，筆者更深刻體會到，北都的建設絕不能再沿用昔日「見步一步」的舊思維，而必須貫徹「智慧」與「綠色」的前瞻性理念，實現高質量發展、城鄉共融與生態保育的平衡。

這次考察重點呈現了北都如何由產業開發走向綜合社區發展。在古洞北，我們看到首個新發展區已逐步成型，未來可承載5萬個公私營房屋單位，港鐵古洞站與政府聯用綜合大樓亦正如火如荼建設。最令人欣慰的是，發展計劃並非單純興建高樓大廈，而是同時結合了國家成就博物館、國際級游泳館等文化體育設施，為未來居民打造優質生活圈。

在何東夫人醫局的歷史建築活化與塱原自然生態公園的考察中，筆者看見了城鄉共融與生態保育的無限可能。北都擁有380多項古蹟及獲評級的歷史建築，加上政府放寬燕崗村的規劃限制及成立「北都城鄉共融基金」，這些舉措展示了發展與保育並非對立，而是能夠相輔相成。

然而，要真正將北都打造成為市民引以為傲的「優質示範區」，在工程規劃與基建落實上，當局仍需具備更強的前瞻性，將智慧技術與綠色理念徹底融入底層設計中。

筆者結合了工程專業觀點與三次考察的實務思考，向當局提出以下三點建議：

一、 貫徹「先地下後地上」，落實智慧共同管道

北都覆蓋多個不同規劃階段的新發展區：當局應貫徹「先地下、後地上」的整體規劃，預先鋪設電力、水務、污水、數據及5G/6G通信網絡等基礎設施。在北都全面應用「地下共同管道（Common Utility Trench）」，將各類管線集中數據化管理。這不僅能避免日後道路反复掘路開挖對居民生活的騷擾，更能結合智慧燈柱與感應器系統，大幅提升工程管理效率與城市韌性。

二、 善用數據與創新科技，籌劃智慧醫療與長者安老：

北都預計未來將容納約250萬人口，優質的醫療與安老服務是社區宜居的關鍵。在工程與社區規劃之初，建議當局引入「智慧」和「綠色」的整合設計。例如在醫院與社區診所規劃中，結合5G遠程醫療與大數據健康管理系統；在新建樓宇與社區設施中，引入無障礙與高齡友善的「通用設計（Universal Design）」，預留充足的長者住房與社區服務空間，從源頭打造無障礙的綠色健康社區。

三、 深化「智慧+綠色」布局，推進城鄉共融與低碳轉型：北都擁有極其豐富的自然與歷史資源。當局在推動古洞北及其他新發展區時，應徹底落實低碳與減碳建造模式。除了持續利用保育歷史建築基金活化鄉村文化外，工程規劃上應廣泛採用綠色建築認證、雨水回收雨水池、綠色基建布局及低碳交通網絡。同時，結合科技手段進行自然生態監測，讓塱原生態公園等自然資源與周邊發展無縫銜接，真正做到高密度發展與綠色生態的和諧共存。

北部都會區不僅是香港融入國家發展大局的重要抓手，更是香港展示工程規劃力與城市治理智慧的舞台。拼速度的同時，更要拼質素。期待特區政府能以創新的工程思維與制度突破，將北部都會區建設成一個集智慧治理、低碳宜居、城鄉共融於一體的世界級智慧社區，為香港的長遠發展奠定無比堅實的基石。

作者鄧銘心是第八屆立法會選舉委員會界議員，工程師。



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