立法會議員．方國珊｜自動駕駛測試加速　科技向前仍需人才向上流

來稿作者：方國珊議員



九月初，立法會交通事務委員會前往北京考察，先後到訪滴滴出行、百度Apollo Park及自動駕駛示範區，並親身體驗相關技術。此行讓筆者更深刻感受到，自動駕駛早已不是實驗室裡的概念，而是正一步步走進城市交通的日常。現時百度已在香港開展自動駕駛測試，滴滴亦有意申請香港自動車先導牌照，研究以將軍澳作為測試起點。對於具備技術和營運經驗的企業參與香港自動駕駛發展，筆者樂見其成，並支持在安全有序的前提下先行先試。



立法會議員方國珊。（資料圖片）

創科要落地：將軍澳工業邨具備測試優勢

政府一直強調發展創科，但創科不能只停留在口號、論壇和展覽館內。真正的科技發展，是讓新技術走上街頭，在真實環境中接受考驗，再逐步轉化為市民用得上的服務。自動駕駛已成為智慧交通的重要方向，而香港道路環境高度密集複雜，本身就是測試技術可靠性的絕佳場景，將軍澳更有條件成為其中的起點之一。

將軍澳工業邨一帶部分道路較寬闊，行人流量相對住宅核心區為低，同時區內有物流、工業、創科及大型基建設施，既有測試空間，也具備真實多變的道路環境。若能讓具備經驗的企業先在區內累積數據，不但有助驗證技術，也能讓香港逐步建立自身的自動駕駛實戰經驗。

道路配套先行：完善基礎設施是測試前提

然而，支持測試不代表道路和安全配套可以原地不動。將軍澳工業邨每日有大量貨車、工程車及重型車輛出入，路況並不簡單。自動駕駛車輛需要透過鏡頭、雷達、激光雷達、熱能感測等設備判斷周邊環境，部分車輛亦會配合紅外熱成像等感應技術，加強在夜間、低能見度或複雜環境下的識別能力。道路標記、交通標誌、臨時障礙物乃至施工安排，都可能影響系統感知。

因此，測試展開前，政府應同步檢視區內道路環境，包括翻新模糊的行車線、白色實線及雙白線等、改善方向標誌和路牌位置，並處理可能遮擋視線的障礙物及設施。這些本就是道路管理應有之義，若將軍澳有機會成為智慧交通的重要試點，更應藉此機會把基礎設施一併做好。

制度框架需細化：釐清責任與保障

北京推展近十年、廣州兩年，加上深圳等城市的經驗說明，自動駕駛可以在規則清晰、風險可控的情況下，由指定區域、指定路線開始，透過實際道路測試累積數據，再逐步擴大應用範圍。但先行先試必須有一條不能退讓的底線，就是公眾安全。將軍澳的道路環境與封閉園區不同，測試初期應按道路複雜程度、技術成熟度及實際風險分階段推進。車輛應具備可靠的後備操作、緊急接管及遙距監控機制，並按風險配置合適的安全人員。一旦系統異常、遇突發路況或超出安全運行範圍，必須能即時介入。待累積足夠里程及安全數據，證明系統可靠後，再逐步調整有人值守的要求。這不是阻礙創新，而是讓創新走得更遠。

香港其實並非沒有自動駕駛的規管基礎。現行法例及實務守則已對後備操作員、車輛安全、保險、事故通報及調查等作出要求。北京亦已透過《北京市自動駕駛汽車條例》，將安全員、平台監控、事故處理、數據記錄、應急及保險等納入制度框架。因此，香港下一步不是從零開始，而是隨著測試規模擴大，進一步細化責任劃分、保險保障、事故資料保存、緊急接管和資訊披露等機制。例如一旦發生事故，究竟涉及車輛操作、系統軟件、營運企業還是其他因素，必須有足夠的行車及系統資料可供追查；保險安排亦應確保乘客、行人或其他道路使用者能得到合理保障。技術可以向前走，但責任不能變得模糊。

轉型而非淘汰：為從業員建立向上流動階梯

自動駕駛落地將軍澳，也不應只被視為一次科技測試，更重要的是思考技術成熟後如何服務社區。西貢、將軍澳及安達臣人口持續增加，對外交通仍相當依賴鐵路。每逢港鐵發生大型事故，區內交通壓力便更明顯。若自動駕駛技術逐步成熟，未來可研究應用於工業邨接駁、港鐵站至屋苑的短途接載、區內循環線，以至非繁忙時段的補充交通服務。科技的真正價值，不是車上少了一個司機，而是市民回家的路多了一個選擇。

不過，支持科技發展，就更不能迴避它可能為傳統職位帶來的衝擊。的士、小巴、巴士、貨運等行業，不少從業員一做就是數十年。對科技企業而言，自動化代表效率提升；但對一名以駕駛維持家計的中年司機而言，看到無人駕駛快速發展，最直接的疑問可能是：「將來還有我的工作嗎？」這種憂慮是真實的，不能用一句「科技發展是大勢所趨」輕輕帶過。

香港既然支持AI、自動化及智能交通，就應同時建立一套「轉型而非淘汰」的人才政策。政府可透過資助、再培訓津貼及與企業合作，為可能受影響的司機提供智能車隊管理、遙距監控、自動駕駛安全操作及系統故障處理等培訓，亦可研究鼓勵參與先導計劃的企業投入本地人才培訓。一名擁有數十年道路經驗的司機，並非科技時代的負擔。他們熟悉道路、車輛、乘客和各種突發情況，這些經驗本身就是專業。只要補上數碼及新科技技能，未來便可轉型為安全操作員、車隊監控員、智能調度人員等。科技發展不應只是「機器取代人」，更應幫助人由原有崗位走向新崗位。這才是真正的人才向上流。

香港近年強調「搶人才」，但除了把人才「搶進來」，也應思考如何讓本地人才「升上去」。如果政府願意投入資源吸引科技企業落戶，同樣應投入資源協助本地勞動人口掌握AI及新科技，讓科技進步帶來的不只是效率提升，也包括更多向上流動的機會。

因此，對於滴滴有意以將軍澳作為自動駕駛測試起點，以及百度等企業繼續在港推進技術，筆者支持在安全有序的前提下積極推動。道路配套要做好，法律和保險制度要跟上，安全底線要守住，同時亦要提前為可能受影響的從業員建立轉型階梯。

今次測試的，不只是一輛無人車，也不只是某一家企業的技術，而是在測試香港面對新一輪科技革命時，有沒有能力既跑得快，也照顧到人；既把新科技、新企業和新產業引進來，也讓原有勞動人口有機會跟着科技一起向上走。這樣的創科發展，才真正值得支持。

作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員、立法會交通事務委員會委員、西貢區議員。



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