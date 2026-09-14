來稿｜中印雙邊合作與邊界問題並進　金磚會晤重塑全球南方格局

來稿作者：楊華勇



中印關係走到2026年新德里金磚時刻，最值得關注的不是一次禮節性握手，而是雙方把「雙邊合作」和「邊界問題」明確放在同一條時間線上並行推進。9月12日下午，習近平在新德里出席金磚國家領導人第18次會晤期間會見莫迪，提出以客觀理性戰略認知校準方向、以合作共贏相互成就、以互尊互諒排除干擾、以開放包容多邊協作兼濟天下，並特別強調「致力於雙邊關係和邊界問題雙軌並進、相互促進，維護邊境地區和平安寧。」這套表述的價值在於：它不再把邊界爭議作為雙邊關係全部內容的「總開關」，也不把經貿人文合作當成回避邊境風險的安慰劑，而是用機制化管控把兩條軌道綁在一起——合作越實，邊境越有緩衝；邊境越穩，合作越有空間。



中印是合作夥伴而不是對手

從「再出發」到「再提升」，中印需要先解決認知問題。近兩年中印高層互動的頻率，本身就在釋放修復信號。按中方通報，習近平與莫迪繼喀山、天津會晤後，新德里是連續第三年會晤；8月25日王毅與印度國安顧問多瓦爾在北京舉行中印邊界問題特別代表第25次會晤，就推進劃界談判、邊境管控、機制建設和跨境合作達成共識，並商定2027年在印度舉行第26次特代會晤。從領導人會晤到特代機制、從外交管道到邊境現地指揮官管道，中印正在把「出事再救火」逐步轉為「平時就溝通」。

認知層面，新德里會晤的四點看法把最核心的定位說清楚了：中印是合作夥伴而不是對手，互為發展機遇而不是威脅。這不是修辭，而是對2020年加勒萬以來雙邊受損經驗的糾偏。2020年邊境衝突造成士兵傷亡，關係急凍；隨後撤軍、接觸、緩衝區、熱線、邊境事務磋商等機制慢慢重啟。到2026年，雙方反復強調「把邊界問題置於雙邊關係適當位置」，意思很直白——邊界要解決，但不能讓邊界單方面綁架貿易、直航、人文、多邊協作。對兩個人口合計超過28億、同屬全球南方核心成員的大國來說，若把所有資源都消耗在邊境零和敘事裏，既不符合發展利益，也會把亞洲安全格局越推越緊。

要把「管控」做細做前移

合作清單要「拉長」，但不能只停留在貿易額。中印機制性交往逐步恢復，合作清單不斷拉長，雙邊貿易額再創新高。這是雙軌並進的經濟側。可如果只談貿易總額，容易掩蓋結構性問題：印度關心貿易逆差、市場准入、產業保護；中國關注投資安全、簽證便利、專案審批與供應鏈穩定。新德里會晤提出「平衡解決彼此經貿關切」，並把人文、直航列為改善民意基礎的手段，方向是對的，執行才是關鍵。

更可操作的是邊境周邊合作，第25次特代會晤成果包括恢復並擴大邊貿市場、推進印方官方香客赴西藏岡仁波齊和瑪旁雍錯朝聖、9月召開跨境河流專家級機制會議。這類議題看似「小」，卻最能把「邊境安寧」從軍事概念變成民生概念：邊民有貿易，宗教交流有通道，水文有資料共用，實控線附近就不是只有哨所和對峙，也有正常人類活動。邊境穩定不只是不開槍，還包括讓邊境社會重新形成可預期秩序。

邊界雙軌的核心，是把「管控」做細做前移。中印邊界爭議歷史長、區段多，東段、中段、西段訴求不同，不可能靠一次峰會解決。現實路徑是先穩現狀、再減誤判、後談框架。第25次特代八點成果裏，有幾項非常具體：在WMCC框架下成立劃界專家小組和邊境管控工作小組；通過外交軍事管道、現地指揮官會談及時處理現地情況；增加兩個將軍級會談會晤點；在東段、中段新增兩條邊防軍事聯絡熱線。這些措施的共同點是「前移」——把誤解、摩擦、巡邏錯位在早期談掉，不讓他們升級成輿論事件和外交危機。

通過多邊寫作把雙邊矛盾「降維」

這次會晤發生在金磚新德里峰會期間，背景不是普通雙邊，而是金磚擴員後「大金磚」的關鍵節點。2026年是金磚合作20周年，新德里峰會主題側重韌性、創新、合作與可持續發展；印度任主席國後，中國將接任輪值主席國，中印相互支持彼此主席國工作，是本次雙邊會晤的明確共識之一。這對中印關係有特殊價值：多邊場域可以把雙邊矛盾「降維」。在聯合國、上合、G20、金磚同時保持溝通，意味着哪怕某一條雙邊管道受挫，仍有其他平台維持領導人接觸和工作層協調。

更現實的是議題綁定。金磚內部可談本幣結算、新開發銀行、供應鏈、能源、農業、數位公共基礎設施、人工智慧治理、氣候與綠色金融。中印在這些領域既有競爭也有大把合作空間。全球南方話語權、美元體系風險、西方關稅壁壘、技術封鎖，都是中印可協調的外部環境變數。莫迪在會晤中表示「發展對華關係不受協力廠商影響」，並在台灣、涉藏問題上重申既定政策、不允許在印從事反華活動，這等於把中印關係從「受周邊同盟政治牽動」被動狀態裏拉回雙邊本位。至於「不受協力廠商影響」如何落進實際政策，仍要看後續簽證、投資審查、對美歐平衡等具體動作，但至少在金磚接力階段，中印有動力把對抗成本壓低。

中印「雙軌並進」要看三件事

目前，中印雙軌面臨三重約束。第一，邊境互信仍淺。2020年之後的脫離接觸並未解決主權劃界根本分歧，任何一次巡邏相遇、建築爭議、媒體洩露都可能重新點燃輿論。第二，經貿結構不對等。印度對中國逆差焦慮、對中國投資安全審查、對部分APP和設備限制，不會因一次會晤消失；「平衡解決關切」需要可量化成果，而不是互換檔。第三，國內政治週期。印度大選、地方民族情緒、媒體對邊境議題的商業化報導，都會讓談判團隊在讓步時更謹慎。中方同樣面臨輿論對「領土妥協」的敏感，任何邊界框架協定都需要長期解釋。

所以「雙軌並進」的真正標準，不是每年發多少聯合聲聲明，而是三件事：邊境現地是否持續降溫、經貿人文是否可量化恢復、多邊協作是否產出共同提案。按目前機制，短期可觀察九月跨境河流專家會、後續WMCC小組會議、東段中段熱線試運行、邊貿市場與朝聖規模、直航航點和班次、金磚中方主席年把哪些中印共同議題寫進成果。中期看第26次特代、將軍級會晤點實際成效、貿易救濟案件下降幅度、雙向投資審批透明度。

讓雙邊關係重新「程式化」

中印雙方應把「安寧」定義為可管控，而非無爭議。中印不可能在短期內把邊界變成已劃定國界，也不該以此作為關係正常化的前提。新德里會晤把「雙邊關係和邊界問題雙軌並進」講清楚，本質是用可管控替代不可控對抗：邊界上用專家小組、管控小組、將軍級會晤、熱線把誤判概率降下來；雙邊用貿易、直航、人文、朝聖、邊貿把社會聯繫提上去；多邊用金磚、上合、G20把全球南方議程做成共同資產。這樣即使劃界終極方案久拖不決，關係也不必然回到2020年那種凍結狀態。

對區域而言，中印穩，南亞和印度洋安全環境就穩一半；對全球南方而言，兩個最大發展中國家若在金磚裏做「穩定進步力量」而非相互消耗，本幣結算、發展融資、氣候資金、AI治理等方面更容易形成不同於西方主導的方案。新德里這場會晤的價值，不在於說了多少新詞，而在於把過去幾年受傷的雙邊關係重新程式化：有會期、有機制、有清單、有兜底。接下來看執行，不看措辭。誰能在邊境不出事的前提下把合作做實，誰就把「龍象共舞」從比喻變成政策。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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