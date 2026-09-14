思匯｜讓「消費自然」成為歷史　以「投資自然」開拓經濟

來稿作者：葉婼堯、楊敬雯



訪港旅客的消費偏好近年出現根本性轉變。過夜旅客在港的購物支出急速下降，相反，用於觀光與娛樂的消費卻上升。當走馬看花與商場購物的吸引力逐漸褪色，發展保育為先的優質生態旅遊，正好能為香港帶來結合經濟發展、生態保育和氣候韌性的新契機。



自然資源非取之不竭

香港面積雖小，生物多樣性卻傲視全球同儕，境內孕育超過3,300種維管束植物、逾580種鳥類，以及84種石珊瑚；2024年郊野公園訪客更高達約1,100萬人次。繁華市區與咫尺可達的山海相映成趣，為香港發展優質生態旅遊創造得天獨厚的條件。然而，自然資產並非取之不竭，若缺乏清晰的生態承載上限和主動管理，旅客激增反而會加劇棲息地受擾、水土流失、垃圾堆積與交通擠塞等問題，對鄉郊社區帶來沉重壓力。

聯合國環境規劃署《限制氣溫超標》報告指出，全球極可能在未來十年內面臨暫時升溫超過攝氏1.5度的嚴峻考驗。若持續升溫，極端高溫、風暴、水浸、海平面上升和生態系統退化，既威脅民生，也會推高旅遊營運成本，損害景點吸引力。香港發展旅遊業不能把保育視為附加條件，而應把健康的珊瑚礁、紅樹林、濕地和海岸線等自然資產，視為應對氣候風險和維持經濟韌性的基建設施。

橋咀洲可作生態遊試點

推行保育優先的生態旅遊絕非限制經濟增長，而是守護優質旅遊體驗、品牌聲譽與商業回報的基石。規範的生態旅遊能帶動可預約的深度體驗，為本地生態導遊、街渡營運商和鄉郊小店開拓持續客源，把旅遊收益切實回饋於本地社區。與此同時，付費深度遊亦應與公眾免費休閒郊遊相輔相成。在符合嚴格環境規範的前提下，市民依然可親近自然；追求深度體驗的旅客則可選購人數較少且具安全保障、專業裝備和深度在地導賞的高質素服務。

西貢熱門景點橋咀洲交通便利、景色壯麗，並擁有珍貴珊瑚群落，正是落實此理念的理想起點。政府建議把橋咀東西兩側的水域指定為海岸公園，提供了契機去重塑整個訪客旅程。試想像旅客可在西貢碼頭預訂小組浮潛、獨木舟或海岸生態體驗，行程包括安全解說、專業導賞、珊瑚生態解說，以至在專業人員監督下參與公民科學活動。營辦商可結合本地餐飲和鄉郊文化，並應測試市場需求和定價策略，在扣除導遊薪酬、安全裝備、商業保險及設施維護等營運成本後，以透明方式把部分收益投入生態監測、環境教育和保育工作，使消費成為支持自然和社區的力量。

要讓付費體驗物有所值，必須建立一套嚴謹公正的質素評核標準。思匯近日發表報告《不止遊山玩水：發展優質生態旅遊以推動基於自然的解決方案》，提出 CLEAN 框架整合五大要素，涵蓋文化（Culture）、本地社區（Local Communities）、經濟價值（Economic Value）、以教育鼓勵行動（Action through Education），以及自然向好成果（Nature-Positive outcomes），用以鑑別尊重自然且帶動社區經濟和文化發展的優質生態旅遊。

讓消費成為保育力量

政府的分工也須清晰。文化體育及旅遊局和旅遊事務署應擔當市場推動者，主力促成營辦商、非牟利機構和鄉村社區的跨界協作、提供業界專業培訓、完善預訂系統與旅遊資訊，並嚴格按照各景點的實際承載就緒程度宣傳；而環境及生態局和漁農自然護理署則應掌控景點進入條件、環境監測及生態保育的決定權。

特區政府應以客流和營運網絡相對成熟的橋咀洲為先導試驗起點，總結成功經驗，並逐步推廣至應用於其他景點，包括規劃中的三寶樹濕地保育公園，以及擬議位於尖鼻咀、流浮山及白泥的海岸保護公園。由於各試點的生態敏感程度截然不同，基線調查、環境承載力門檻及具體營運安排均須因地制宜。報告建議政府設立機制，各階段必須通過嚴格的生態相關審查，方能以科學依據決定旅遊活動究竟適宜推進、需要調整、維持有限度運作，還是必須立刻停止。政府或慈善基金可資助前期試點項目，但長期運作仍須依賴具活力的市場機制，由社區與私營機構主導產品創新和服務營運。

優質的生態旅遊衡量標準從不在於把多少人帶進大自然，而在於為訪客、社區與生態創造多元共生價值。香港應果斷告別單向「消費自然」的舊思維，轉向以完整制度「投資自然」，方能開拓生態旅遊新經濟。

作者葉婼堯是思匯政策研究所社區營造助理，作者楊敬雯是思匯政策研究所營運經理。



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